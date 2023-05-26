Поставленный ВСУ из Словении БТР Valuk попал в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлен словенский БТР Valuk, передвигающийся по лесистой местности где-то на Украине. Вероятнее всего, в кадр попала одна из 20 единиц подобной военной техники, передачу которых украинской армии правительство Словении одобрило в апреле текущего года.
На вооружении вооруженных сил Словении состояло 85 единиц БТР Valuk, вооруженных 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. Эти БТР являются наименее устаревшими видами вооружений, поставленных украинской армии из Словении.
Valuk является модифицированной версией австрийского бронетранспортера Pandur 6x6. Этот БТР обладает запасом хода около 600 километров по трассе и 200-300 километров по пересеченной местности. Машина способна достигать скорость до 100 км/ч. Экипаж этого БТР составляет от двух до трех человек в зависимости от модификации, а количество перевозимого десанта составляет от двух до шести человек, опять же в зависимости от модификации.
За время после начала российской военной операции власти Словении поставили украинской армии 28 танков M55S, 35 гусеничных бронированных машин M80A, 16 гаубиц M2A1, 20 бронеавтомобилей HMMWV, а также присоединились к проекту, предполагающему совместную закупку боеприпасов, к которому присоединились ряд стран Евросоюза. Для этих целей из так называемого Европейского Фонда мира выделена сумма в 1 миллиард евро.