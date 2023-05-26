Военное обозрение
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Представитель Белого дома сообщил, что Киев вновь «пообещал» не использовать американское оружие и технику для атак по территории РФ

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Представитель Белого дома сообщил, что Киев вновь «пообещал» не использовать американское оружие и технику для атак по территории РФ

В Киеве и Вашингтоне до последнего как могли пытались опровергнуть информацию об использовании американской техники в ходе террористической акции, проведенной украинскими нацформированиями 22 мая на территории Белгородской области. Приведенные в качестве доказательства российской стороной фотографии подбитых и захваченных машин в Белом доме и на Банковой назвали фейками, дружно утверждая, что процесс передачи вооружений ВСУ контролируется вплоть до каждого патрона.


Отпираться стало бессмысленно после выхода статьи в британской газете Financial Times. Один из авторов даже пообщался с лидером неонацистского «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена на территории РФ) Денисом Никитиным, участвовавшим в рейде на российскую территорию. Главарь бандформирования подтвердил, что в ходе диверсии в Белгородской области боевики передвигались в том числе на двух бронеавтомобилях M1224 MaxxPro, также использовались несколько армейских фургонов Humvee.

Эти машины на Украину поступают из США. При этом Никитин отказался отвечать на вопрос, откуда у боевиков РДК американская техника. Хотя очевидно, что без ведома киевских властей бронемашины не могли оказаться в распоряжении нерегулярного военного формирования, постоянно дислоцирующегося на Украине.

Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк подтвердил, что его служба взаимодействует с группировками, совершившими рейд в Белгородчину. Сотрудник ГУР заявил, что украинская военная разведка делится с ними информацией и сотрудничает по другим вопросам.

После этого, что называется, «переобувшись на ходу», сменили риторику и вашингтонские чиновники. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское руководство «буквально вчера» вновь пообщалось с киевскими властями на предмет запрета использования американской военной техники для атак по российской территории.

Мы снова дали ясно понять украинцам, что не хотим, чтобы какое-либо оборудование, произведенное в США, использовалось для атак российской территории. Мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания

— сообщил представитель администрации президента США в интервью телеканалу CNN.

Кирби добавил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. При этом представитель Белого дома проговорился, что подобные «обещания» Киев давал и раньше. Очередной разговор на эту тему между Киевом и Вашингтоном был нужен для «подтверждения» отсутствия у украинских властей намерения использовать американскую технику для атак по территориям России.

Что будут делать в Вашингтоне, кроме как брать новые обещания, если Киев их в очередной раз нарушит, Кирби не сообщил. Очевидно, что пока на Украине у власти находятся такие одиозные личности, как глава ГУР Буданов, открыто призывающий «убивать русских по всему миру», верить заверениям Киева нет никакого смысла.
Автор:
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5 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 15:49
    +1
    Ну если наше руководство последним умом тронулось, то матрацевским обещаниям они опять поверят, до следующего диверсионного рейда, только в бОльшем составе
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:56
    0
    Мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания
    1001 - е заявление. Разве можно верть нацистам.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:01
    0
    Когда бы уже мы "вновь" пообещали что-нибуль не использовать по территории, скажем, Калифорнии, или Массачусетса?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:01
    0
    wassat wassat wassat wassat
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  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:02
    0
    Я помню заявления укронацистов....обещать, а потом вешать.