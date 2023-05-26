Мы снова дали ясно понять украинцам, что не хотим, чтобы какое-либо оборудование, произведенное в США, использовалось для атак российской территории. Мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания

В Киеве и Вашингтоне до последнего как могли пытались опровергнуть информацию об использовании американской техники в ходе террористической акции, проведенной украинскими нацформированиями 22 мая на территории Белгородской области. Приведенные в качестве доказательства российской стороной фотографии подбитых и захваченных машин в Белом доме и на Банковой назвали фейками, дружно утверждая, что процесс передачи вооружений ВСУ контролируется вплоть до каждого патрона.Отпираться стало бессмысленно после выхода статьи в британской газете Financial Times. Один из авторов даже пообщался с лидером неонацистского «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена на территории РФ) Денисом Никитиным, участвовавшим в рейде на российскую территорию. Главарь бандформирования подтвердил, что в ходе диверсии в Белгородской области боевики передвигались в том числе на двух бронеавтомобилях M1224 MaxxPro, также использовались несколько армейских фургонов Humvee.Эти машины на Украину поступают из США. При этом Никитин отказался отвечать на вопрос, откуда у боевиков РДК американская техника. Хотя очевидно, что без ведома киевских властей бронемашины не могли оказаться в распоряжении нерегулярного военного формирования, постоянно дислоцирующегося на Украине.Ранее представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк подтвердил, что его служба взаимодействует с группировками, совершившими рейд в Белгородчину. Сотрудник ГУР заявил, что украинская военная разведка делится с ними информацией и сотрудничает по другим вопросам.После этого, что называется, «переобувшись на ходу», сменили риторику и вашингтонские чиновники. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское руководство «буквально вчера» вновь пообщалось с киевскими властями на предмет запрета использования американской военной техники для атак по российской территории.— сообщил представитель администрации президента США в интервью телеканалу CNN.Кирби добавил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. При этом представитель Белого дома проговорился, что подобные «обещания» Киев давал и раньше. Очередной разговор на эту тему между Киевом и Вашингтоном был нужен для «подтверждения» отсутствия у украинских властей намерения использовать американскую технику для атак по территориям России.Что будут делать в Вашингтоне, кроме как брать новые обещания, если Киев их в очередной раз нарушит, Кирби не сообщил. Очевидно, что пока на Украине у власти находятся такие одиозные личности, как глава ГУР Буданов, открыто призывающий «убивать русских по всему миру», верить заверениям Киева нет никакого смысла.