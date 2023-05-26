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Западная пресса: Посланник Китая по украинскому конфликту призывал страны Европы «отдать» России освобожденные территории

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Западная пресса: Посланник Китая по украинскому конфликту призывал страны Европы «отдать» России освобожденные территории

Во время поездки по столицам европейских государств, представитель Китайской Народной Республики по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта Ли Хуэй выступал за то, чтобы страны Запада признали право России на освобожденные ею территории. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.


Таким образом, если верить публикациям в западной прессе, представитель КНР однозначно встал на сторону Москвы, выступив за завершение вооруженного конфликта с сохранением контроля России над вошедшими в ее состав по результатам референдумов освобожденными территориями.

Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа

- сообщило издание.

Как отмечается в публикации издания, западные правительства знакомы с позицией китайского посланника по данному вопросу. Ранее ключевые страны Запада, не говоря уже о представителях киевского режима, высказывались категорически против завершения конфликта с признанием российскими освобожденных территорий. В Киеве заявляли, что не заинтересованы и в «заморозке» конфликта.

Для России победным можно назвать лишь вариант уничтожения нацистского режима в Киеве, который даже в «более скромных» границах будет представлять угрозу безопасности нашего государства. Но это довольно далекая, если исходить из текущей ситуации на фронте, цель.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    0
    Они ждали ,что представитель КНР станет на сторону запада?КНР отомстил прынцу Чарльзу ,ставшему королём Чарльзем ,за его словоблудие при передаче Гонконга КНР.Договорился Карлуша ранее.Представитель КНР это тот человек ,перекрывший кислород майдану Жёлтых зонтиков в Гонконге. wassatВ интересное время мы живём ,лозунг Миру Мир! Солдату дембель сейчас не прокатит.Слехстнулись мы с США серьёзно и на долго ,если не дойдёт до ЯО.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:54
      +4
      Нам китайские инициативы нафик не сдались, заморозка конфликта и всего четыре разгромленных в щебень области в качестве актива.... через пару-тройку лет максимум бандеры уже будут в НАТО со всеми вытекающими последствиями, а Китай просто хочет этим прикрепить Россию к себе в качестве газово-нефтяной колонки и поставщика иного органического и минерального сырья...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: tralflot1832
      Слехстнулись мы с США серьёзно и на долго ,если не дойдёт до ЯО.

      Ну если ужу от "Джавелинов" до F-16 дошло, то и до ЯО не долго осталось.
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:52
    +1
    Как вариант, все всё признают. Остатки Украины принимают ускоренно в НАТО, усиленно накачивая вооружениями и полноценно подготавливая специалистов. В это время, взоры переключаются на Тайвань. Спустя время, уже готовая к реваншу Украина, вновь провоцирует конфликт и начинается СВО 2.0, только уже со всем блоком. Надёжный китайски план. Конечно если за всё это время что-то не произойдёт такое, что может поменять события. yes
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:03
      0
      Остатки Украины принимают ускоренно в НАТО,

      В такой постановке не обсуждать никаких и ничьих планов.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 15:58
    +2
    Как минимум, без Харькова, Николаева и Одессы - "закончить" было бы преступлением.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:01
      0
      Как минимум, без Харькова, Николаева и Одессы - "закончить" было бы преступлением.

      Они ещё просто временно не освобождённые.
    2. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 16:04
      0
      Из всех территорий, на мой взгляд, Одесса самая важная. Нужен коридор и контроль всего побережья.