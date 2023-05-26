Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа

Во время поездки по столицам европейских государств, представитель Китайской Народной Республики по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта Ли Хуэй выступал за то, чтобы страны Запада признали право России на освобожденные ею территории. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.Таким образом, если верить публикациям в западной прессе, представитель КНР однозначно встал на сторону Москвы, выступив за завершение вооруженного конфликта с сохранением контроля России над вошедшими в ее состав по результатам референдумов освобожденными территориями.- сообщило издание.Как отмечается в публикации издания, западные правительства знакомы с позицией китайского посланника по данному вопросу. Ранее ключевые страны Запада, не говоря уже о представителях киевского режима, высказывались категорически против завершения конфликта с признанием российскими освобожденных территорий. В Киеве заявляли, что не заинтересованы и в «заморозке» конфликта.Для России победным можно назвать лишь вариант уничтожения нацистского режима в Киеве, который даже в «более скромных» границах будет представлять угрозу безопасности нашего государства. Но это довольно далекая, если исходить из текущей ситуации на фронте, цель.