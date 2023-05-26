Президент Сербии привел армию в максимальную боеготовность из-за новых столкновений в Косово

В Косово вновь обострилась обстановка. Об этом свидетельствует решение президента Сербии Александра Вучича привести вооруженные силы страны в состояние максимальной боеготовности.Как утверждают сербские медиа, косовские полицейские сегодня снова применили силу по отношению к протестующим косовским сербам. В населенной сербами части края возобновились столкновения между сотрудниками косовской полиции и сербами.Все началось с того, что в пятницу подразделения полиции Косово, укомплектованной косовскими албанцами, заблокировали муниципалитеты Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан, расположенные на севере края. Сербы, в свою очередь, вышли на улицы, стремясь не допустить албанских чиновников и полицейских в административные здания муниципалитетов, после чего и начались столкновения. Косовская полиция стала применять слезоточивый газ и другие специальные средства, в ряде муниципалитетов пропала телефонная связь.Ранее албанские власти Косово и Метохии решили назначить в северных общинах края мэров – этнических албанцев, которые якобы победили на муниципальных выборах. В действительности сербское население края выборы бойкотировало, поэтому голоса сербов не учитывались.Белград неоднократно позиционировал себя как защитника прав и интересов сербского населения Косово и Метохии. Поэтому в условиях применения силы косовской полицией против сербов, у президента Вучича не остается иного выхода, как приводить в состояние максимальной боеготовности армию и полицейские спецподразделения.