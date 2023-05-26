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Президент Сербии привел армию в максимальную боеготовность из-за новых столкновений в Косово

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Президент Сербии привел армию в максимальную боеготовность из-за новых столкновений в Косово

В Косово вновь обострилась обстановка. Об этом свидетельствует решение президента Сербии Александра Вучича привести вооруженные силы страны в состояние максимальной боеготовности.


Как утверждают сербские медиа, косовские полицейские сегодня снова применили силу по отношению к протестующим косовским сербам. В населенной сербами части края возобновились столкновения между сотрудниками косовской полиции и сербами.

Все началось с того, что в пятницу подразделения полиции Косово, укомплектованной косовскими албанцами, заблокировали муниципалитеты Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан, расположенные на севере края. Сербы, в свою очередь, вышли на улицы, стремясь не допустить албанских чиновников и полицейских в административные здания муниципалитетов, после чего и начались столкновения. Косовская полиция стала применять слезоточивый газ и другие специальные средства, в ряде муниципалитетов пропала телефонная связь.

Ранее албанские власти Косово и Метохии решили назначить в северных общинах края мэров – этнических албанцев, которые якобы победили на муниципальных выборах. В действительности сербское население края выборы бойкотировало, поэтому голоса сербов не учитывались.

Белград неоднократно позиционировал себя как защитника прав и интересов сербского населения Косово и Метохии. Поэтому в условиях применения силы косовской полицией против сербов, у президента Вучича не остается иного выхода, как приводить в состояние максимальной боеготовности армию и полицейские спецподразделения.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Srđan Popović
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5 комментариев
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  1. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:58
    +1
    "у президента Вучича не остается иного выхода, как приводить в состояние максимальной боеготовности армию и полицейские спецподразделения".

    Снова и снова, опять и опять. Щеки уже скоро лопнут. А пока сербская армия готовится к совместный маневрам с НАТО. И это по приказу того самого Вучича.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:03
      0
      Тот, кто выбирает между войной и позором, получит, и войну, и позор.

      Вучичу не усидеть на двух стульях. Нужно делать выбор.

      А России желательно открыть второй фронт на Балканах. Пусть Гейропа чуток отвлечется от Украины.
  2. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 16:15
    0
    Хахаха. Никчёмная и не на что неспособная ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ армия Сербии. Вот раньше... Сербы никак не успокояться и никак не поймут что они ПРОИГРАЛИ СВОЮ ВОЙНУ. ЧТО ЗАПАД СКАЖЕТ ТАК И БУДЕТ, Даже если завтра косовары начнут резать сербов. НО У ВУЧИЧА ЩЕКИ БОЛЬШИЕ И ОН ИХ ПОСТОЯННО НАДУВАЕТ!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:25
    0
    А чего ты бухтишь, Вучич? Учения с НАТО - согласился, в ЕС - согласен, пророссийский курс - сменить... И чиво??? Не дергайся, ложись и не сопротивляйся....
  4. Грац
    Грац Сегодня, 16:31
    0
    кишка у Вучича тонка на применение армии в Косово