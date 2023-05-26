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Концерн «Калашников» создал специальный дивизион для производства дронов-камикадзе в интересах российской армии

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Концерн «Калашников» создал специальный дивизион для производства дронов-камикадзе в интересах российской армии

В составе концерна "Калашников" начал работать новый дивизион специальных машин, задачей которого является создание и производство барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Об этом сообщает на официальном сайте концерна.


"Калашников" объявил о создании нового дивизиона, задачей которого будет снабжение российской армии дронами-камикадзе. Кроме самих дронов, дивизион также будет выпускать средства их запуска, мобильные пункты управления, т.е. все, что необходимо для запуска беспилотника и его управления, а также обслуживания и ремонта. Кроме того, дивизион будет заниматься разработкой новых моделей беспилотников.

Как заявили в концерне, уже в следующем году количество барражирующих боеприпасов будет увеличено в разы. Об этом заявил глава концерна Алан Лушников.

После намеченного на этот год технического перевооружения, в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БЛА в нашей традиционной нише – барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники. Точное количество и объемы мы озвучить не можем, но увеличение производства всей спецтехники будет кратным

- заявил он.

В настоящее время в зоне СВО активно используются дроны-камикадзе "Ланцет" двух модификаций, произведенные концерном. Причем вторая, более поздняя модификация была создана с учетом опыта применения беспилотника в зоне спецоперации. У новой версии увеличена дальность полета и масса боевого заряда. Также в концерне разработан барражирующий боеприпас "КУБ-БЛА". Он также прошел испытания и был принят на вооружение российской армии. Но о применении его в зоне СВО не сообщалось.
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7 комментариев
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  1. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:02
    -4
    Концерн Калашникова - частная компания. Может делать все, что хочет. Конечно, с оглядкой, но тем не менее. Через 16 месяцев после начала СВО создан дивизион по производству БЛА. Точнее, по замене шильдиков на китайских и освоении бюджета. Компания частная, но финансирует ее бюджет. То есть народ.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 16:06
      +2
      Уверен вы справитесь лучше. Действуйте товарищ!
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Касатик
      Компания частная, но финансирует ее бюджет. То есть народ.

      иии? народ платит зарплаты народу через налоги и госзакупки - в чем у тебя тут проблемы?
      а как должно быть?
      Точнее, по замене шильдиков на китайских и освоении бюджета.

      тогда почему кратное увеличение может произойти только в следующем году?

      что-то вы, дружок, из клеветы в клевету скачете
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:14
      +1
      Касатик.Вы не на украинском сайте,а на сайте ВО в РФ.Для начала ознакомьтесь ,какое отношение имеет Калашников госструктуре РФ Ростех.Вам не нравится доходы топ менеджеров Ростеха,так это ваши проблемы ,учиться надо было.Я например ,доволен находясь на пенсии и мальца работая, работой Ростеха и подконтрольной ему структуре " концерном Калашников и Zala".
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: Касатик
      Точнее, по замене шильдиков на китайских и освоении бюджета.

      Касатик ЦИПСОшный, Зала Аэро создавалась под руководством Александра Захарова, некогда авиамоделиста.
      Низкий поклон Калашникову, взявшему энтузиастов под своё покровительство.
      Это российский бренд, чисто российская разработка.
      Дурные енералы из МО РФ многие годы смеялись над ним и не хотели покупать, как они считали "детские игрушки".
      Поэтому Зала выставляло на выставках БПЛА как "экспортный товар" и пыталась продать за рубеж.
      Слава Богу, что благодаря фанатизму и упорству Захарова ему удалось уговорить Пригожина испытать Ланцеты и Куб Бла в Сирии. Результат феноменалльный.
      Только сейчас МО просралось, благодаря чему Зала получила возможность расшитрить пр-во.
      Захаров - Левша 21-го века!
      З.Ы. В Англии ружжа кирпичом не чистют.
      Ланцет - это Калаш 21-го века!
  2. Скоробей
    Скоробей Сегодня, 16:13
    +2
    Ланцет себя проявил исключительно эффективно, одно из самых действенных средств контрбатарейной борьбы. Их надо больше, успехов компании.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:27
    0
    Хорошо,а эти месяцы до конца года?Неужели невозможно хотя бы на треть увеличить количество дронов-камикадзе?И,хотелось бы чтобы кроме массовости в выпуске цена на них снизилась,и доработали Ланцеты в плане увеличения скорости полёта.