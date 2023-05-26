Концерн «Калашников» создал специальный дивизион для производства дронов-камикадзе в интересах российской армии

После намеченного на этот год технического перевооружения, в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БЛА в нашей традиционной нише – барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники. Точное количество и объемы мы озвучить не можем, но увеличение производства всей спецтехники будет кратным

В составе концерна "Калашников" начал работать новый дивизион специальных машин, задачей которого является создание и производство барражирующих боеприпасов, также называемых дронами -камикадзе. Об этом сообщает на официальном сайте концерна."Калашников" объявил о создании нового дивизиона, задачей которого будет снабжение российской армии дронами-камикадзе. Кроме самих дронов, дивизион также будет выпускать средства их запуска, мобильные пункты управления, т.е. все, что необходимо для запуска беспилотника и его управления, а также обслуживания и ремонта. Кроме того, дивизион будет заниматься разработкой новых моделей беспилотников.Как заявили в концерне, уже в следующем году количество барражирующих боеприпасов будет увеличено в разы. Об этом заявил глава концерна Алан Лушников.- заявил он.В настоящее время в зоне СВО активно используются дроны-камикадзе "Ланцет" двух модификаций, произведенные концерном. Причем вторая, более поздняя модификация была создана с учетом опыта применения беспилотника в зоне спецоперации. У новой версии увеличена дальность полета и масса боевого заряда. Также в концерне разработан барражирующий боеприпас "КУБ-БЛА". Он также прошел испытания и был принят на вооружение российской армии. Но о применении его в зоне СВО не сообщалось.