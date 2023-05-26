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Обозреватель The Telegraph: Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад

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Обозреватель The Telegraph: Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад

Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад, пишет в своей статье для The Telegraph обозреватель издания Гарри де Кетвилль, подразумевая наличие у России гиперзвуковых ракет. Так, считает Кетвилль, использование Москвой этого грозного оружия означает начало очередного этапа боевых действий.


Этот новый вид вооружений обладает быстротой и хорошей манёвренностью, что эксперт назвал "неприятностью для Запада" из-за сложности осуществления перехвата.

В то же время, признал журналист, все предпринимаемые в этом отношении контрмеры со стороны западных стран не приносят желаемого результата, ведь вышеуказанные ракеты проходят дальнейшую модернизацию с тем, чтобы в конечном итоге достичь своей цели. Российские гиперзвуковые ракеты, включая такие, как, например, «Циркон», действительно представляют для противников РФ угрозу.

Гарри де Кетвилль:

Ракеты «Циркон» являются мощным противокорабельным оружием, бросающим серьёзный вызов авианосцам, благодаря которым США демонстрируют свою мощь по всему миру

Более того, резюмирует Кетвилль, дальнейшее развитие гиперзвуковых технологий может и вовсе привести к тому, что такое оружие невозможно будет уничтожить.

Отметим, что британский стратегический аналитик Говард Уилдон уже как-то заявлял об опрометчивом решении Великобритании поставить оружие, технику и малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow Киеву. По его мнению, страна, таким образом, сама лишила себя необходимого запаса вооружений, которые могли бы пригодиться Лондону на случай начала глобального конфликта между Западом и РФ.
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10 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:41
    +5
    Тот случай , когда фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" ценнее парочки авианосцев .
    1. cornet2
      cornet2 Сегодня, 16:46
      +1
      Нужно подтверждение "что такое оружие невозможно будет уничтожить. "
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 16:55
        +4
        Нужно подтверждение

        Одному Patriot-у "заградительный огонь как из пулемета" не помог против Кинжала. Циркон покруче будет.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:53
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" ценнее парочки авианосцев

      «Чем больше шкаф, тем громче падает»
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:36
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Тот случай , когда фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами"

      Да, конечно, если бы у РКР "Москва" вместо "Вулканов" стояли бы "Цирконы", то с ней решительно ничего бы не случилось...
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 17:46
        0
        Причем тут Цирконы. У "Москвы" просто не было путной ПВО. Об этом писали в ВО давно.
    4. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 17:42
      0
      А, если в Черноморском бассейне, то и фрегат не нужен. С берега Крыма можно обстрелять все побережье.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 16:48
    +3
    .......всерьёз настораживает Запад

    Запад еще не познал, что такое наша резиновая бомба, узнает- волосы дыбом встанут.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:52
    0
    вот они говорят что типа их тревожит такое оружие но они все линии перешли делают что хотят ! говорить они могут что хотят но поступки их опровергают они все делают что бы случилась ядерная война а верней уверены что не чего не случится ! если бы они реально боялись они бы не посылали бы ракеты танки пво и другое оружие на укрр зная что за это будет большой бада бум ! но ведать знают что то что мы жители РФ не знаем ! ну либо я не прав ! проста они все что можно перешли шас осталось послать на украину ядерную ракету что бы те нанесли удар и все спереть на укрр власти ну а че если РФ не отвечает думают что может так и прокатит будут уверять что укрр ученые сделали ракету и мир типа запад тут не причем ! не спорю дилетант я но пока выглядит это все так ! возможно и не прав ! самы скора будут ! а может быть договорённость есть типа мы в укрр будем посылать все что хотим а вы РФ попробуй те освободите укрр от нас ! а возможно все совсем не так а по-другому
  4. boni592807
    boni592807 Сегодня, 17:30
    -1
    АВТОР СТАТЬИ
    - "...Новое российское оружие всерьёз настораживает Запад, bully пишет в своей статье для The Telegraph обозреватель издания Гарри де Кетвилль, подразумевая наличие у России гиперзвуковых ракет. lol Так, считает Кетвилль crying , использование Москвой этого грозного оружия означает начало очередного этапа боевых действий. belay feel

    В не столь далёкие времена "ЦИВИЛИЗАТОРОВ - партнеров" словами автора "... Новое российское оружие всерьёз настораживало Запад..." как-то более КОНКРЕТНО и "помогало" осознать "бренность" их собственного БЫТИЯ - soldier hi
    "...операции «Анадырь» предшествовало масштабное расширение военной и ракетно-ядерной инфраструктуры США вблизи рубежей СССР. По состоянию на начало 1962 года Соединённые Штаты имели по меньшей мере в 15 раз больше стратегических ядерных боезарядов, чем Советский Союз.
    В беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Алексей Фененко отметил, что, перебросив ракеты на Кубу, Москва стремилась продемонстрировать США готовность успешно противостоять их агрессивной внешней политике. СССР рассчитывал не только защитить своих союзников, но и укрепить собственную безопасность.
    «Москва не могла игнорировать огромное количество американского ядерного вооружения, появившегося в Европе, а также недавно развёрнутые в Турции ракеты средней дальности. США создали очень большую угрозу для европейской части СССР. Нам нужен был своеобразный разменный фонд для того, чтобы заставить американцев пойти на уступки», — пояснил Фененко...."
    Не правда ли что НАПОМИНАЕТ из НАСТОЯЩЕГО... hi
    .
    Вопрос!?
    Если Бидону(США) под выборы и ЕГО очередные "успехи" в экономике и межнацильнальном "общении" граждан США. Предложить такой же Д,П, "выбор" :
    в США сейчас-
    - ни - жратвы. ни работы. - процесс ИДЕТ
    - разгул миграционной преступности.- процесс ИДЕТ
    -война внутри США реальна - всех против всех(белые- цветные - негры. богатые-бедные. демократы - республиканцы. желающие получить СВОИ права по Конституции США - защита с оружием своих интересов и отделение СВОИ штатом...)- процесс ИДЕТ и большая вероятность
    Добавить от РФ с не тонким но реальным намеком Китая о участии в феерверке для США:
    - ЕЩЁ выбор Жизнь региональной державы с холопами в ЕВРОПАХ т.е. отползти за свои лужи( Тихую и Атлантическую)или как при КАРИБСКОМ кризисе или МЕДНЫЙ ТАЗ и не ЗАВТРА а СЕГОДНЯ.
    У меня почему-то уверенность ПРИ такой постановке вопроса. вопрос решится КАК НАДО. bully hi
    Как в старом фильме - "Боливар не выдержит двоих.
    Между мешком денег и властью ЗАВТРА crying и(или) реальной смертью СЕГОДНЯ am -от голода. безработицы. мигрантской преступности. внутренней войны с ОЗНАКОМЛЕНИЕ "работы" как минимум СЯУ РФ(Китая) drinks Большинство в т.ч. из "элиты" США выберут жизнь и МИР Тем более. что У них остается полностью (почти) американский континент и нынешние шестерки в МИРЕ.И это совсем не мало. Да и американский фантик ПОКА никто не отменил. Т.ч. халява продолжится! bully
    Да и у РФ как-то пора определиться с будущим. А то "красные линии" уже. как горизонт... Так и 22 июня 1941 г. организуют и ЗАПУСТЯТ... Ещё и посмеются из -за ОКИЯНОВ ОПЯТЬ,,, bully
    Да и Китай. тоже смотрит и думает на СВОЮ ПЕРСПЕКТИВУ -"..Кто из ху РФ..." no