Военкор: Без территориальной обороны реальной безопасности Белгородской области не будет

События в Белгородской области 22-23 мая, когда в регион вторгся отряд украинских диверсантов, заставили задуматься о необходимости вооружения и усиления сил территориальной обороны региона. Свою позицию в Telegram-канале озвучил военный корреспондент Александр Сладков.
Как отметил военкор, уже сейчас территориальная оборона Белгородчины (он ее сокращает как «ТОБ») структурирована, поэтому остается дело за малым – дать добровольцам оружие. Но вооружение тысяч опытных и подготовленных людей, числящихся в батальонах территориальной обороны, требует соответствующей нормативно-правовой работы на федеральном уровне. Однако выполнить эту работу, причем быстро, просто необходимо.
Без участия территориальной обороны Белгородчины реальной обороны и безопасности региона не будет
- пишет Александр Сладков в своем Telegram-канале.
По утверждению военкора, процесс по созданию территориальной обороны в Белгородской области полностью контролируется губернатором региона Вячеславом Гладковым. Помощь и руководство главы области Сладков назвал «основополагающим», при этом подчеркнув, что активное участие в формировании и подготовке территориальной обороны в Белгородской области принимают как Министерство обороны Российской Федерации, так и ЧВК «Вагнер».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свете последних событий поставил вопрос о необходимости вооружения территориальной обороны. Его поддержал глава соседней Курской области Роман Старовойт. Идея вооружения территориальной обороны в приграничных областях России находит позитивный отклик и у многих российских военных экспертов и политиков.