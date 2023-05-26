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Военкор: Без территориальной обороны реальной безопасности Белгородской области не будет

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Военкор: Без территориальной обороны реальной безопасности Белгородской области не будет

События в Белгородской области 22-23 мая, когда в регион вторгся отряд украинских диверсантов, заставили задуматься о необходимости вооружения и усиления сил территориальной обороны региона. Свою позицию в Telegram-канале озвучил военный корреспондент Александр Сладков.


Как отметил военкор, уже сейчас территориальная оборона Белгородчины (он ее сокращает как «ТОБ») структурирована, поэтому остается дело за малым – дать добровольцам оружие. Но вооружение тысяч опытных и подготовленных людей, числящихся в батальонах территориальной обороны, требует соответствующей нормативно-правовой работы на федеральном уровне. Однако выполнить эту работу, причем быстро, просто необходимо.

Без участия территориальной обороны Белгородчины реальной обороны и безопасности региона не будет

- пишет Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По утверждению военкора, процесс по созданию территориальной обороны в Белгородской области полностью контролируется губернатором региона Вячеславом Гладковым. Помощь и руководство главы области Сладков назвал «основополагающим», при этом подчеркнув, что активное участие в формировании и подготовке территориальной обороны в Белгородской области принимают как Министерство обороны Российской Федерации, так и ЧВК «Вагнер».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свете последних событий поставил вопрос о необходимости вооружения территориальной обороны. Его поддержал глава соседней Курской области Роман Старовойт. Идея вооружения территориальной обороны в приграничных областях России находит позитивный отклик и у многих российских военных экспертов и политиков.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    -1
    В приграничных селах мужиков набрать сложно.В основном -пенсионеры,женщины.Мужики уехали вахтовать.Проще в райцентрах и городах собрать.И да,это-необходимо.Реакция силовиков на приосходящее идет с запозданием.Хотя,это не их вина-просто сил мало.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      В приграничных селах мужиков набрать сложно.

      Тут не в мужиках дело. ТерОбры надо вооружать средствами для борьбы с бронетехникой, сами понимаете почему... одной стрелковкой тут не обойдешься, иначе будем иметь опыт противника, кричавшего об автоматах против танков.
      Понятие структурированно можно применить и к добровольным пожарным дружинам.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: Canecat
        ТерОбры надо вооружать средствами для борьбы с бронетехникой, сами понимаете почему... одной стрелковкой тут не обойдешься

        По действующим законам Теробороне РФ запрещено иметь любое оружие.)))))
    2. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 16:18
      +3
      Может уже просто начнем срочников обучать боевой подготовке (А не строевухе и кантику) и платить им нормальную ЗП давать статус УБД за службу в Опасных регионах (По примеру Кавказских частей....да и то 15 к могли бы поднять до 40 хотя-бы) и разместить вдоль границы в качестве усиления?

      Что касается силовиков и верхов: Вообще непонятно в какую сторону они сейчас воюют.
    3. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 16:22
      +1
      Тут самая проблема - это принять решение. Страшно дать мужику ружье. Ой как страшно! С другой стороны - не хочешь вооружать народ - делай армию боеспособной. Убирай биатлонного министра, и ставь профессионала.
      1. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 16:30
        0
        ой страшно дать оружие мужику и страшно срочника поставить ан границе в заслон. А в итоге потом кто то будет вынужден повторить "отступать некуда позади Москва".
    4. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: dmi.pris1
      В приграничных селах мужиков набрать сложно.В основном -пенсионеры,женщины.Мужики уехали вахтовать.Проще в райцентрах и городах собрать.И да,это-необходимо.Реакция силовиков на приосходящее идет с запозданием.Хотя,это не их вина-просто сил мало.

      А чей-та так Вы плохо о пенсионерах думаете?! belay feel
      Был бы руководителем теробороны нашего поселка - выдали бы нормальное оружие - пусть хотя бы ППШ с цинком на каждого, 2 свд, 2 максима и 2 кпв - ну рпг на каждого хотя бы по 1 штуки - "у меня бы мышь не проскочила, комар не пролетел бы" good tongue laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:29
        0
        Япочему,плохо думаю?Я и сам-пенсионер.В свое время выбивал на стрельбище на "отлично".Сейчас-проблема по зрению,тут как то хотел из воздушки пострелять-прицел нормальро не вижу.Это хорошо,иметь два максима с папашей.Просто надо реально смотреть на вещи
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:28
      0
      Какой смысл набирать территориальную оборону не понятно из кого с не ясными юридическими полномочиями и боевым оружием на руках если эти потенциальные тероборонцы военкоматы стороной обходят ? Если хотят послужить так может им в контрактники пойти. Опять же если розданные стволы будут использованы в криминальных целях кто погонами ответит ?
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:15
    +2
    Тут отслужил в армии, год с автоматом бегал, приходишь на гражданку за охотничьим ружьем - и начинаются круги ада ))) прошел их - дают разрешение на гладкоствол на 5 лет, ну а потом только только на нарезняк без автоматического огня wassat

    Ну кто это вот так сразу гражданским выдаст автоматы? )))
  3. Машрум
    Машрум Сегодня, 16:22
    0
    Ау, какая тероб.? Тут за последние два года охотников закошмарили. Как вы ее представляете?
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:22
    0
    К нас в стране прямо "разносол "во всяких подразделениях-МВД,ФСБ,РОСНАЦГВАРДИЯ,а вот воевать против боевиков из негосударства кроме армии и чвк приходится терреториальной обороне-новой разновидности добровольцев. Естественно что силовые подразделения и спецслужбы не в восторге что их "двигают ",и поэтому идёт активное торможение вопроса статуса местных добровольцев,их вооружения и подготовки,а также хотя бы временной но интеграции в ту или иную структуру-армия ,ФСБ,нацгвардия. Вот когда в кремле жёстко потребуют активно решить проблему не во вред новой структуре,пусть и временной,тогда у нашей теробороны появится всё вплоть до танков.
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:22
    +2
    В приграничных районах должны находится армейские части на регулярной основе в военное время и со всеми видами вооружений. Какая там впень терроборона angry
  6. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:23
    0
    Все вопросы к путину. Где армия, росгвардия, погранвойска? Где? Просрал?Разрушил? Почему гибнут и страдают люди? Не способен лучше уйди.
  7. sir.jonn
    sir.jonn Сегодня, 16:29
    0
    Тероборона это хорошо, но вопрос, что она сможет сделать с отлажеными действиями "обстреляных" в боях ДРГ. Их эффективность и потери не будут отличаться от подразделений состоящих из 18ти-летних срочников. Необходим другой подход.