Западная пресса назвала потенциальных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО

Сейчас в Североатлантическом альянсе начинается борьба за пост генерального секретаря организации. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как известно, в конце сентябре 2023 года действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг должен уйти с занимаемой должности. Но пока непонятно, кто именно из европейских политиков может заменить его на этом посту.
Многие страны НАТО, утверждает агентство, рассчитывают, что вопрос о преемнике Столтенберга решится на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. На прошлой неделе, сообщает Reuters, о своем желании возглавить Североатлантический альянс заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Но не исключено, что в этот раз ставка будет сделана на женщин, чтобы показать отсутствие дискриминации женского пола в Североатлантическом альянсе. Среди вероятных кандидатов на пост генсека НАТО ранее называли Урсулу фон дер Ляйен – действующую главу Еврокомиссии.
Агентство Reuters утверждает, что еще один видный претендент на пост главы Североатлантического альянса – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Если пост генсека НАТО займут Фредериксен или фон дер Ляйен, они станут первыми за всю историю женщинами на посту руководителя организации.
Ранее издание Politico утверждало, что западные страны хотят подобрать на пост генерального секретаря НАТО, во-первых, женщину, а во-вторых – высокопоставленного европейского политика. В этом плане и Фредериксен, и фон дер Ляйен вполне подходят и являются более предпочтительными кандидатами, чем Бен Уоллес.