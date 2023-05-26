Американский экономист рассказал, как США заманили Украину в «ловушку» по типу Афганистана

Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана

Финансовые интересы оборонно-промышленного комплекса США стали главной причиной разжигания Вашингтоном вооруженного конфликта на Украине. Об этом рассказал в беседе с Democracy Now! американский экономист Джеффри Сакс.Как считает аналитик, в администрации США прекрасно осознавали всю степень рисков при расширении НАТО на восток. Однако учитывать эти риски в Вашингтоне не стали из-за настойчивости лоббистов американского военно-промышленного комплекса.- подчеркнул Сакс.По мнению экономиста, финансовые вложения Запада в украинский конфликт оказались очень масштабными. Но это способно привести и к дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас в мире очень многие игроки очень обеспокоены перспективами дальнейшего развития событий. В числе этих игроков Сакс назвал и страны, и целые регионы мира – Китай, Бразилию, Ближний Восток, Глобальный Юг. США сейчас лишь способствуют дальнейшему разжиганию конфликта.Лишь одно сражение в Артемовске, по утверждению Сакса, стоило миллиарды долларов и тысячи человеческих жизней. Но для заинтересованных в эскалации американских кругов ни человеческие жизни, ни даже большие деньги не имели в данном случае такой ценности, чтобы ради них можно было остановить конфликт. Ведь деньги в него вкладывают для того, чтобы заработать еще большие деньги.