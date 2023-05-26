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Американский экономист рассказал, как США заманили Украину в «ловушку» по типу Афганистана

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Американский экономист рассказал, как США заманили Украину в «ловушку» по типу Афганистана

Финансовые интересы оборонно-промышленного комплекса США стали главной причиной разжигания Вашингтоном вооруженного конфликта на Украине. Об этом рассказал в беседе с Democracy Now! американский экономист Джеффри Сакс.


Как считает аналитик, в администрации США прекрасно осознавали всю степень рисков при расширении НАТО на восток. Однако учитывать эти риски в Вашингтоне не стали из-за настойчивости лоббистов американского военно-промышленного комплекса.

Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана

- подчеркнул Сакс.

По мнению экономиста, финансовые вложения Запада в украинский конфликт оказались очень масштабными. Но это способно привести и к дальнейшей эскалации конфликта. Сейчас в мире очень многие игроки очень обеспокоены перспективами дальнейшего развития событий. В числе этих игроков Сакс назвал и страны, и целые регионы мира – Китай, Бразилию, Ближний Восток, Глобальный Юг. США сейчас лишь способствуют дальнейшему разжиганию конфликта.

Лишь одно сражение в Артемовске, по утверждению Сакса, стоило миллиарды долларов и тысячи человеческих жизней. Но для заинтересованных в эскалации американских кругов ни человеческие жизни, ни даже большие деньги не имели в данном случае такой ценности, чтобы ради них можно было остановить конфликт. Ведь деньги в него вкладывают для того, чтобы заработать еще большие деньги.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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11 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:58
    +7
    деньги в него вкладывают для того, чтобы заработать еще большие деньги
    Вот пожалуй и всё, что надо знать о западе и его "демократии". Спасая себя-любимых. готовы страну за страной уничтожить.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:11
      +5
      Это не для кого не было, секретом. Просто, украинцы оказались довольно глупы и наивны( зная об опыте Афганистана) надеялись что их это не коснётся. Но Афганистан, хоть и с талибами- но существует. А что ждёт Украину- не понятно. Хотя и весьма предсказуемо, учитывая массу территориальных претензий ее соседей.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:59
    +2
    Ведь деньги в него вкладывают для того, чтобы заработать еще большие деньги.
    Это соль для адептов секты "когда нибудь они устанут подерживать украину", так любимой федеральными СМИ.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:59
    +2
    Вообще то спорный вопро,какую страну завели в ловушку заштатники...
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:15
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то спорный вопро,какую страну завели в ловушку заштатники...

      hi
      Ну уж точно не себя. Они оставили хаос, прекрасно зная как этот хаос работает. Тот же самый Афганистан, с момента ухода оттуда Америки, наркотрафик только увеличился, причём через наши бывшие союзные республики. Отгадайте с одного раза, кто этим трафиком заправляет ?
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:01
    +2
    США не самый главный вдохновитель украинского конфликта, Британия вот кто подстрекает всех, прежде всего польско-прибалтийских шавок, и первая передает любое вооружение.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: Silver99
      США не самый главный вдохновитель украинского конфликта, Британия вот кто подстрекает всех, прежде всего польско-прибалтийских шавок, и первая передает любое вооружение.

      И что самое смешное, она очень уязвима. Наши действительно ещё не начинали, коты Леопольды блин... ГУГИ поработать в северном море и наглия без трети своей нефти из Норвегии. Надо отвечать.
      hi
  5. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:07
    +2
    Лишь одно сражение в Артемовске, по утверждению Сакса, стоило миллиарды долларов и тысячи человеческих жизней. Но для заинтересованных в эскалации американских кругов ни человеческие жизни, ни даже большие деньги не имели в данном случае такой ценности, чтобы ради них можно было остановить конфликт. Ведь деньги в него вкладывают для того, чтобы заработать еще большие деньги.

    Вот она вся сущность воротил ВПК Америки. И это было всегда ! Финансовые дыры латали с помощью ВПК, при первой и второй мировой. Очень хитроумно кинули на бабло весь мир причём не единожды ! Экспансии на наши Русские земли, про Мурманск наверное уже все забыли или помнят ? Пока их Красная армия оттуда не выбила. Конц.лагеря, издевательства и уничтожение Русского народа, это их изобретение и далеко не нацистской Германии. Авианалёты на авиабазу в приморье в Корейскую компанию. А мы с ними ещё пытаемся разговаривать.
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:07
    +3
    в ловушку наших лоббистских кампаний

    ну так и есть
    никакой не Байден даже
    это все сам американский народ - сплошная торгашня акциями и заработка на них - отсюда и лоббизм/коррупция
    что и соцопросы говорят - 2/3 амеров (как и в ЕС) вообще не против воевать с РФ, особенно чужими руками

    экономически подкованное население прекрасно понимает, что затраты равны 0, тк оттока капитала не происходит, зато происходит приток в их карманы, а заодно и скупка за дешево ресурсов у непосредственно участвующих в конфликтах сторон
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:41
    0
    Интересно, бандеровцев, когда уцелевшие убегут, примут в "Талибан", или только в "ИГИЛ"? С обрядом обрезания, естественно...
  8. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 17:48
    0
    Вообще то в ловушку попала Россия, не имея для войны достаточных обученных сухопутных сил.