Разведывательно-ударный самолет AT-802U Sky Warden пошел в производство

Опытный самолет AT-802U, участвовавший в сравнительных испытаниях
Военно-воздушные силы и Командование специальных операций США намерены перевооружить часть разведывательных эскадрилий и перевести их на новые самолеты AT-802U Sky Warden. Уже подписаны необходимые соглашения, а также составлен график закупок и поставок такой техники. Первые самолеты нового типа ожидаются осенью нынешнего года, а полное переоснащение и освоение техники займет еще несколько лет.
Обновление парка
Для решения части разведывательных задач, в основном в интересах Командования спецопераций (SOCOM), в составе ВВС США присутствуют эскадрильи на самолетах U-28 Draco. В наличии имеется порядка двух десятков таких бортов, которые уже не отличаются новизной и имеют ограниченные возможности. В связи с этим на рубеже последних десятилетий было предложено заменить их, причем с получением дополнительных рабочих и боевых возможностей.
В 2019-21 гг. SOCOM и USAF провели ряд экспериментов, по итогам которых запустили программу поиска нового разведывательного самолета с шифром Armed Overwatch («Вооруженный наблюдатель»). Две структуры хотели получить новый недорогой самолет с высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками. Требовалось обеспечить возможность ведения наблюдения за наземными объектами, как в случае с U-28. Кроме того, заказчик хотел вооружить самолет, чтобы он мог самостоятельно поражать найденные цели.
В середине мая 2021 г. SOCOM рассмотрело поступившие заявки и выбрало пять проектов для дальнейшего сравнения. Одним из претендентов на будущий контракт стал совместный проект компаний L3Harris и Air Tractor под обозначением AT-802U и названием Sky Warden («Небесный надзиратель»).
Работы в цеху
В ближайшее время пять участников конкурса должны были предоставить технику для проведения сравнительных испытаний. В следующем 2022 г. планировали выбрать наилучший вариант и подписать контракт на поставку. Любопытно, что договор мог бы появиться и ранее, но Пентагон не смог получить необходимые деньги в рамках бюджета на 2021 финансовый год.
Контракт на производство
1 августа 2022 г. US SOCOM объявило победителя конкурса, им стал самолет Sky Warden от L3Harris и Air Tractor. По совокупности тактико-технических и рабочих характеристик он превзошел другие разработки и полностью устроил заказчика.
Компании-разработчики получили контракт на подготовку и запуск производства стоимостью ок. 3 млрд. В соответствии с этим документом, будут построены 75 самолетов нового типа. Также заказчику поставят средства обучения для летного состава, системы планирования и обеспечения миссий, вспомогательные средства, запчасти и т.д. Кроме того, подрядчик будет обеспечивать техническую поддержку на всем протяжении эксплуатации самолетов.
В соответствии с контрактом, в течение ближайшего полугода компания L3Harris должна была модернизировать ранее представленный прототип и привести его к серийному облику Sky Warden. После необходимых испытаний доработанной машины планировали начать подготовку серийного производства.
Производственный план
При подписании контракта с L3Harris сообщалось, что запуск производства и поставок техники займет несколько лет. В 2023 г. планировали начать сборку первой предсерийной партии из шести самолетов. В производстве участвют оба участника проекта Sky Warden. Так, на предприятии Air Tractor строятся самолеты, после чего их отправляют на завод L3Harris для установки целевого оборудования.
Кабины пилотов
В 2023-24 гг. программу Armed Overwatch собирались перевести на стадию «производства с малым темпом». За счет этого хотели переоснастить первое подразделение. В 2026 г. оно должно будет выйти на начальную оперативную готовность. Согласно прошлогодним планам, полная готовность всего парка будет получена в 2029-м.
Не так давно в мае SOCOM, а также издания Flight Global и Air & Space Forces Magazine раскрыли новые подробности производственного плана. Сообщается, что к настоящему времени заказчик разрешил начать производство «с малым темпом». Сейчас на разных стадиях производства находится 26 самолетов.
Передача первых машин текущей партии заказчику запланирована на октябрь текущего года. Эти Sky Warden будут задействованы в полномасштабных эксплуатационных испытаниях. По итогам испытаний и, при необходимости, доводки, в марте 2025 г. планируют запустить полномасштабную серию. На этом этапе за несколько лет построят оставшиеся полсотни бортов.
На готовой платформе
Разведывательно-ударный Sky Warden построен на базе сельскохозяйственного самолета AT-802. Последний отличается удачной конструкцией и зарекомендовал себя в качестве хорошего носителя различных специальных нагрузок. В частности, неоднократно проводились эксперименты с установкой различного вооружения, вплоть до ракет. Кроме того, планер самолета адаптирован для работы в сложных условиях и с повышенными нагрузками.
AT-802 построен по нормальной аэродинамической схеме с низкорасположенным прямым крылом. Длина самолета достигает 11 м, размах крыла – 18 м. Пустой самолет в базовой конфигурации весит ок. 2,95 т, а максимальный взлетный вес превышает 7,2 т. Самолет оснащается турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney PT6A-67AG мощностью 1350 л.с. Крейсерская скорость превышает 350 км/ч, потолок – 4 км, максимальная дальность полета – 1300 км.
Самолет AT-802U несет разведывательный комплекс с широкими функциями. Его основой является центральный компьютер, установленный непосредственно на самолете и отвечающий за взаимодействие систем. Также машина получает средства связи для получения целеуказания и выдачи разведданных. В кабине летчика-оператора имеются необходимые пульты и дисплеи.
Разведывательный комплекс построен по модульной схеме. На самолет предлагается подвешивать контейнеры с аппаратурой, соответствующей текущей задаче. Под центропланом имеется две точки для их крепления. В первую очередь, предлагается установка контейнеров с оптико-электронными средствами. Возможно, в дальнейшем «Небесный надзиратель» получит и средства радиотехнической разведки.
На двух внешних пилонах предлагается перевозить боевую нагрузку. В этом качестве рассматриваются контейнеры со ствольным оружием, блоки неуправляемых реактивных снарядов малого калибра, а также управляемые ракеты AGM-114 или иное подобное оружие.
По сути, US SOCOM хочет получить простой в эксплуатации и недорогой многоцелевой самолет для использования в мирное время или в условиях конфликтов низкой интенсивности. AT-802U Sky Warden должны будут следить за активностью противника, а также, при необходимости, тут же применять вооружение. При этом предусмотрена возможность установки разного оснащения и вооружения, в соответствии с поставленными задачами.
Имея некоторые преимущества, AT-802U сталкивается с ограничениями и имеет недостатки. Главная проблема заключается в отсутствии защиты и низкой живучести. Из-за этого самолет не удастся использовать над полем боя или в зонах ответственности полноценной ПВО. Фактически он сможет бороться только с мелкими и плохо оснащенными вооруженными формированиями. Впрочем, проект разрабатывался именно для этого.
Накануне переоснащения
В недавнем прошлом Командование спецопераций и ВВС США поставили перед собой цель обновить разведывательные эскадрильи. Была запущена соответствующая программа, выбран наилучший самолет из предложенных, а также стартовало производство первой партии техники.
Пока все работы идут в соответствии с планом либо с незначительным отклонением от него. Примерно через полгода заказчик рассчитывает получить первые самолеты Sky Warden и начать новый этап испытаний. Однако наиболее сложный и ответственный этап программы все еще остается впереди. Полноценное серийное производство и освоение самолетов начнется только через два года.