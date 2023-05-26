Военное обозрение
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Минобороны Украины опубликовало первое фото главкома ВСУ Залужного с момента его «исчезновения»

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Минобороны Украины опубликовало первое фото главкома ВСУ Залужного с момента его «исчезновения»

В интернете появилась первая фотография главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с момента его «пропажи» из медийного пространства в начале мая 2023 года. Кадры опубликовало Министерство обороны Украины.


Согласно утверждению украинского военного ведомства, генерал Залужный посетил официальное мероприятие – передачу Военно-морским силам Украины катера «Буча». На фотографии генерал Залужный запечатлен рядом с катером, в окружении нескольких офицеров ВСУ и ВМСУ.

Напомним, что в начале мая 2023 года генерал пропал из медийного пространства. Когда Залужный перестал появляться в медийном пространстве более недели, стали возникать самые разные версии об его «пропаже» - от того, что Залужный погиб в районе Артемовска или в Днепропетровской области, либо был ранен во время ракетного удара ВС РФ по объекту ВСУ в Херсонской области, до того, что он был отстранен от занимаемой должности из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Впечатляли и нелепые попытки замминистра обороны Анны Маляр и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова утверждать, что с Залужным «все нормально», при отсутствии фотографий и видеокадров с генералом.

Вероятно, в конечном итоге киевский режим решил, что имиджевые риски для него слишком высоки, и опубликовал сперва видео с генералом, а затем и фотографию с официального мероприятия.

Но длительное отсутствие Залужного в информационном пространстве и внешний вид на вчерашнем видео не противоречат версии о ранении генерала. Впрочем, по некоторым данным, у Залужного – сахарный диабет, и отсутствие могло быть связано и с этим обстоятельством. Наконец, не стоит отвергать и возможность публикации старых видеокадров, или кадров с двойниками главкома.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины, Telegram-канал "Политика Страны"
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18 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:14
    +2
    не стоит отвергать и возможность публикации старых видеокадров, или кадров с двойниками главкома.

    будто укросми читаю
    и тоже неделями - одно и то же. еще экспертов пригласите для гротеска
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:17
      +6
      надо обратится к магам , шаманам и экстрасенсам , дело нечисто як сказав зам министра...
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:15
    +1
    КораБЕль- шикарный!!!) Главком как то на заднем плане серовато выглядит.)
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 17:19
      0
      кхм! это катер ))) немного не та категория
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:16
    +2
    Блин,я наверное спать не мог,все думал,что с этим вини пухом..Каждый божий день тут его упоминали не переставая..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:57
      0
      Самое время вспомнить, как украинцы отправляли в отставку или на больничку нашего Шойгу с Герасимовым год назад. Эта истерика в укро-СМИ не прекращалась несколько месяцев и возобновлялась даже после появления живых и здоровых начальников на экране ТВ. Но вскоре они переболели этими фейками и я давно не вижу ничего подобного.
      А вот не передалась ли эта зараза нашим СМИ, что они все дружно схватились за венки и лопаты? request request
  4. iran
    iran Сегодня, 17:16
    0
    у Залужного – сахарный диабет, и отсутствие могло быть связано и с этим обстоятельством.

    Вот это да! Видно гипогликемическая кома длилась пару недель)
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:18
    +2
    Да ладно вам, старые кадры, двойники, оклемался вот и всё, да покоцали его но видать не сильно. Так что скоро снова бодрячком начнет в наш адрес гавкать.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 17:30
    0
    Не жилец, однако, метка пришла, однако.... Или от зели, или от Кремля. В общем, скоро всё равно - тело, - в землю, душу, - к бандере. Однако.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:30
    +2
    Да ладно,а когда он окажется на передовой.Артемовск всё равно наш, Залужный его просрал. laughing
  8. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 17:37
    +1
    В интернете появилась первая фотография главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного

    Тень у Залужного "сбежала". У всех есть тень, но у Залужного она отсутствует.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:45
      0
      А ведь вы правы, чьёрт подьери, у Залужного нет тени... Возможно фотошоп сделанный наспех.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:55
      0
      Там ещё какая-то проблема с ветками у Ёлок за его спиной.

      Хотя, может, фотка плохого разрешения, но как будто линия склейки по границе его руки и стоящего справа. Но я не эксперт, конечно, может и живой
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:37
    0
    Могу ошибаться, т.к. не профессионал, но если на фото в заголовке именно Валерий Залужный, то...
    Отношение ширины носа к ширине рта.
    Левое ухо не так оттопырено.
    Складка (морщина) над переносицей.
    Форма головы.
    Повторюсь, могу ошибаться.
  10. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:42
    +1
    А как можно находиться на военной службе с сахарным диабетом?
  11. ASM
    ASM Сегодня, 17:45
    0
    Совершенно не вижу тени от Залужного. Посмотрите вниз на направление и глубину теней от участников сьемки. Даже тень от катера на заднем плане видна. А от Залужного нет - не иначе реинкарнация графа Бякулы.
  12. dementor873
    dementor873 Сегодня, 17:58
    0
    Если и вправду ударили по кп вместе с ним, то логично некоторое время делать вид, что враг достиг цели и все плохо. А в это время спокойно дальше прорабатывать планы наступления. А поскольку непонятно было, откуда утечка, то такую дезу могли скормить абсолютно всем чиновникам, ну кроме разве Зели.
  13. Аскет
    Аскет Сегодня, 18:00
    0
    Почему он пропал именно сейчас, когда ВСУ сдали Бахмут и с позором откатились на другие рубежи.
    Скорее всего, потому, что в ходе сражения за Бахмут не была достигнута ни одна из стратегических целей, которые сам же Залужный и поставил.
    Первой — критически важной — стратегической целью было удержание территории.
    Второй стратегической целью были накопление резервов и подготовка к будущей кампании.
    «Да простят меня солдаты в траншеях, но сейчас более важно сосредоточиться на аккумулировании резервов и подготовке к продолжительным битвам, которые могут начаться в следующем году»
    .Третьей целью было укрепление противовоздушной и противоракетной обороны.
    Каких стратегических целей удалось достичь?
    Если коротко — никаких. Ни одной.
    Существует аксиома. За ключевые стратегические решения несёт ответственность командующий. Решение вступить в бахмутскую мясорубку в августе прошлого года принял именно Залужный. Он же принимал и цепочку последующих решений, которые кончились падением «фортеции» 20 мая и гигантскими потерями ВСУ. (https://t.me/rt_special/3853)


    Что бы сейчас ни происходило со здоровьем Залужного, лучше бы ему быть готовым к последствиям и ответственности за своё командование.ими потерями ВСУ[/b]. (https://t.me/rt_special/3853).
    Единственный вопрос к нашему ВПР почему до сих пор не признаем официально этот режим как террористическую организацию / ИГИЛ в помощь/ .
    wink