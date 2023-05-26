Минобороны Украины опубликовало первое фото главкома ВСУ Залужного с момента его «исчезновения»

В интернете появилась первая фотография главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с момента его «пропажи» из медийного пространства в начале мая 2023 года. Кадры опубликовало Министерство обороны Украины.Согласно утверждению украинского военного ведомства, генерал Залужный посетил официальное мероприятие – передачу Военно-морским силам Украины катера «Буча». На фотографии генерал Залужный запечатлен рядом с катером, в окружении нескольких офицеров ВСУ и ВМСУ.Напомним, что в начале мая 2023 года генерал пропал из медийного пространства. Когда Залужный перестал появляться в медийном пространстве более недели, стали возникать самые разные версии об его «пропаже» - от того, что Залужный погиб в районе Артемовска или в Днепропетровской области, либо был ранен во время ракетного удара ВС РФ по объекту ВСУ в Херсонской области, до того, что он был отстранен от занимаемой должности из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.Впечатляли и нелепые попытки замминистра обороны Анны Маляр и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова утверждать, что с Залужным «все нормально», при отсутствии фотографий и видеокадров с генералом.Вероятно, в конечном итоге киевский режим решил, что имиджевые риски для него слишком высоки, и опубликовал сперва видео с генералом, а затем и фотографию с официального мероприятия.Но длительное отсутствие Залужного в информационном пространстве и внешний вид на вчерашнем видео не противоречат версии о ранении генерала. Впрочем, по некоторым данным, у Залужного – сахарный диабет, и отсутствие могло быть связано и с этим обстоятельством. Наконец, не стоит отвергать и возможность публикации старых видеокадров, или кадров с двойниками главкома.