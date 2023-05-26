Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как проходил штурм разных точек в Артемовске

Бойцы российской ЧВК "Вагнер", принимавшие участие в штурмах разных точек Артемовска, рассказали о том, как продвигалось наступление и с какими сложностями пришлось столкнуться при освобождении города.
Одной из ключевых точек при штурме городской застройки Артемовска было здание расположенной в северной части населенного пункта школы №9. Как рассказали принимавшие участие в штурме этого объекта бойцы, подошедшие к превращенному украинскими боевиками в огневую позицию зданию учебного заведения, получили возможность проникнуть внутрь, проломив одну из стен, предварительно при помощи шквального огня из стрелкового оружия подавив боевиков ВСУ и вынудив тех отойти от оконных проемов.
Для того чтобы выдавить украинских военных из Артемовского консервного завода, "оркестрантам" пришлось пробиваться к промышленному зданию через частный сектор, после чего, погасив сопротивление противника плотным огнем, удалось проникнуть в помещение и начать зачистку этажей.
Подавив сопротивление боевиков ВСУ, "музыканты" добрались до трехэтажного здания Заводоуправления, после чего, оборудовав огневые позиции на самом верхнем этаже здания, оттуда начали выбивать противника.
Еще одной проблемной точкой стала расположенная в южной части Артемовска школа-интернат, где пулеметчик ВСУ создавал проблемы, даже не давая выглянуть из коридора. Однако, после того, как удалось погасить это сопротивление, зачистка здания заняла всего несколько часов.
Штурм воинской части, расположенной на западе Артемовска, по рассказам бойцов "Вагнера", прошел относительно без проблем. В этой части города первое серьезное боестолкновение началось уже в многоэтажках, расположенных за территорией военной части.