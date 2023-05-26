Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как проходил штурм разных точек в Артемовске

7
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как проходил штурм разных точек в Артемовске

Бойцы российской ЧВК "Вагнер", принимавшие участие в штурмах разных точек Артемовска, рассказали о том, как продвигалось наступление и с какими сложностями пришлось столкнуться при освобождении города.


Одной из ключевых точек при штурме городской застройки Артемовска было здание расположенной в северной части населенного пункта школы №9. Как рассказали принимавшие участие в штурме этого объекта бойцы, подошедшие к превращенному украинскими боевиками в огневую позицию зданию учебного заведения, получили возможность проникнуть внутрь, проломив одну из стен, предварительно при помощи шквального огня из стрелкового оружия подавив боевиков ВСУ и вынудив тех отойти от оконных проемов.

Для того чтобы выдавить украинских военных из Артемовского консервного завода, "оркестрантам" пришлось пробиваться к промышленному зданию через частный сектор, после чего, погасив сопротивление противника плотным огнем, удалось проникнуть в помещение и начать зачистку этажей.

Подавив сопротивление боевиков ВСУ, "музыканты" добрались до трехэтажного здания Заводоуправления, после чего, оборудовав огневые позиции на самом верхнем этаже здания, оттуда начали выбивать противника.

Еще одной проблемной точкой стала расположенная в южной части Артемовска школа-интернат, где пулеметчик ВСУ создавал проблемы, даже не давая выглянуть из коридора. Однако, после того, как удалось погасить это сопротивление, зачистка здания заняла всего несколько часов.

Штурм воинской части, расположенной на западе Артемовска, по рассказам бойцов "Вагнера", прошел относительно без проблем. В этой части города первое серьезное боестолкновение началось уже в многоэтажках, расположенных за территорией военной части.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:18
    +3
    Уж не знаю ,кто и как ...Но я считаю феномен ЧВК "Вагнер" их штурмовые возможности(количество штурмующих было в разы меньше обороняющихся ) и система внутреннего управления достойна ,что бы изучать ее в Военных академиях России ! Там ведь у них свой устав и подчиненность ..И мотивация серьезная ! Да штурмовали долго ,но очень упорно дом за домом ,где то отходили ,где то продвигались И ни одного ноющего !
    Вечная память павшим музыкантам Артемовск нужно переименовать в Вагнерград в память о погибших с укронацизмом и наглосакским вторжением hi
    Можете пинать
    1. resident_again
      resident_again Сегодня, 18:37
      0
      Можете пинать


      Сейчас прискачут диванные ротмистры в компании с почётными посетителями Эльцинцентра и попинают. А я плюсанул hi
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 18:58
        -1
        Зачем вообще нужен был этот штурм остается загадкой.
        Положили там 20 000 мужиков, и для чего? какая цель?
        Ну вот Сейчас Артемовск под контролем, и что изменилось?
        Точно так же можно было разрушить город с самолетов, потеряв при этом не больше 5-6 машин и столько же летчиков. А то и вообще без потерь у Авиации.
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 19:13
          -1
          Цитата: topol717
          Зачем вообще нужен был этот штурм остается загадкой.

          Ну вот первый пошел на разведку ...))) Сейчас пойдет волна нытья ..
          Спокойствие мужики ,только спокойствие и без матов ..Пусть ноют !!! bully
        2. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 19:28
          0
          А зачем в ВОВ 20 миллионов положили? Если вы это не знаете, ваша вечная судьба спрашивать об этом.
      2. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 19:11
        -1
        Цитата: resident_again
        Можете пинать


        Сейчас прискачут диванные ротмистры в компании с почётными посетителями Эльцинцентра и попинают. А я плюсанул hi

        Спасибо laughing ..Эх как вас Владлен ,то попинали ..Держитесь hi
        Сейчас начнется ..хе хе
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 19:31
          0
          Виталий, твои комменты были бы намного весомее, если бы ты от срочки в свое время не откосил, причем тогда никакой СВО не было .. а так- вещай конечно, а то скучно без тебя даже немного было.. кто ж еще митинг на ВО организует?