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Расследование кончины курсанта в США выявило серьезные проблемы с обучением в группе «морских котиков» SEAL

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Расследование кончины курсанта в США выявило серьезные проблемы с обучением в группе «морских котиков» SEAL

Расследование, которое было начато после смерти моряка Кайла Маллена в феврале 2022 года во время тренировки, обнаружило «сбои в нескольких системах, которые привели к тому, что ряд кандидатов подверглись высокому риску серьезных травм».


В учебном подразделении SEAL были отмечены проблемы, в том числе недостаточный надзор со стороны командования, отсутствие оценки рисков, медицинская система, «не обученная, не организованная, не интегрированная для обеспечения постоянного эффективного медицинского наблюдения или ухода», а также употребление допинговых препаратов, повышающих результаты.

Маллен умер от того, что в конечном итоге было диагностировано как пневмония, сразу после завершения так называемой «Адской недели», во время которой кандидаты доводятся до предела своих физических возможностей и лишены сна, в то время как другие члены его учебного класса, как показало расследование, были госпитализированы.

Ему и его сослуживцам была оказана медицинская помощь по поводу респираторных заболеваний во время «Адской недели», но эта информация не была предоставлена в клинику, которая провела заключительный медицинский осмотр после его завершения, и ему разрешили перейти в казарму.

В казарме за ним наблюдали «младшие дежурные, не прошедшие медицинскую подготовку или подготовку по оказанию неотложной помощи» — один из которых, однако, вызвал дежурного врача, когда состояние Маллена ухудшилось.

Медицинский офицер сказал, что курсант может отправиться в больницу, если он в «плохой форме». При этом, есть информация, что Маллен неоднократно отказывался это делать.

Маллену оказали медицинскую помощь только после того, как офицер позже позвонил в службу 911, когда наблюдатели сказали, что состояние курсанта значительно ухудшается.

После этого расследования в США решили пересмотреть подход к подготовке «морских котиков».
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9 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:53
    +2
    Помер Кайл Маллен, да и пёс ним.
    Чем больше этих собак сдохнет, тем лучше.
    Мир чище будет!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:59
      -1
      Они то не виноваты ,что Голливуд так все красиво показывает и молчит о диорееях и пневмониях laughing
  2. Аскет
    Аскет Сегодня, 06:58
    0
    Никаких проблем здесь не вижу, такое иногда случается во всех армиях мира, Единичный случай еще не показатель системных ошибок и недоработок в подготовке курсантов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    -1
    Попробовали бы " котики" полежать так на южном берегу Баренцева моря! ( как на фото)И если в " адскую неделю" не входит упражнение " русская зимняя рыбалка" - неделя совсем не адская. wassat
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:00
      +1
      На фото сплошь японцы или китайцы. Не понятно
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:05
        +1
        Может это спецназ Ким Чен Эна ,медитирует? hi
      2. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:13
        0
        На фото сплошь японцы или китайцы. Не понятно
        Редакторы прислушались и сменили фото.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:05
    -1
    Отбор в любые элитные подразделения должен проходить в жесткой форме и риска для здоровья и жизни никак не избежать. Никто в боевой обстановке тепличные условия создавать не будет. Давший слабинку может угробить всю группу и провалить задание. Претендент должен тысячу раз подумать, его ли это призвание.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    0
    медицинская система, «не обученная, не организованная, не интегрированная для обеспечения постоянного эффективного медицинского наблюдения или ухода», а также употребление допинговых препаратов, повышающих результаты.
    Хваленная американская медицинская система (после пандемии полностью дискредитировала себя) в армии дала сбой. А может потому, что допинговые препараты проходили через эту систему? Некоторое время назад бурно обсуждали это происшествие на ВО. Виновна и медицина, но в первую очередь командный (инструкторский) состав, который на такие "мелочи", как болезнь, плохое самочувствия внимания не обращает. Коль пришел в элитный спецназ держись из последних сил. А вот в какую сторону будет изменен подход к подготовке "котиков" будет интересно узнать.