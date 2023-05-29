Расследование кончины курсанта в США выявило серьезные проблемы с обучением в группе «морских котиков» SEAL

Расследование, которое было начато после смерти моряка Кайла Маллена в феврале 2022 года во время тренировки, обнаружило «сбои в нескольких системах, которые привели к тому, что ряд кандидатов подверглись высокому риску серьезных травм».В учебном подразделении SEAL были отмечены проблемы, в том числе недостаточный надзор со стороны командования, отсутствие оценки рисков, медицинская система, «не обученная, не организованная, не интегрированная для обеспечения постоянного эффективного медицинского наблюдения или ухода», а также употребление допинговых препаратов, повышающих результаты.Маллен умер от того, что в конечном итоге было диагностировано как пневмония, сразу после завершения так называемой «Адской недели», во время которой кандидаты доводятся до предела своих физических возможностей и лишены сна, в то время как другие члены его учебного класса, как показало расследование, были госпитализированы.Ему и его сослуживцам была оказана медицинская помощь по поводу респираторных заболеваний во время «Адской недели», но эта информация не была предоставлена в клинику, которая провела заключительный медицинский осмотр после его завершения, и ему разрешили перейти в казарму.В казарме за ним наблюдали «младшие дежурные, не прошедшие медицинскую подготовку или подготовку по оказанию неотложной помощи» — один из которых, однако, вызвал дежурного врача, когда состояние Маллена ухудшилось.Медицинский офицер сказал, что курсант может отправиться в больницу, если он в «плохой форме». При этом, есть информация, что Маллен неоднократно отказывался это делать.Маллену оказали медицинскую помощь только после того, как офицер позже позвонил в службу 911, когда наблюдатели сказали, что состояние курсанта значительно ухудшается.После этого расследования в США решили пересмотреть подход к подготовке «морских котиков».