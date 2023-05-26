Минобороны Украины назвало требуемое для якобы успешного захвата территорий количество самолетов F-16

Для того, чтобы полностью восстановить контроль над утраченными территориями, вооруженным силам Украины якобы необходимо получить 48 американских самолетов-истребителей F-16. Об этом утверждает в своем сообщении в социальной сети Министерство обороны Украины.В публикации украинского военного ведомства подчеркивается, что ВСУ испытывают нужду в 4 эскадрильях истребителей, а это и есть 48 воздушных машин. Но не очень понятно, как можно было определить это количество даже не до десятков, а до единиц – почему именно 48, а не 50 или 55, или не 42? Ответ на этот вопрос вряд ли могут дать и в самом украинском военном министерстве.Между тем, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли неоднократно отмечал, что небольшое количество самолетов не сможет серьезно повлиять на расклад сил в зоне конфликта. Милли обращал внимание украинской стороны на то, что ВКС РФ обладают тысячами истребителей четвертого и пятого поколений.Кроме того, в США озадачены дороговизной выпрашиваемых Украиной самолетов. Например, как сообщал Милли, передача только 10 самолетов F-16 обойдется в 2 млрд долларов. Есть и другие поводы для опасений относительно целесообразности передачи самолетов.Во-первых, они могут попасть в руки противника и далее российские, а может и китайские, иранские или северокорейские инженеры начнут изучать особенности систем американских истребителей.Во-вторых, если истребители начнут массово сбивать российские зенитные ракетные комплексы, это может не лучшим образом сказаться на их продажах, что приведет к потере американскими военно-промышленными компаниями прибыли.