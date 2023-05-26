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Минобороны Украины назвало требуемое для якобы успешного захвата территорий количество самолетов F-16

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Минобороны Украины назвало требуемое для якобы успешного захвата территорий количество самолетов F-16

Для того, чтобы полностью восстановить контроль над утраченными территориями, вооруженным силам Украины якобы необходимо получить 48 американских самолетов-истребителей F-16. Об этом утверждает в своем сообщении в социальной сети Министерство обороны Украины.


В публикации украинского военного ведомства подчеркивается, что ВСУ испытывают нужду в 4 эскадрильях истребителей, а это и есть 48 воздушных машин. Но не очень понятно, как можно было определить это количество даже не до десятков, а до единиц – почему именно 48, а не 50 или 55, или не 42? Ответ на этот вопрос вряд ли могут дать и в самом украинском военном министерстве.

Между тем, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли неоднократно отмечал, что небольшое количество самолетов не сможет серьезно повлиять на расклад сил в зоне конфликта. Милли обращал внимание украинской стороны на то, что ВКС РФ обладают тысячами истребителей четвертого и пятого поколений.

Кроме того, в США озадачены дороговизной выпрашиваемых Украиной самолетов. Например, как сообщал Милли, передача только 10 самолетов F-16 обойдется в 2 млрд долларов. Есть и другие поводы для опасений относительно целесообразности передачи самолетов.

Во-первых, они могут попасть в руки противника и далее российские, а может и китайские, иранские или северокорейские инженеры начнут изучать особенности систем американских истребителей.

Во-вторых, если истребители начнут массово сбивать российские зенитные ракетные комплексы, это может не лучшим образом сказаться на их продажах, что приведет к потере американскими военно-промышленными компаниями прибыли.
Использованы фотографии:
Wikipedia / MSgt. J. Scott Wilcox - http://media.dma.mil/2013/
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6 комментариев
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  1. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:44
    +1
    Кроме того, в США озадачены дороговизной выпрашиваемых Украиной самолетов. Например, как сообщал Милли, передача только 10 самолетов F-16 обойдется в 2 млрд долларов.

    Странная арифметика. На переворот в Окраине затратили 5 миллиардов $, а тут каких то два....на чём экономия не понятно.
    Кроме того, военное финансирование Окраины уже перевалило за 65 миллиардов $, а тут такая мелочь.
    Ладно уж не жмитесь ! А то кокетничаете как девица на выданье....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    +5
    США навербовали по всему миру 48 пилотов ,для полёта в один конец:,извини Зе больше не могем,остальные цены задирают до потолка.Говорите 48 !
  3. Наган
    Наган Сегодня, 17:48
    +1
    А где они наскребут 48 пилотов? Не говоря уже о техниках, мотористах, оружейниках, и прочей наземной обслуге, без которых самолет если и будет летать, то очень недолго.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:52
    0
    Скромники: всего то 4-е эскадрона и 10 млрд $ потенциального убытка. Также головная боль: где взять инженеров, летчиков? И откуда они будут летать???
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 17:55
    0
    базироваться и обслуживаться будут на польских аэродромах , а атаковать с украинских аэродромов подскока
  6. Sith
    Sith Сегодня, 17:56
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Скромники: всего то 4-е эскадрона и 10 млрд $ потенциального убытка. Также головная боль: где взять инженеров, летчиков? И откуда они будут летать???

    Откуда они будут летать самая интрига из интриг ... ибо Ф-16 куда более прихотливы и к полосе и обслуживанию , чем советские Миг-29