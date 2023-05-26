В Венгрии отреагировали на резолюцию депутатов ЕП от левых партий по поводу лишения права страны председательствовать в Совете ЕС

Наша страна является полноправным членом ЕС. В этой связи, хочу напомнить о том, что Венгрия уже занимала пост председателя Европейского совета на основе ротации, так что она вновь повторит это в 2024 году

Европейскому парламенту (ЕП) не удастся воспрепятствовать исполнению Венгрии на ротационной основе своих обязанностей касательно её предстоящего председательства в Совете ЕС. С таким заявлением выступил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве венгерского премьер-министра Золтан Ковач.Комментируя проект резолюции, подготовленный депутатами ЕП от левых партий по поводу лишения права страны председательствовать в ЕС, Ковач подчеркнул, что Будапешт по-прежнему успешно справляется с попытками оказать на него давление по этому вопросу. По его словам, Венгрия, непременно, воспользуется своим законным правом председательствования в Совете Евросоюза, которое намечено на вторую половину следующего года.– подчеркнул Ковач.Как отметил венгерский чиновник, работа в этом направлении продвигается успешно.Отметим, что в среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила о подготовке в Европейском парламенте проекта резолюции, согласно которому страну хотят лишить права председательствовать в ЕС во второй половине следующего года. В этом контексте не стоит забывать и о том, что ранее евродепутаты уже принимали резолюции, в которых официальный Будапешт становился объектом для критики, однако все они носят лишь рекомендательный характер.Кстати говоря, как добавила глава венгерского Минюста, правительство страны не допустит подобной ситуации, поскольку, по её словам, «ни у кого нет права отбирать у неё то, что принадлежит ей абсолютно на законных основаниях».Напомним, что поводом для вышеупомянутой резолюции со стороны группы депутатов ЕП послужило якобы несоблюдение Будапештом верховенства закона. Как полагают парламентарии, Венгрия нарушает законодательство ЕС, нарушая при этом «европейские демократические ценности».