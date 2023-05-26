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Папа Римский озвучил условие для завершения украинского конфликта

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Папа Римский озвучил условие для завершения украинского конфликта

Глава Римской католической церкви папа римский Франциск озвучил условие для завершения украинского конфликта. По его мнению, мир может наступить только в результате переговорного процесса между Киевом и Москвой.


Мира можно будет достигнуть тогда, когда стороны конфликта смогут говорить друг с другом или через кого-то еще

- считает понтифик.

По мнению главы католической церкви, конфликт на Украине имеет политические причины.

Ранее папа римский Франциск заявлял о планах по отправке своих представителей в Москву с миротворческими целями. Как сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России, там одобрительно отнеслись к данной инициативе, но отметили, что никаких шагов в данном направлении Ватикан пока что не предпринял.

Любые усилия будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров

- уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В начале месяца папа римский сообщил, что Ватикан проводит некую работу, направленную на установление мира на Украине. При этом информация о данной миссии пока что носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.

Позже итальянское издание Il Sismografo сообщило о планах Святого Престола направить для реализации мирной инициативы двух своих посланников в Киев и Москву. В российскую столицу, по утверждению журналистов, должен был отправиться архиепископ Клаудио Гуджеротти.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:41
    +4
    Тьфу ты римская колесница, заявление ради заявления.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 17:45
      0
      Неужели у кого-то еще есть надежда на то, что в Куеве есть с кем разговаривать. Да там одни неадекваты!
      PS: По-хорошему, не Папа должен просить о переговорах, а украинцы. И даже после этого стоит очень хорошо подумать.
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 18:02
        0
        Сепзал бы Франциск о переговорах между Москвой и Вашингтоном, тогда бы и правда ближе к миру было.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:49
      +1
      Ну вот и последствия неуважения Зеленкого к папе Римскому laughing
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:42
    0
    Мира можно будет достигнуть тогда, когда стороны конфликта смогут говорить друг с другом или через кого-то еще

    уже проходили тока получился кидок РФ ) так условия РФ будут сочтены ??? при таком раскладе вопрос ! без условий РФ которые РФ ставит толку не будет !! и да РФ должна условия ставить !
  3. Million
    Million Сегодня, 17:43
    0
    Понтифик понтуется только,говоря всякую ерунду.Наверняка знает всю ситуацию .
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:44
    +1
    Мне кажется, Папа уже достоин звания капитана! laughing
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:49
    +1
    Папа ,мне кого-то напоминает - то-ли Псаки ,то-ли Горбачева.Он понял что он сказал?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:49
    0
    Вот, только Папы нам еще не хватало ! Ватикан, если попытается влезть в посредники, то естественно будет изгань на стороне Запада . Или, кто-то сомневается?
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:53
    0
    Короче говоря,французский друг Байдена,месье Маразм приехал в гости к папе римскому...
  8. iran
    iran Сегодня, 17:54
    0
    "На всё воля....." (ну вы сами знаете кого)