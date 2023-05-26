Папа Римский озвучил условие для завершения украинского конфликта

Глава Римской католической церкви папа римский Франциск озвучил условие для завершения украинского конфликта. По его мнению, мир может наступить только в результате переговорного процесса между Киевом и Москвой.
Мира можно будет достигнуть тогда, когда стороны конфликта смогут говорить друг с другом или через кого-то еще
- считает понтифик.
По мнению главы католической церкви, конфликт на Украине имеет политические причины.
Ранее папа римский Франциск заявлял о планах по отправке своих представителей в Москву с миротворческими целями. Как сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России, там одобрительно отнеслись к данной инициативе, но отметили, что никаких шагов в данном направлении Ватикан пока что не предпринял.
Любые усилия будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров
- уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
В начале месяца папа римский сообщил, что Ватикан проводит некую работу, направленную на установление мира на Украине. При этом информация о данной миссии пока что носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.
Позже итальянское издание Il Sismografo сообщило о планах Святого Престола направить для реализации мирной инициативы двух своих посланников в Киев и Москву. В российскую столицу, по утверждению журналистов, должен был отправиться архиепископ Клаудио Гуджеротти.