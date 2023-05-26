Власти Польши собираются запретить движение через границу для российских и белорусских грузовиков

В ближайшее время Польша может закрыть свою границу для проезда грузовых автомобилей, которые зарегистрированы в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительственного законодательного центра страны проекте постановления министерства внутренних дел Польши.В тексте постановления значится, что последует «приостановление» грузового движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь автомобилей, которые имеют регистрацию в Белоруссии и России. Действие постановления распространяется на фуры, автомобильные тягачи, прицепы и полуприцепы, составы транспортных средств.Документ должен вступить в силу через сутки после официальной публикации. Пока постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации Польши, но скоро эта подпись последует, в чем можно не сомневаться.Напомним, что ранее в Государственной думе Российской Федерации приняли решение о запрете транзитного движения польских грузовых автомобилей по территории страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин задал польским властям вопрос, как они будут теперь отвечать оставшимся без доходов тысячам польских дальнобойщиков и других работников логистической отрасли.Судя по всему, в качестве ответной санкционной меры польские власти решили предпринять аналогичный шаг в отношении российских грузовых автомобилей, добавив к ним еще и белорусские.