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Власти Польши собираются запретить движение через границу для российских и белорусских грузовиков

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Власти Польши собираются запретить движение через границу для российских и белорусских грузовиков

В ближайшее время Польша может закрыть свою границу для проезда грузовых автомобилей, которые зарегистрированы в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительственного законодательного центра страны проекте постановления министерства внутренних дел Польши.


В тексте постановления значится, что последует «приостановление» грузового движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь автомобилей, которые имеют регистрацию в Белоруссии и России. Действие постановления распространяется на фуры, автомобильные тягачи, прицепы и полуприцепы, составы транспортных средств.

Документ должен вступить в силу через сутки после официальной публикации. Пока постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации Польши, но скоро эта подпись последует, в чем можно не сомневаться.

Напомним, что ранее в Государственной думе Российской Федерации приняли решение о запрете транзитного движения польских грузовых автомобилей по территории страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин задал польским властям вопрос, как они будут теперь отвечать оставшимся без доходов тысячам польских дальнобойщиков и других работников логистической отрасли.

Судя по всему, в качестве ответной санкционной меры польские власти решили предпринять аналогичный шаг в отношении российских грузовых автомобилей, добавив к ним еще и белорусские.
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2 комментария
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  1. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 17:58
    +1
    Так ,вроде,и так под санкциями не пускают наших.
  2. iran
    iran Сегодня, 18:01
    +2
    Я ещё давно говорил, Россия может очень крепко держать в Евросоюз за Фаберже , если запретит европейским фурам въезжать на территорию России, а все перевозки по территории СНГ вазимут российские транспортные компании.