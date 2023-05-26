Потому что нам долго было «не до Украины»...

Происходящее сегодня на Украине, безусловно, тема для всевозможных исследований – от военных и политических до философских. С момента обретения так называемой независимости (сложно сказать, от кого и чего) Украина шла только по одному пути. Суть этого движения одна – как можно дальше отбрести, отойти, отбежать от России, даже если там – куда отбредёшь, отойдёшь, отбежишь или отползёшь – трясина, способная затянуть по уши, по макушку.И тут можно сколько угодно говорить о деструктивной сущности украинского режима, о том, что одно правительство там хуже другого. Но снимает ли это ответственность с нашей внешнеполитической системы, которая работала по программе (если таковая вообще была), касающейся наших непосредственных соседей, после развала СССР? Вопрос риторический.Можно возразить, заявив о том, что в 1990-е у России своих проблем хватало, и было «не до Украины». Так в том и дело. Поверив в то, что на Западе у нас сплошь друзья-товарищи, наше государство сконцентрировалось, как модно теперь говорить, на внутреннем контуре настолько, что дальше своего носа ничего разглядывать не хотелось. Маршируют под знамёнами дивизий ваффен-СС? Ну ладно. Это единичный случай… Полиция вмешается, виновные будут наказаны. Но виновных не наказывали, а после эти виновные и вовсе оказались у руля государства, которое уже откровенно брызгало на Россию ядом.Это враждебное государство появлялось у нас под боком. Мы считали, что там живут братья, которые такие же, как мы, а потому они всегда и во всём нас поддержат. «Ну не поддержат же они бандеровцев, в самом деле…» Поддержали. Да ещё как. «Америка с нами» и всё в таком духе.На тему рассуждает Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ».