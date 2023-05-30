Бумага всё стерпит: концепция технологического развития России до 2030 года



Здание РАН, или «золотые мозги» России. Источник: trip-for-the-soul.ru

Осталось семь лет



От нас скрывают, чем таким замечательным прославилось многомиллиардное «Сколково» в научно-технологическом секторе. Источник: ysia.ru

«Искусственный интеллект, включая технологии машинного обучения и когнитивные технологии. Технологии хранения и анализа больших данных. Технологии распределенных реестров. Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Квантовые вычисления. Квантовые коммуникации. Новое индустриальное и общесистемное программное обеспечение. Геоданные и геоинформационные технологии. Технологии доверенного взаимодействия. Современные и перспективные сети мобильной связи. Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем. Системы накопления энергии. Развитие водородной энергетики. Технологии компонентов робототехники и мехатроники. Технологии сенсорики. Микроэлектроника и фотоника. Технологии новых материалов и веществ, их моделирования и разработки. Технологии управления свойствами биологических объектов. Молекулярная инженерия в науках о жизни. Бионическая инженерия в медицине. Ускоренное развитие генетических технологий. Технологии снижения антропогенного воздействия. Перспективные космические системы и сервисы.»

Светлое технологическое будущее



Профессия учёного так и не стала престижной в России. Источник: 31tv.ru

«Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую.»

«Наука необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в колонию.»