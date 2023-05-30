Бумага всё стерпит: концепция технологического развития России до 2030 года

Здание РАН, или «золотые мозги» России. Источник: trip-for-the-soul.ru
Осталось семь лет
Спустя почти полтора года с начала специальной военной операции и введения против России беспрецедентных санкций у руководства страны появился документ, регламентирующий наше технологическое будущее. Называется он «Концепция технологического развития на период до 2030 года» и утвердили его 20 мая распоряжением Правительства Российской Федерации. По очередному плану через семь с небольшим лет в России будет всё очень неплохо с технологиями. В документе более пятидесяти страниц, и он очень интересен, прежде всего, в свете новейших изменений. Глобальных изменений для России.
В чём точно нельзя отказать разработчикам программы, так это в самокритичности и понимании кризиса в научном мире России. В Концепции прошлись паровым катком по научным организациям 90-х годов, которые «выполняли социальную функцию – предоставление рабочих мест и оплата труда научным сотрудникам». Инноваций от научного сектора в те времена так и не дождались. Скромно умолчим, что в некоторых отраслях именно в те времена работали научные коллективы мирового уровня. Нобелевские премии по физике в 2000 году получил Жорес Алферов, а спустя три года Виталий Гинзбург. Безусловно, премии вручили за исследования ещё советских времён, что нисколько не умаляет профессионализм научных коллективов, которые явно не просто так получали зарплату. И таких коллективов, а то и научных школ было десятки, если не сотни по всей России.
От нас скрывают, чем таким замечательным прославилось многомиллиардное «Сколково» в научно-технологическом секторе. Источник: ysia.ru
Второй этап, который, очевидно, не завершён и по сей день, стартовал с середины 2000-х годов. Именно тогда запущены такие «специализированные институты развития», как АО «Роснано» и Фонд «Сколково», плодами которых мы до сих пользуемся в повседневной жизни. Ирония, если что. В списке достижений второго периода авторы Концепции называют некие префенциальные режимы для инновационных компаний и реформирование системы академической науки. О продуктах и результатах ни слова. Если совсем упростить результаты периода «лихих 2000-х», то удалось лишь не допустить окончательного коллапса научной и технологической сферы. Навскидку только мирный атом и частично космическая отрасль развивались без широкого привлечения импортных технологий – во всём остальном мы широко раскрыли двери для зарубежной экспансии.
В приложении к Концепции есть любопытные цифры – оказывается, в 2022 году коэффициент технологической зависимости России равнялся почти 69. Немного математики – коэффициент определяется соотношением числа иностранных и отечественных патентных заявок на изобретения. Чем он ниже, естественно, тем больше доля собственных изобретателей и тем лучше для страны. Для сравнения, у американцев этот коэффициент равнялся 52 в 2021 году, у Китая – 23, а в Швейцарии – 89,5. Последним и без собственных патентов жить хорошо. В планах у российского Правительства снизить пресловутый коэффициент к 2030 году в 2,5 раза! Этот показатель вообще не менялся последние двадцать лет, а сейчас ему предлагают придать неслабое ускорение.
Впереди настоящая технологическая революция – российские компании и частные изобретатели должны кратно увеличить патентную активность. Главное, чтобы патенты были действительно полезными, а не из серии очередной генерации вечного двигателя. Последними можно переплюнуть патентную активность не только США, но и Китая. И не к 2030 году, а гораздо раньше. А пока в России невыдающаяся эффективность научной деятельности – 0,09 патент на одного исследователя. Для сравнения, во Франции – 0,1 патент, в Германии и США – по 0,3 на одного учёного. Зато по удельному количеству публикаций мы вполне соответствуем мировому уровню, больше только в Корее и Великобритании. Вот и получается, что бумаги мараем много, а реальных дел не особо видно. Большая часть публикаций связана с гуманитарными исследованиями – здесь не так критичен объём финансирования, как в технических и естественнонаучных дисциплинах.
Вторым важным моментом в Концепции стал перечень сквозных технологий, то есть технологий, обладающих наибольшим влиянием на будущее страны. Приведём список без купюр:
«Искусственный интеллект, включая технологии машинного обучения и когнитивные технологии. Технологии хранения и анализа больших данных. Технологии распределенных реестров. Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Квантовые вычисления. Квантовые коммуникации. Новое индустриальное и общесистемное программное обеспечение. Геоданные и геоинформационные технологии. Технологии доверенного взаимодействия. Современные и перспективные сети мобильной связи. Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем. Системы накопления энергии. Развитие водородной энергетики. Технологии компонентов робототехники и мехатроники. Технологии сенсорики. Микроэлектроника и фотоника. Технологии новых материалов и веществ, их моделирования и разработки. Технологии управления свойствами биологических объектов. Молекулярная инженерия в науках о жизни. Бионическая инженерия в медицине. Ускоренное развитие генетических технологий. Технологии снижения антропогенного воздействия. Перспективные космические системы и сервисы.»
Оцените, насколько приземлёнными стали технологически приоритеты – исчезла, к примеру, нанотехнология как отдельная дисциплина, а космосу отрядили всего одну строчку. Но это не означает, что движение будет проще – на одну только микроэлектронику и фотонику потребуется не один десяток миллиардов рублей и напряжённая работа тысяч учёных. В планах правительства к 2030 году получить свой фотолитограф, работающий на рентгеновском излучении. Очень амбициозная цель, требующая отдельного разговора.
Светлое технологическое будущее
В текущем 2023 году должен стартовать один или даже несколько мега-проектов, предусмотренных планом Концепции. Всего же до 2030 года запустят до 15 новых «великих строек» и это скорее хорошая новость. Россия будет замещать то, что раньше делали импортные товарищи – самолёты, дизельные двигатели, станки и роботы, инфраструктуру для сжижения природного газа, турбины, микроэлектронику, малотоннажную химию и фармацевтику. В общей сложности планируется наладить производство 300-400 наименований готовых изделий. С чем-то уже вовсю работают, например, с гражданским авиастроением и химией, а с чем-то ещё только предстоит разобраться. Например, непонятно, на какой базе будут разворачивать разработку и производство дизелей, если в последние годы конструкторы-двигателисты оказались особо не нужны. Большая часть российских автомобильных дизелей – это лицензионные копии импортной техники. В лучшем случае европейских фирм, в худшем – китайских. Со всем машиностроением большие проблемы, прежде всего из-за тлетворного влияния китайской промышленности. Пример из газодобывающей отрасли. Зачем покупателю ждать российскую технику, если уже сейчас можно купить китайские газоперекачивающие газовые турбины. И это не абстрактный пример – с 2021 года на Ямале работает как минимум одна такая турбина CGT25-D. Объёмы промышленного производства в Поднебесной априори формируют низкие цены на продукцию, чего нельзя сказать о мелкосерийном производстве в России, которое ещё только предстоит наладить. Выход один – вводить заградительные пошлины, создавать искусственный дефицит. Только вот последствия этого сложно даже предугадать.
Профессия учёного так и не стала престижной в России. Источник: 31tv.ru
Теперь о самом интересном в Концепции – без преувеличения революционные преобразования планируют осуществить за счёт поэтапного увеличения финансирования всего на 45 процентов. Упоминаемый выше коэффициент технологической зависимости должен вырасти в 2,5 раза, но за счёт всего лишь 1,5-кратного роста расходов. Интересная арифметика у Правительства, ничего не скажешь. За такие сравнительно небольшие деньги к 2030 году до трёх четвертей всей высокотехнологичной продукции, до которой дотянется рука покупателя, должно быть made in Russia. Сейчас, к слову, чуть больше половины.
Всё вышесказанное, несмотря на критику, выглядит одной большой бочкой мёда, если мы познакомимся с практикой реализации подобных концепций и проектов в прошлом. Здесь уже просто бассейн дёгтя. В 2008 году приняли концепцию долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, а тремя годами позже – стратегию инновационного развития. В документах были совершенно правильные идеи увеличения расходов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) до 3 процентов от ВВП. Это к 2020 году. В итоге в России до сих пор не более 1,1 процента валового продукта тратится на науку. На протяжении последних тринадцати лет эта доля так и не сдвинулась с мёртвой точки. Для сравнения, Корея тратит почти 4,8 процента ВВП, США – 3,4 процента, а Китай – 2,4 процента. Рекордсмены, конечно, израильтяне – 5,44 процента ВВП в 2020 году. Да что там какие-то стратегии и концепции – не выполняются прямые указания Президента. В 2012 и 2018 годах Владимир Путин выставил целевые показатели в сфере развития науки и технологий, из которых большая часть так и не была выполнена. По уровню внешних помех развитию прошлые годы не идут ни в какое сравнение с современностью.
Главный вопрос – поможет ли планируемое увеличение расходов на науку до 1,5 процента от ВВП хотя бы догнать мировых лидеров к 2030 году? Однозначно, нет – все развитые страны Запада к этому времени разгонят траты на инновации до 2,7-3,0 процентов ВВП. Попытаться преодолеть отставание можно, только увеличив в два, а то и в три раза расходы на отечественную науку. Не важно, от кого будут финансы – от государства или частных инвесторов. Главное сейчас – затормозить отток «золотых мозгов» из отрасли и вообще из страны. Сделать это можно двумя способами. И здесь нет никаких секретов. В первую очередь, заработная плата даже начинающего учёного должна соответствовать средней в Европе и США. Только так мы сможем нарастить общую численность учёных в стране с нынешних 340 тыс. хотя бы до 480 тыс. Это был минимум советской эпохи, оставившей нам и миру обширное научное и технологическое наследие. Одновременно с этим каждый исследователь должен суметь реализовать свои таланты и потенциал. По расчётам российских учёных, на каждого научного работника необходима фондовооружённость не менее 270 тыс. долларов. Сюда входит самое передовое оборудование, научные установки, приборная база, реагенты и лабораторные расходники. Есть ли подобные мысли в Концепции технологического развития? Нет. Зато очень много терминов, наподобие «центров трансфера технологий», «экосистем технологического развития», «стартапов», «проектов-маяков» и прочих западных эвфемизмов. Сделать хорошую мину при плохой игре получилось.
Наполеон Бонапарт в своё время сказал:
«Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую.»
Фредерик Жолио-Кюри дополнил сентенцию ещё одним тезисом:
«Наука необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в колонию.»
Обе эти истины как никогда ранее актуальны для России.