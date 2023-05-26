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ВСУ протестировали полученные от Португалии танки Leopard 2A6 на Т-62МВ советского производства

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ВСУ протестировали полученные от Португалии танки Leopard 2A6 на Т-62МВ советского производства

Полученные Украиной западные танки пока не участвуют в боях, Киев придерживает их в резерве, но долго это продолжаться не будет, впереди контрнаступление ВСУ. Пока же украинские танкисты тренируются поражать российские танки.


Как сообщают украинские ресурсы, ВСУ протестировали полученные от Португалии танки Leopard 2A6, их в составе украинской армии целых три. Имеются еще 18 аналогичных танков, переданных Германией, но они в публикации не упоминаются. В качестве мишеней был выбран танк Т-62МВ советского производства, как утверждается, трофейный. С какого расстояния стреляли ОБТ Leopard 2A6, а также другие подробности стрельбы не приводятся, лишь утверждается, что в итоге немецкие снаряды пробили советскую броню.

Завершили подготовку, экзаменовал лично генерал Ковальчук. Двигаемся на восток

- заявил один из украинских танкистов.


Предполагается, что стрельба велась снарядами DM-53 или DM-63 калибра 120 мм, входящими в боекомплект танков Leopard 2.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится 21 основной боевой танк Leopard 2A6, три из них поставила Португалия, остальные - Германия. Вся техника была доставлена на Украину еще в марте этого года. Больше танков этой модификации у ВСУ нет, основная масса остальных - это Leopard 2A4. Была еще возможность получить Leopard 2A6 от Греции, но греки уперлись и отказали в передаче техники Киеву.

Сообщения о появлении немецких танков на линии соприкосновения появляются время от времени, но достоверных данных до сих пор не было.
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12 комментариев
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  1. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:26
    +8
    Т-60 они расстрелять не пробовали?
    Или ПТ-76?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:44
      +3
      Завершили подготовку, экзаменовал лично генерал Ковальчук. Двигаемся на восток

      Да быстрей бы уж укронацики Наши уже в нетерпении поглаживают свои ПТРК и ищут в прицелах танков с бронебойным в стволе ..
      Одно дело Советскую бронетехнику уничтожать с обидой и сожалением..А другое, немецкие и английские танки с крестами и зигующими нациками и прочими наемниками ... angry soldier
      Как наши деды и прадеды мочили эту орду прущую крестовым походом на Русь -Россию -СССР..
      Наше дело правое Победа будет за нами и храни Бог Русские дружины на передовой и т.д.
  2. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:28
    +4
    Можно было и постарее танк найти. Т - 34 на постаментах много стоит.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 19:03
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Можно было и постарее танк найти. Т - 34 на постаментах много стоит.

      Посмотрим на них ,как они в этих гробах будут воевать ,там запах англосаксов во всем ..Броня должна быть родной и экипаж машины боевой .!

      Ждем вас ... soldier И проверим кто и за что воюет .
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:50
    +4
    А как ещё поднять боевой дух украинским танкистам? Только уверенностью в непобедимости натовских танков, вот для этого и выбирают мишень попроще с прогнозируемым уничтожением.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: Лешак
      для этого и выбирают мишень попроще с прогнозируемым уничтожением.

      Пусть бы попробовали наоборот, протестировать броню Леопарда2А6 выстрелом из танка Т-62МВ, чего ж укропы не решились, у Т-62МВ и пушка послабее всего 115 мм, дульное давление меньше чем у Леопарда, у Леопарда броня хорошая немецкая, а вот страшно нацикам, вдруг уверенность в непобедимости натовских танков улетучится, как им в бой тогда идти.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:52
    +1
    Интересно другое, вот в статье написано что в ВСУ на данный момент 21 танк Леопард2А6, и мы верим? Верим Западу?! А если их там уже намного больше?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:04
      +1
      конечно больше, запад делает основную ставку на это наступление
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: Ропот 55
      Интересно другое, вот в статье написано что в ВСУ на данный момент 21 танк Леопард2А6, и мы верим? Верим Западу?! А если их там уже намного больше?

      Да хоть тысяча ...Они роли большой не сыграют .Россия настроена очень серьезно все это довести до конца ..Так что панику разводить не стоит . soldier
    3. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 19:33
      0
      А плевать сколько их. В этой войне танки используются как кочующие огневые точки. Введение в бой крупных подразделений с бронетехники требует их сосредоточения в исходном районе, что при современных средствах разведки сразу вызовет прилёт. Так что, что 30, что 100 - это продление агонии. На фоне общего количества танков ВСУ не критично.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:06
    0
    Надо было еще Т-55 протестировать.
    Чтобы мы все знали, что он Леопарду не ровня. soldier
  6. Альф
    Альф Сегодня, 19:10
    +1
    В качестве мишеней был выбран танк Т-62МВ советского производства, как утверждается, трофейный. С какого расстояния стреляли ОБТ Leopard 2A6, а также другие подробности стрельбы не приводятся, лишь утверждается, что в итоге немецкие снаряды пробили советскую броню.

    От перемога, так перемога !!!