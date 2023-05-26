ВСУ протестировали полученные от Португалии танки Leopard 2A6 на Т-62МВ советского производства

Полученные Украиной западные танки пока не участвуют в боях, Киев придерживает их в резерве, но долго это продолжаться не будет, впереди контрнаступление ВСУ. Пока же украинские танкисты тренируются поражать российские танки.
Как сообщают украинские ресурсы, ВСУ протестировали полученные от Португалии танки Leopard 2A6, их в составе украинской армии целых три. Имеются еще 18 аналогичных танков, переданных Германией, но они в публикации не упоминаются. В качестве мишеней был выбран танк Т-62МВ советского производства, как утверждается, трофейный. С какого расстояния стреляли ОБТ Leopard 2A6, а также другие подробности стрельбы не приводятся, лишь утверждается, что в итоге немецкие снаряды пробили советскую броню.
Завершили подготовку, экзаменовал лично генерал Ковальчук. Двигаемся на восток
- заявил один из украинских танкистов.
Предполагается, что стрельба велась снарядами DM-53 или DM-63 калибра 120 мм, входящими в боекомплект танков Leopard 2.
На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится 21 основной боевой танк Leopard 2A6, три из них поставила Португалия, остальные - Германия. Вся техника была доставлена на Украину еще в марте этого года. Больше танков этой модификации у ВСУ нет, основная масса остальных - это Leopard 2A4. Была еще возможность получить Leopard 2A6 от Греции, но греки уперлись и отказали в передаче техники Киеву.
Сообщения о появлении немецких танков на линии соприкосновения появляются время от времени, но достоверных данных до сих пор не было.