Полиция Косово начала штурм возведенных сербами на севере края баррикад

В северных районах Косово полиция приступила к штурму баррикад, которые ранее были сооружены активистами сербских общин края. Об этом сообщают местные паблики.Ранее обстановка в Косово и Метохии вновь обострилась. В ряде муниципалитетов происходят масштабные столкновения местного сербского населения с прибывшими подразделениями косовского полицейского спецназа.Все началось с того, что сербские общины бойкотировали муниципальные выборы, объявленные албанскими властями края. В результате на должности руководителей муниципалитетов были избраны этнические албанцы, и сербское население северных районов Косово это не устроило.Активисты сербских общин вышли на площади и дороги муниципалитетов и начали строить баррикады, препятствовать попыткам новых чиновников проникнуть в административные здания. В итоге начались столкновения с косовской полицией, которая применяет слезоточивый газ и другие специальные средства.После информации о насилии со стороны косовской полиции в отношении сербов, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в боевую готовность. Подразделения сербских вооруженных сил выдвинулись к административной границе с Косово и Метохией.Вучич также потребовал от властей стран НАТО и Евросоюза повлиять на албанское руководство Косово, чтобы оно прекратило насилие в отношении сербского населения. В противном случае Белград может ввести в Косово свои войска для защиты сербского населения, что неизбежно приведет к новому витку вооруженного конфликта в крае.