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Полиция Косово начала штурм возведенных сербами на севере края баррикад

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Полиция Косово начала штурм возведенных сербами на севере края баррикад

В северных районах Косово полиция приступила к штурму баррикад, которые ранее были сооружены активистами сербских общин края. Об этом сообщают местные паблики.


Ранее обстановка в Косово и Метохии вновь обострилась. В ряде муниципалитетов происходят масштабные столкновения местного сербского населения с прибывшими подразделениями косовского полицейского спецназа.

Все началось с того, что сербские общины бойкотировали муниципальные выборы, объявленные албанскими властями края. В результате на должности руководителей муниципалитетов были избраны этнические албанцы, и сербское население северных районов Косово это не устроило.




Активисты сербских общин вышли на площади и дороги муниципалитетов и начали строить баррикады, препятствовать попыткам новых чиновников проникнуть в административные здания. В итоге начались столкновения с косовской полицией, которая применяет слезоточивый газ и другие специальные средства.


После информации о насилии со стороны косовской полиции в отношении сербов, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в боевую готовность. Подразделения сербских вооруженных сил выдвинулись к административной границе с Косово и Метохией.

Вучич также потребовал от властей стран НАТО и Евросоюза повлиять на албанское руководство Косово, чтобы оно прекратило насилие в отношении сербского населения. В противном случае Белград может ввести в Косово свои войска для защиты сербского населения, что неизбежно приведет к новому витку вооруженного конфликта в крае.
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5 комментариев
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:31
    +1
    Ну вот англосаксы за сербов взялись и по ходу идет к кровопролитию ..Россию хотя на конфликты растянуть падлы .
    Держитесь Сербия и на провокации не поддавайтесь ,мы скоро к вам придем ,вот с укронацистами разберемся только ,там у вас все тоже ..
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:42
      +1
      1. Пока с укронацистами разберемся, возможно, помощь будет не нужна (или помогать будет не кому).
      2. Мы (Россия) ни как не сможем попасть в Сербию из-за санкций. Прорываться силой, увы, мы тоже не можем ( не та ситуация).
      3. Так что ваше заявление, не более чем, моральная поддержка сербского народа. request
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:09
      0
      Zemaan hi, нам бы для начала с Украиной проблемы решить, с контингентом в П. М. Р. решить а уж потом решать с двуликим Вучичем, или вы думаете Е. С. устрашиться и сдаст назад?!
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: Ропот 55
        ...решать с двуликим Вучичем, или вы думаете Е. С. устрашиться и сдаст назад?!


        А в чём двуличность проявляется ? На мой взгляд, он делает всё возможное для своей страны, чтобы выжить и обеспечить ей какое то достойное будущее.... + не скатился в русофобию, как многие европейские лидеры.

        К тому же, учитывая численность Сербии, ее размер + то что она в окружение Запада и блока НАТО, то там вариантов особо нет.... в одиночку против Запада не вытянуть, максимум что Сербия может, это показать зубы в истории с Косово и повторить опыт 1999 года.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:12
    +1
    В Косово что ли съездить? Отдохнуть немного...