Военное обозрение
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Ил-112В: окончательное забвение

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Ил-112В: окончательное забвение

Ситуация в действительности смотрится как в старинной поговорке про мертвых: либо хорошо, либо никак.


В нашем случае именно полная тишина и забвение. Премьер Мишустин, посетив ВАСО в январе прошлого года, был очень оптимистичен:

«Насчет обеспечения вашего завода заказами, можете даже не сомневаться. Значит, у вас Ил 96-300 - заказаны 10 машин. С 2024 года, по-моему, по две машины в год. Ил-114. Заказ есть - четыре машины. Потом до двенадцати в год. Это самолетокомплект, который вы будете поставлять. Дальше, у вас только что показали соответствующий образец Ил 96-400. Будем смотреть и формировать наши подходы к широкофюзеляжной технике и к большому заказу.

Конечно же, на девять лет я вижу, что вы полностью обеспечены государственным заказом. И по мере развития, по мере приобретения авиакомпаниями новой техники, эксплуатации ее, конечно же, ваше предприятие будет интегрировано во все эти процессы, и я абсолютно точно уверен, что за вашим предприятием будущее».


Многие тогда удивились, не услышав от Мишустина хоть словечко насчет Ил-112В. Гробовое молчание, даже после того, как премьер побывал в цеху, где стояли два дособираемых самолета. Но – что озвучил, тому и были рады.

На фоне всех этих «будете» и «потом» авиазавод продолжает откровенно прозябать и перспектив у него нет. До 2024 года, когда прольются златые реки, многим еще надо дожить, а с работой и зарплатами с наше своеобразное время там все хуже. У рабочих, имеется в виду.

В апреле 2023 года прошло интересное сообщение. Не от Минобороны, не от ОАК, не от правительства России. От губернатора Воронежской области Гусева. Почему именно губернатор озвучил остановку работ по Ил-112В, сказать очень сложно, но в соцсетях отреагировали как на команду «Спасайся, кто может!». И мой знакомый, работавший на этом заводе, теперь переезжает в Казань.

Вопрос «Быть или не быть» явно склонился в сторону «Не быть». И для этого есть определенные причины.

Вообще причиной остановки назван двигатель ТВ7-117. Двигатель действительно откровенно «не торт», его мурыжат с 80-х годов прошлого века, но пока не очень удачно. То ли просто не везет, то ли действительно двигатель так себе, но Ми-38 изготовили чуть больше десятка включая опытные образцы, Ил-144 (изготовлено 20 экземпляров) предпочитал «Пратт и Уитни», а Ил-112В…

Обратимся к истории


Ил-112В начинал создаваться в 90-х годах прошлого века. Восемь лет работы не привели к первому полету и проект приостановили первый раз. Потом что-то изображалось, но в 2011 году Минобороны решило отказаться от долгостроя и прекратило финансирование ОКР совсем. В министерстве, видимо, перестали верить в то, что Ил-112В вообще полетит, а ТВ7-117 превратится во что-то осмысленное и работоспособное.

В качестве альтернативы рассматривался украинский Ан-140, который планировали собирать в Воронеже или Самаре, но в 2014 году вопрос с украинским самолетом был закрыт, как оказалось, навсегда. Но горечь отказа можно смягчить тем, что у Ан-140Т не было рампы, столь нужной военно-транспортному самолету. Да и в плане надежности Ан-140 быт сильно так себе самолет.

В итоге, вообще не имея альтернативных вариантов, Минобороны в 2014 году снова пришло на поклон к ПАО «Ил» и заключило контракт на завершение ОКР и постройку трех машин, опытового и двух летных экземпляров. Стоимость работ оставила 7,9 млрд рублей.

Фюзеляж первого Ил-112В собрали к декабрю 2016 года.


То, что работы шли очень медленно, говорит тот факт, что первый полет состоялся только в марте 2019 году, а между первым и вторым полетом прошел 1 год и 1 месяц! Все это время ушло на исправление недостатков, выявленных в первом полете.

И тогда в СМИ начали просачиваться данные о том, что Ил-112В, очень мягко говоря, далек от совершенства. Стало известно об огромной перетяжеленности самолета и нарушенной центровке.

Здесь надо сказать несколько слов о том, в каких условиях Ил-112В буквально выносили на руках в небо.

С 2014 по 2020 годы ВАСО руководили пять человек – Юрий Юдин, Сергей Сергеев, Сергей Вельможкин, Алексей Рогозин и Юрий Грудинин. Грудинина быстро посадили, но не за дела в Воронеже, а в Таганроге, на предыдущем месте работы.

Очень показательно, что с 1933 по 2014 годы, то есть, за 81 год работы, у ВАСО было ТРИ (!!!) руководителя: сам Сергей Владимирович Ильюшин (с 1933 до 1970 года), его ученик Генрих Васильевич Новожилов (с 1970 по 1997 год) и Виктор Владимирович Ливанов (с 1997 по 2014 год).

В условиях такой откровенной чехарды сложилась ситуация, когда в Москву шли рапорты и заверения, а работа откровенно стояла.

Вообще многие специалисты ВАСО говорили о том, что проект было проще закрыть и начать с чистого листа новый, учтя все проблемы Ил-112В. Но время уже реально работало против, и было принято решение «тащить на зубах» то, что есть.

Фатальная ошибка, за которую заплатил жизнями лучший экипаж фирмы «Ильюшин».


На штурм отрядили Алексея Рогозина, сына широко известного своими заявлениями блогера, ранее находившегося на государственной службе, Дмитрия Рогозина. Для молодого и начинающего (34 года) руководителя, такая работа стала как бы испытанием на пути в высшие эшелоны.

Можно много говорить о работе Рогозина, но факт: по сути, голый фюзеляж за два года превратился в машину, которая смогла взлететь. И к Рогозину, пожалуй, было меньше всего претензий по сравнению с остальными руководителями. После него было еще три, у одного из которых тоже не сложилось с карьерой в плане посадки.

Но ни за одного из руководителей так не заступались, как за Рогозина, когда Караулов обвинил его в гибели самолета в 2021 году. Логика была, дескать, гнали, как обычно, к дате/форуму, сделали кое-как.

На самом деле на заводе все прекрасно знали, что из себя представляет Ил-112В, но тащили, потому что знали, что армии этот транспортник нужен. Иллюзий не строил никто, но рассчитывали до ума довести.


Заводчан понять можно: ВАСО уже много лет «на подсосе», заводы Самары и Казани откровенно переманивают (успешно) специалистов, которые вполне естественно меняют место работы в обмен на достойную зарплату. Гарантированный доход дает обслуживание президентских Ил-96, в остальном, можно сказать, что ВАСО перебивается случайными заказами. Последний раз самолет покинул цеха в 2018 году, это был Ан-148. Конечно, «угроза» получить заказ на 100 Ил-112В – это было бы здорово. Не на один год, как говорится, потому и тащили самолет всеми силами.


После первого полета авиазаводской народ духом воспрял, потому что самолет взлетел и сел, а то, что «детские болезни» и всякие недостатки – это вообще дело насквозь обычное. Естественно, устранение недостатков считалось делом незамысловатым.

Но увы, все пошло не совсем так, как хотелось бы всем. Вообще все остальное смотрится как какой-то хитросплетенный детектив.

4 апреля 2019 года, менее чем через неделю после первого полета Ил-112В, Алексей Рогозин покидает должность гендиректора ПАО «Ил». Очень странно, казалось, вот она, работа, только вперед, но нет. Потребовалась «необходимость оптимизации структуры управления ОАК», вследствие чего Рогозин отправился командовать… транспортным узлом ТПУ «Нагатинская». Заведению, скажем так, весьма далекому от авиации.

Вместо Рогозина на должность директора ВАСО был назначен глава «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева» Юрий Грудинин.

При Грудинине работы по доводке Ил-112В и продолжение программы испытаний самолета практически остановились.

19 июня 2020 года, через три месяца, Грудинина сменил Сергей Ярковой. А 22 июля 2020 года прошла информация о том, что Грудинину предъявлено обвинение в хищении 3,7 млн рублей еще в бытность работы в Таганроге и там же, 19 августа 2022 года, Грудинин получил 2,5 года лишения свободы.

того же года в СМИ появилась информация о том, что Грудинин заподозрен в мошенничестве по факту хищения 3,7 млн рублей. Впоследствии Таганрогский городской суд 19 августа 2022 года приговорил Грудинина к 2,5 года колонии общего режима…

При Ярковом дела немного стронулись, так. Что день в день, но через два года, 30 марта 2021 года, Ил-112В совершил свой второй полет. Больше Ил-112В не летал, самолет начали готовить к форуму «Армия…».


13 августа 2021 года самолет, не завершив программу летных испытаний, совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».


17 августа самолет подняли в тренировочный полет. При взлете машины произошел помпаж и затем пожар правого двигателя. Огонь расплавил алюминиевые тяги элеронов, в результате чего самолет завалился на правое крыло, столкнулся с землей и взорвался в районе населенного пункта Никольское.

Экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева погиб.

Катастрофа во время четвертого по счету полета полностью остановила все работы по самолету «до выяснения причин катастрофы», хотя и так было ясно, что самолет был не готов к демонстрационным полетам ни в малейшей степени. Дикое желание показать хоть что-то вылилось в потерю трех испытателей, которые могли бы довести эту машину до ума, не будь она так нужна для показухи.

22 февраля 2022 года было объявлено, что все работы по производству Ил-112В, в том числе и работы по сборке на ВАСО второго и третьего опытных образцов, приостановлены до завершения расследования катастрофы с первым самолетом.

10 февраля 2023 года произошла очередная смена руководства: пресс-служба ОАК сообщила, что ВАСО вместо Сергея Яркового возглавит Даниил Бренерман.

Итого: за 9 лет на ВАСО успели поработать 7 генеральных директоров. Ил-112В отставлен в сторону, и премьер-министр Мишустин даже не упомянул о нем в своих выступлениях перед заводчанами. Зато неплохо так рассказал им, что у них все хорошо.


Возникает вопрос: есть ли смысл достраивать второй и третий экземпляры самолета с тем, чтобы доработать их (перегруз в 2 тонны никуда не делся)?

Ответ: в том виде, в каком все находится сейчас – ни малейшего. Проблемы нарушения центровки не решены, проблемы лишнего веса не решены и более того, для самолета нет двигателя. ТВ7-117 недостаточно мощный и абсолютно ненадежный двигатель. Его не могли довести до кондиции более 30 лет, не смогут и дальше.

Нужен ли Ил-112В российской армии? Да он не просто нужен, он необходим. Вчера. Сколько можно уже продлевать сроки эксплуатации Ан-22, Ан-12 и Ан-26? До момента, когда они начнут рассыпаться в воздухе? А кроме них, простите, больше ничего. Ил-76 и вертолеты. И сорокалетние Ан-72.

На момент известия об остановке всех работ по Ил-112В ситуация такова: двигателя для легкого транспортника нет. И самого самолёта тоже нет.


Если ли смысл «тащить» в небо ТВ7-117 и Ил-112В? Авиационные специалисты, знающие истинное состояние дел с проектом, в голос говорят, что нет, не стоит. Это просто приведет к бесцельной трате миллиардов и еще какого-то количества человеческих жизней.

Подойдя к вопросу ответственно, если нам действительно нужен военно-транспортный самолет, а не освоение денежных средств очередными менеджерами на ВАСО (а поверьте, господа менеджеры там живут просто шикарно, знаю лично, как это вкусно – работать в коммерческом отделе предприятия), то про Ил-112В действительно стоит забыть. Равно как и про неудачный ТВ7-177. И начать с чистого листа в ударном темпе работу над новым самолетом. Под другой двигатель, который тоже, возможно, предстоит создать.

Конечно, работать надо не по-российски, а значительно быстрее. Работы по Ил-112В начались в 2002 году, первый полет – 2019 год. Второй, третий и последний полет – 2021-й. Почти 20 лет.

Для сравнения, Ан-26, на замену которому планировался Ил-112В: разработка началась в 1964 году, в производство техническая документация была передана в 1968 году, а уже 21 мая 1969 года был успешно осуществлён первый полёт Ан-26. 5 лет работы и сколько лет службы.

Есть, согласитесь, на что равняться.

То есть, без компьютеров, 3D-моделирующих программ, в те времена за 5 лет отрабатывали самолет, который в этом году отмечает 50-летие своей трудовой деятельности. Летает до сих пор.

Что мешает сделать то же самое нашей ОАК? Ведь сегодня это «Можем повторить» на каждом углу, так давайте, повторяйте!

Но что-то говорит, что у российской военно-транспортной авиации предстоят весьма смутные и непростые времена. Но в этой истории есть один плюс: изначально никакой Ил-112В больше никого не убьет. Очень на это рассчитываю.
Автор:
Использованы фотографии:
airwar.ru, ПС ВАСО, russianplanes.net
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26 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 03:51
    +5
    Пара тройка расстрельных приговоров и с десяток приговоров на 25 лет особого режима внесли бы ясность и инженерную чёткость в проект этого ила. Работы были бы проведены досрочно и с должным качеством . Сейчас это огоромная черная дыра всасывающая бюджетные деньги и обогащающая семьи топманагеров и главных конструкторов
    1. ProkletyiPirat
      ProkletyiPirat Сегодня, 06:08
      +1
      1)расстрелы не помогут,
      2)решение инженерных проблем не поможет,
      3)тут просто сама концепция данного ЛА крайне сомнительна, как упоминалось выше в РФ другие виды ЛА перекрывают задачи подобного класса ВТА, например:
      3.1)по грузоподъёмности и дальности сверху перекрывает Ил-76 и Ан-124
      3.2)по манёвренности и мало-требовательности к ВПП снизу перекрывают вертолёты ми-8 и ми-26,
      3.3)по себестоимости перевозки перекрывают гражданские ЛА переделанные в военно-военнизированные Ту-134, Ан-72, Ан-26 и другие

      Вот и выходит что потребителям он не особо то и нужен. hi

      p.s. Вообще тема обширна, я сам с пару лет назад изучая эту область пришел к выводу что всё останется как есть, и изменится только лишь в двух случаях, 1)или разработка принципиально нового многорежимного двигателя-движителя; 2)или разработка ВТА с ВВПЗ способного перекрыть задачи от ми-8 до "недо ил-76"(перевозка 1 ББМ, а не 2-4);. Во всех остальных случаях выгоднее будет более узкая специализация навроде сегодняшней ситуации.
  2. неглавный
    неглавный Сегодня, 03:58
    -1
    Честно говоря, я от Скоморохова уже устал!
  3. moneron
    moneron Сегодня, 04:26
    +8
    давно подмечено," эффективные" менеджеры, присланные со стороны....часто не имеющие даже профильного образования, но "умеющие руководить", ни к чему хорошему тонущие предприятия не приводят. и это аксиома для предприятий любого профиля. если сам коллектив не может "родить" грамотнейшего фаната производства...или волею судеб (не по назначению сверху) к тонущему кораблю не прибьёт гения типа илона маска, производственную фирму неизбежно ждёт стагнация и крах.
    предприятия как и люди живут определённое количество лет. в нефтедобыче есть такое определение "затухающее месторождение" . ил - затухающая фирма. работникам нужно бежать с него пока не поздно.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 04:31
    +7
    Как ответить на вопросы автора? И кому?
    Вот начитаешься фантастической литературы, потом Военного обозрения и как-то вдруг возникает теория заговора.
    Некие прогрессоры, а точнее регрессоры из далёких космических глубин внедрены в нашу цивилизацию и успешно тормозят её научно-тюехническое и социальное развитие.
    Ведь во времена АН-26 была создана и космическая техника, которая тоже летает по сегодняшнюю пору. И авто Жигули весь этот период производились одни и те же.
    Так что же нам практически делать?
    Отказ от социалистического способа хозяйствования почему-то не дал толчка к развитию отечественного машиностроения во всех его ипостасях.
    Хотя казалось бы, свобода, градждане!
    Творите, выдумывайие, пробуйте!
    И что? Самыми удачными оказались не инженеры, не конструкторы с технологами. И уж точно не рабочие- мастеровые.
    Самыми удачливыми при "новом режиме" у нас стали финансовые прощелыги. Которые могут замутить историю с получении неких средств под некие проекты, затем незаметно, но быстро навести делового тумана, под прикрытием которого часть средств идёт в их собственный карман, а часть элементарно распыляется.
    В итоге ловкачи при деньгах, инженерные и мастеровые люди на зарплатном минимуме, а продукции просто НЕТ.
    От силы представляют демонстраторы, чтобы хоть как-то оправдать своё мудрое руководство перед тем, как срулить.
    Ведь никто же не призовет к ответу перед "партией и народом".
    Разве что такие же "предприниматели " : кто позавидует, а кто и похвалит. За предприимчивость и эффективный менеджмент на пользу себя родимого. И все опять приходит к вопросу о существующей системе собственности на средства производства, политической системе, системе государственной идеи (идеологии, которая запрещена законом).
    Кто же философски осмыслит ситуацию, когда при наличии демократических свобод во всех сферах, наше общество буксует в своём развитии при полнейшем благостном процветании лидеров этого общества? Тут и без инопланетных регрессоров многое уже украдено и присвоено.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 05:14
      +3
      Цитата: U-58
      Так что же нам практически делать?


      Менять кадры т.к основная проблема там наверху... когда ни кто ни за что, не отвечает. Накосячил - получил новый портфель и другую должность, поставили второго, потом 3-4-5 и так далее... и это проблема во всех отраслях. Можно конечно сказать, что капиталистическая система неудачная, и нужно вернуться к социализму... но ведь у США/Германии/Японии получилось, а у нас как не стараются, не получается... нет персональной ответственности за провалы, и нет эффективной государственной машины управления, которая спрашивала бы за результат работы...... печально но это так.
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 06:11
      -1
      А "Жигули" бы я сейчас купил, новый разумеется, пусть не так комфортен, как современные авто, но цена-качество в разы, да что там в разы, на порядок лучше. Можно было бы раз в год новый покупать... laughing
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:46
    0
    Видел эту катастрофу во всех деталях...тяжкое впечатление осталось от беспомощности погибших летчиков...ни прыгнуть с парашютом , ни посадить самолет они уже не могли...это судьба.
    Не везет России с новыми грузовыми и пассажирскими самолетами...прогресса никакого. request
    В чем дело?
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:51
    +5
    Цитата: неглавный
    Честно говоря, я от Скоморохова уже устал!

    Напишите статью лучше его... hi оценим...у меня таланта писателя нет иначе завалил бы ВО своими статьями как Самсонов и Скоморохов.
    А Скоморохов правильно делает что пишет на животрепещущие темы...пущай что спорно иногда пишет...но он делает дело, а не молчит.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:19
    +4
    В общем-то выход есть всегда, но пока не видно ни от мо, ни от башен никакого желания найти его в кратчайшие сроки (в самолетостроении в том числе). При этом, выстраивается параллельная реальность красивыми лозунгами и обещаниями причастных к развалу что-то сделать к 2025году (когда никого их не будет в стране, скорее всего).
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:20
    +3
    Есть история с СУ-27. Первый прототип полетел и его характеристики признали плохими. Сделали другой за короткое время и сейчас он отлично летает. Есть ещё пример с ТУ-22 и ТУ-22М Почему не сделать также с ИЛ-112в?
    Вывод из статьи получается всё дело в мозгах и некомпетентности. И ещё, авиацией занимаются все кому не лень, или вообще не занимаются.
    Конструкция самолёта не является прорывной, характеристики самолёта средние, в принципе любой средний авиаконструктор со средним технологом может довести самолёт до ума, раз талантов и гениев нет.
    С весом тоже можно бороться, применяя титановые сплавы и композитные материалы.
    И почему бы не доработать старый двигатель с АН-26? если новый ни в какую не хочет летать. 30 лет работы над ним это круто. Вспоминается каретник из "Формулы любви".
    Дело надо делать господа, а не имитацию деятельности. soldier
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:27
    +2
    Как человеку, от авиации далекому, лично мне больше всего интересен такой вопрос: а в чем проблема-то двигатель создать? Ну пусть не самый лучший на планете, но вполне рабочий и в заданных параметрах? Чай не МКС, где все еще неизведанное, ГТД век уже строят, технологии в общем понятны, а без рюшечек-плюшечек можно и обойтись, пока не научатся делать. В чем проблема сделать ГТД? Людей нет, мозгов, руки из ж. или Луна во втором доме? Мне правда непонятно, ну это как разучиться бутерброды делать. Вчера умел, сегодня забыл, а у соседа спросить влом
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 05:47
      0
      да потому что не нужно это никому, кто в высоких кабинетах сидит... вот и становится это очередным "перетягиванием одеяла" - это отличная тема, чтобы выпрашивать себе бесконечные дотации "на переоборудование", "перепроектирование" ("автоваз" так 20 лет существует, вполне успешно для топ- менеджмента, поэтому аналогичные сценарии можно и в самолетостроении проворачивать)
      п.с. нас ждут еще два подобных сериала- мс21, ссд100, дай Бог, чтоб без человеческих жертв...
    2. U-58
      U-58 Сегодня, 05:57
      0
      В аэрокосмических отраслях забывание- суть суровая реальность, причем повседневная. Вон американцы похерили документацию на свой F-1 для Сатурна. И все. И не потому, что они недотёпы. Техника сложная и многое заключается не в чертежах и описаниях, а в умах людей.
      По доводке двигателя я вижу несколько проблем: Доводку особо не форсировали и не финансировали. А теперь и спрос как бы есть, но нет денег. Новые средства еще надо как-то выбить (в смысле обосновать).
      Да и изготовители тоже как правило, технологически недооснащены. Что в цехах, что на стендах.
      Сломана система советского двигателестроения. Хорошо помню, как в те времена работала кооперация между предприятиями. В том числе достаточно часто, неформальная кооперация, когда авиазавод напрямую обращался к двигателистам в просьбой нечто сделать или испытать. И все делалось по звонку от директора к директору.
      А сейчас д ля таких дел нужно извести 500 кг бумаги, 6 месяцев времени и неизмеримое количество нервной энергии.
      Вот и стоит все на месте. При, разумеется, бодрых рапортах наверх
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:06
      0
      В чем проблема сделать ГТД? Людей нет, мозгов, руки из ж. или Луна во втором доме? Мне правда непонятно, ну это как разучиться бутерброды делать. Вчера умел, сегодня забыл, а у соседа спросить влом

      Проблема не в двигателе, хотя часть проблемы в этом. Комиссия до сих пор не опубликовала выводы о причинах катастрофы, поэтому и не ведутся работы по этому самолету, напоминающему кота из Воронежа, с
      улицы Лизюкова, превратившегося в бегемота.
      Выполняя все желания заказчика в лице МО, конструкторы не желая остаться без работы, взялись за этот заведомо неосуществимый проект.

      Запуск в производство Ан-26, основного транспортника МО, от начала проектирования до запуска в производство в 1968 году составил по времени 4 года. Как правильно заметил автор без коипьютеров и 3Д моделирования. А вот компьютерное моделирование и сыграло плохую шутку в судьбе самолета Ил-112В.. Стремясь сэкономить на проектировании, обошлись компьютерным моделированием, а не натурным для испытания и проверки в аэродинамической трубе. И основное, что проверяется это ахродинамическое качество самолета. Т.е. способность лететь.

      Качество самолета показывает какое расстояние самолет сможет пролететь (спланировать) при отказе всех двигателей с высоты 1 км. У современных самолетов максимальное качество составляет примерно от 12 до 18 единиц.

      Это отношение лобового сопротивления к подъемной силе.
      У Ан-26 аэр. качество составляет 17.
      У Ил-112 В с его бегемотским фюзеляжем и крыльями меньшими чем у Ан26, аэр.качество составило рекордное число 21...но это число было получено с помощью компьютерного моделирования, а не в аэротрубе и не проверялось по настоящему в ЦАГИ. . Данный самолет просто физически не мог иметь такое качество, а соответственно нормально планировать. А сказки об расплавлении алюминиевых тяг оставьте для прессы. Поэтому, даже будучи пустым, но потерявшим тягу одного из двигателей просто свалился, даже с зафлюгированным винтом, как показало расследование.
    4. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 06:11
      0
      Необходим промышленный шпионаж. Главная проблема нет изобретательных, эрудированных конструкторов.
  10. vodoborez
    vodoborez Сегодня, 05:51
    0
    Наезд автора на Ил-112 понятен. Ильюшин действительно потерял компетенции в проектировании. Это очевидно. Но наезд на ТВ7-177 удивляет. Его ставят на серийный Ми-38, юзают на ТВРС-44 и Ил-114. Поздно его менять.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:12
      0
      насколько я понимаю, на ми38 стоит изначальная версия тв7, а не доработанная как на самолете...к тому же, "немножко" по-разному распределяются режимы работы движков у вертолета и самолета
      п.с. да и крупной серией ми38 не назовешь
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:57
    +1
    Цитата: Bingo
    Людей нет, мозгов, руки из ж. или Луна во втором доме?

    Вы угадали полностью...
    Старая школа авиаконструкторов умерла вместе с ними...у новых вместо мозгов баксы в голове крутятся, а когда датчики в ракету заколачивают руками из попы... поневоле думаешь... лучше бы эти имитаторы кипучей деятельности под трамвай попали на Анушкином масле.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:01
    0
    Очень показательно, что с 1933 по 2014 годы, то есть, за 81 год работы, у ВАСО было ТРИ (!!!) руководителя: сам Сергей Владимирович Ильюшин (с 1933 до 1970 года), его ученик Генрих Васильевич Новожилов (с 1970 по 1997 год) и Виктор Владимирович Ливанов (с 1997 по 2014 год).

    Вообще то это перечень руководителей ЦКБ (ныне «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил»)).
    А вот перечень директоров Воронежского авиазавода (их совсем не 3 (ТРИ))
    Директора Воронежского авиационного завода:
    Ляховский К.С. (1930-1933);
    Медведев М.Д. (1933);
    Клевцов П.А. (1933-1934);
    Чернышов В.Н. (1934-1937);
    Шабашвили С.М. (1937);
    Шенкман М.Б. (1938-1942);
    Сердюк В.К. (1943-1944);
    Смирнов В.Н. (1944-1955);
    Беляк К.Н. (1955-1957);
    Белявский Г.А. (1957-1965);
    Данилов Б.М. (1965-1975);
    Шумейко А.Г. (1975-1976);
    Михайлов А.Г. (1976-1998);
    Саликов В.А. (1998-2005);
    Шушпанов М.Н. (2006-2008);
    Зубарев В.Ю. (с 2008).
    ( https://vrnbiz.ru/biznes-voronezhskogo-aviastroeniya)
  13. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 06:07
    +3
    Как человек далекий от авиации никогда не мог понять, почему на замену физически устаревших лётных экземпляров нельзя произвести, пусть и морально устаревшие, но новые самолёты старой модели?! Если в них есть нужда, делайте старую модель, слегка модернизируйте и делайте.
    С кораблями, танками, ракетами и прочим же ведь прокатывает?!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:15
      +1
      тут финансовая сторона вопроса - на восстановление старой документации и запуске в производство устаревшего самолета много не заработаешь, и даже замена названия тут не сильно поможет (бронетехника и гаубицы нам в пример)
  14. Oberst_71
    Oberst_71 Сегодня, 06:28
    0
    мы перестали делать двигатели? пропали Люльки Кузнецовы Микулины?
  15. сталевар
    сталевар Сегодня, 06:30
    +2
    Чтобы построить самолёт, нужно другое мышление. И чтобы нам не говорили про импортозамещение, нынешняя власть, способна только "Родиной торговать". Обидно, досадно, но мы ничего сделать уже не сможем. Бездари, просто так, власть не отдадут!
  16. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 06:44
    0
    Для сравнения, Ан-26, на замену которому планировался Ил-112В: разработка началась в 1964 году, в производство техническая документация была передана в 1968 году, а уже 21 мая 1969 года был успешно осуществлён первый полёт Ан-26. 5 лет работы и сколько лет службы.

    Вообще-то его начали эксплуатировать в 1973 году. Да и двигатель, которым он оснащался был уже разработан.
  17. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 06:54
    +1
    с нынешним кремлевским руководством кроме парадов и лапши на ушах ничего не будет, свадебный генерал только и умеет рассказывать про #неимеющиеаналоговвмире#