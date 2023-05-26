Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил новый флагманский катер проекта 58155 «Гюрза-М»

Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил флагман, им стал малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) проекта 58155 "Гюрза-М", испытания которого завершились совсем недавно. Торжественная церемония поднятия флага ВМСУ прошла сегодня в Киеве на Днепре.
Принятие в состав ВМС Украины нового катера было обставлено со всей положенной помпой, на церемонии присутствовало все высшее командование Минобороны Украины, за исключением министра обороны Резникова. Из "главных" генералов присутствовали: "нашедшийся" главком ВСУ Залужный, начальник Генштаба ВСУ Шаптала и командующий ВМС Украины Неижпапа.
Последний в серии, и, на сегодняшний день, единственный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М", получивший имя "Буча", в феврале начал проходить завершающие испытания на Днепре. Данный катер является восьмым и последним в серии малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", был заложен на предприятии "Кузница на Рыбальском" в 2019 году, в 2020 году строительство было приостановлено из-за отсутствия средств, возобновившись только в 2021 году. В сентябре того же года он был спущен на воду с обещанием передать в состав ВМС Украины в следующем. Это и спасло его от участи остальных катеров этой серии, которые частично были потоплены на Азовском море, а частично попали в руки российских моряков.
Бронекатера проекта 58155 ("Гюрза-М") разработаны украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Заявленная скорость - до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.
Какое вооружение получил катер не сообщается, в базовом варианте катер должен быть вооружен двумя дистанционно управляемыми морскими боевыми модулями БМ-5М.01 "Катран-М", которые представляют собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также двумя ПТРК "Барьер". Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.