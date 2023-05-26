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Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил новый флагманский катер проекта 58155 «Гюрза-М»

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Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил новый флагманский катер проекта 58155 «Гюрза-М»

Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил флагман, им стал малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) проекта 58155 "Гюрза-М", испытания которого завершились совсем недавно. Торжественная церемония поднятия флага ВМСУ прошла сегодня в Киеве на Днепре.


Принятие в состав ВМС Украины нового катера было обставлено со всей положенной помпой, на церемонии присутствовало все высшее командование Минобороны Украины, за исключением министра обороны Резникова. Из "главных" генералов присутствовали: "нашедшийся" главком ВСУ Залужный, начальник Генштаба ВСУ Шаптала и командующий ВМС Украины Неижпапа.

Последний в серии, и, на сегодняшний день, единственный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М", получивший имя "Буча", в феврале начал проходить завершающие испытания на Днепре. Данный катер является восьмым и последним в серии малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", был заложен на предприятии "Кузница на Рыбальском" в 2019 году, в 2020 году строительство было приостановлено из-за отсутствия средств, возобновившись только в 2021 году. В сентябре того же года он был спущен на воду с обещанием передать в состав ВМС Украины в следующем. Это и спасло его от участи остальных катеров этой серии, которые частично были потоплены на Азовском море, а частично попали в руки российских моряков.

Бронекатера проекта 58155 ("Гюрза-М") разработаны украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Заявленная скорость - до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

Какое вооружение получил катер не сообщается, в базовом варианте катер должен быть вооружен двумя дистанционно управляемыми морскими боевыми модулями БМ-5М.01 "Катран-М", которые представляют собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также двумя ПТРК "Барьер". Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:47
    0
    Флагман!..Мать его!Кстати,там и Залужный с ним в обнимку...
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 18:56
      +1
      там и Залужный с ним в обнимку...

      Да ладно, он же в голову (а может в другое место) раненый!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:01
        +2
        Живой,чудило.Нарисовался на данном мероприятии.
      2. стар
        стар Сегодня, 19:25
        -2

        Нашлось свежее фото Залужного. Говорят чувствует себя хорошо, только майку надевать не удобно… good
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:03
      0
      dmi.pris 1, да, оклемался видать, хоть и не до конца. Посмотрим чего и как с него выйдет, а то мож и правда в "свадебные генералы" переведут, будут для картинки везде таскать, подождать надо.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:08
      0
      Принятие в состав ВМС Украины нового катера было обставлено со всей положенной помпой
      Помпа ему не поможет... В смысле после прилета не откачает. wink Бесславный ждет его конец, как и все остальные катера серии.
      (П.с.: Помпы там стоят для откачки воды и обеспечения живучести)
      И еще: Порошенко-то (владелец верфи) свои деньги получил. А дальше - хоть ко дну...
  2. guest
    guest Сегодня, 18:51
    +1
    Киевский дивизион речной флотилии ВМС Украины получил новый флагманский катер проекта 58155 «Гюрза-М»

    Потопить к чёрту это корыто.
  3. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 18:54
    0
    Торжественная церемония поднятия флага ВМСУ прошла сегодня в Киеве на Днепре.

    Утопить нафик...
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:57
    +1
    Флагманский - это чё? Флагман на нём плавать должен? Адмирал? Но ведь экипаж-то пять человек... Т.е. с адмиралом четыре?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:01
      +1
      Кот Александрович hi, какая страна такой и флагман.
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 19:30
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Флагманский - это чё? Флагман на нём плавать должен? Адмирал? Но ведь экипаж-то пять человек... Т.е. с адмиралом четыре?
      "Флагманский экипаж" будет ПЯТЬ адмиралов...
      fellow
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:01
    +1
    Украина великая речная держава, где граница проходит по реке, и подобный корабль ей крайне необходим. Кстати это предприятие кордитера...
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:14
    0
    До скакания и кастрюль на головах, имели флот.
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:25
    0
    Вот она цель то какая !!!!!!...Проспали наши ,эх Россия
  8. штурм
    штурм Сегодня, 19:28
    +1
    Вот так мы уничтожает ВПК Украины?
    Демилитаризация говорите?