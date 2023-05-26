Глава МИД РФ на встрече со спецпредставителем КНР подтвердил приверженность дипломатическому решению украинского кризиса

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразийского региона Ли Хуэем выразил приверженность дипломатическому разрешению вооруженного конфликта на Украине.Как сообщает пресс-служба МИД РФ, на прошедших переговорах глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность властям КНР за их взвешенную позицию в вопросах, касающихся украинского кризиса, а также высоко оценил стремление Пекина играть одну из ключевых ролей в его урегулировании. Кроме того, Лавров отметил создаваемые киевским режимом и его западными кураторами препятствия для возобновления переговорного процесса.По итогам встречи обеими сторонами была выражена готовность к дальнейшему укреплению международного российско-китайского взаимодействия, нацеленного на поддержание региональной и глобальной стабильности.Ли Хуэй, прежде чем приехать в Москву на переговоры с Лавровым, посетил столицы Украины, Польши, Франции и Германии, где были проведены консультации с правительствами этих стран по вопросам, касающимся возможностей политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине.Китайский дипломат является спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона, в его полномочия входит курирование политического урегулирования украинского кризиса. В период с 2009 по 2019 годы Ли Хуэй был послом Китая в России.Стоит отметить, что вопреки любым стремлениям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, киевский режим и его западные кураторы неоднократно выступали против подобных путей завершения вооруженного конфликта.