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Глава МИД РФ на встрече со спецпредставителем КНР подтвердил приверженность дипломатическому решению украинского кризиса

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Глава МИД РФ на встрече со спецпредставителем КНР подтвердил приверженность дипломатическому решению украинского кризиса

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со спецпредставителем китайского правительства по делам Евразийского региона Ли Хуэем выразил приверженность дипломатическому разрешению вооруженного конфликта на Украине.


Как сообщает пресс-служба МИД РФ, на прошедших переговорах глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность властям КНР за их взвешенную позицию в вопросах, касающихся украинского кризиса, а также высоко оценил стремление Пекина играть одну из ключевых ролей в его урегулировании. Кроме того, Лавров отметил создаваемые киевским режимом и его западными кураторами препятствия для возобновления переговорного процесса.

По итогам встречи обеими сторонами была выражена готовность к дальнейшему укреплению международного российско-китайского взаимодействия, нацеленного на поддержание региональной и глобальной стабильности.

Ли Хуэй, прежде чем приехать в Москву на переговоры с Лавровым, посетил столицы Украины, Польши, Франции и Германии, где были проведены консультации с правительствами этих стран по вопросам, касающимся возможностей политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Китайский дипломат является спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона, в его полномочия входит курирование политического урегулирования украинского кризиса. В период с 2009 по 2019 годы Ли Хуэй был послом Китая в России.

Стоит отметить, что вопреки любым стремлениям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, киевский режим и его западные кураторы неоднократно выступали против подобных путей завершения вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:55
    0
    Стоит отметить, что вопреки любым стремлениям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, киевский режим и его западные кураторы неоднократно выступали против подобных путей завершения вооруженного конфликта.
    Пусть китайцы ковыряются, решать будем мы! recourse
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 21:01
    0
    Вот сейчас не понял: то есть проблему денацификации и демилитаризации можно решить дипломатическим путём? request