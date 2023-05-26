Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку Украине танков Leopard 2A4 и БТР М113

12
Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку Украине танков Leopard 2A4 и БТР М113

Испания готовит новый пакет военной помощи Украине, об этом заявила министр обороны этой страны Маргарита Роблес на встрече контактной группы "Рамштайн".


По данным пресс-службы Минобороны Испании, в очередной пакет военной помощи войдут четыре танка Leopard 2A4, которые Мадрид все никак не может передать Киеву и перебрасывает с одной отправки в другую, а также новую партию бронетранспортеров M113 из наличия испанской армии. Количество БТР не называется. Сроки поставки Роблес не назвала, но предполагается, что все это прибудет на Украину уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что испанцы довольно активно снабжают украинскую армию старыми американскими бронетранспортерами, снятыми с консервации, на сегодняшний день поставив ВСУ две партии М113, причем часть из них шла в версии самоходного миномета калибра 120 мм. Всего Киев получил от Мадрида 40 БТР.

А вот с танками у Испании не все получается, как оказалось, находящиеся на хранении ОБТ Leopard 2A4 находятся в ужасном техническом состоянии, и их пришлось восстанавливать. Первую партию из шести танков Испания отправила на Украину еще в конце марта через Польшу, а вот вторую из четырех Leopard 2A4 до сих пор никак не отправит, но обещает передать в ближайшее время.

Техника уже завершила восстановление на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье и готовится к отправке на полигон, где пройдет испытания для получения боевого сертификата.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:03
    +2
    Именно эти 4 леопарда и задерживают начало контрнаступления всушников laughing Как говорил один персонаж "без них неуправка " lol
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:10
      +2
      Вона как... what Так это испанцы испортили всю отчётность по контрнаступу... Так может и Залужный там зависал с Маргаритой Роблес? winked
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:22
        0
        Так может это ему от нее прилетело так, что бы не пристовал со своими нетрадиционными для европы хотелками?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:35
        0
        Берите выше,еще выше!Не хватает 48 F16!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:09
    +1
    четыре танка Leopard 2A4, которые Мадрид все никак не может передать Киеву и перебрасывает с одной отправки в другую, а также новую партию бронетранспортеров M113 из наличия испанской армии. Количество БТР не называется
    recourse Нууу, на тусовке главное добрая воля и похлопывание по попе, я в команде. request А сколько холявных презервативов послали, не столь и важно. whatГлавное что бы заокеанский тренер оценил. feel Мы так старались.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 20:25
    +1
    Что у них за мода бабье на МО назначать? Мужуков что ли не осталось? Куда не плюнь, во всех эуропах одно бабье. Нет чтобы там на образование, медицину или ещё на что нить более женственное. Так нет, сразу на оборону. И главное все время каких то злобных, слишком заумных и страшненьких. И по всей видимости обделенных вниманием мужуков. Отсюда и такая агрессивность.)))) Для них войнушка это типа похода к гинекологу, так, развлечение. Собрать бы их всех скопом и засунуть на месяцок на реальную войнушку, без прокладок, фенов, душев и других благ. Под огонь артиллерии и удары авиации. Сразу бы с них эта показуха сошла.
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 20:37
    +1
    Германия поставила 18 Leopard 2A6, Португалия еще 3 Leopard 2A6NL.
    Польша выделила 14, Канада и Норвегия по 8 и Испания еще 10 танков Leopard 2A4/Leopard 2A4NO. Швеция – 10 Leopard 2A5 (Strv-122)
    К ним добавим поставки основных танков семейства Т-72.

    Достоверно известно о поставке 37 единиц T-72EA из запланированных 90. Чехия добавила 17 Т-72М1. Польша объявила о поставке 30 T-72M1 и 30 PT-91 Twardy.
    Завершают список 14 единиц Challenger 2.
    Всего 71 танк семейства Leopard 2, 114 танков семейства Т-72 и 14 Challenger 2. Итого 199 машин.
    До числа, названного Столтенбергом не хватает 30 танков и есть основания считать, что туда присчитали поставленные Францией колесные бронемашины AMX-10RC.
    Самое смешное, что «не получились» M1A1 Abrams. Американское руководство пообещало поставить 31 танк в тот же день, что и немцы, то есть 25 января. Несколько месяцев американцы решали какие танки и в каком виде отправить Киеву, чтобы не потерять лицо. 8 мая было принято решение поставить «Абрамсы», предварительно демонтировав с них «чувствительное» оборудование и только 15 мая «Абрамсы» наконец прибыли на полигоны в Европе для обучения украинских экипажей. В весеннем наступлении они, очевидно, участия уже не примут.

    Также неспешно реализуется совместный датско-германский проект поставок Leopard 1. График заявлен такой: первые 20-25 машин поступят к лету, 80 танков до конца года. Оставшиеся 20 будут поставлены в начале 2024.

    Большая часть Т-72ЕА также будут поступать в течение 2023-24. Датско-голландский план поставки 14 танков Leopard 2A4 также заявлен на следующий год.
    Во-первых, результаты «всенатовского» проекта не впечатляют. Организации масштабов НАТО потребовалось почти четыре месяца и целая гора дипломатических усилий, обещаний и компромиссов для того, чтобы собрать всего 230 танков. Подчеркнем – собрать уже произведенные, а не изготовить заново.

    Во-вторых, переданное количество танков заметно меньше запрошенного Залужным в декабре и, очевидно, намного меньше реальных потребностей ВСУ. С поставками БМП и артиллерии такая же картина.

    В-третьих, собранная техника не дает ВСУ качественного преимущества, никаких «супертехнологий» ВСУ не дали. Зато она уже вызывает массу вопросов по снабжению, обслуживанию и боевому применению.

    Каков итог?

    ВСУ не удалось получить количественного или качественного преимущества за счет натовской бронетехники. «Наступательный кулак» не сложился.

    И это, пожалуй, основная причина регулярных отсрочек весеннего наступления, которое через две недели придется переименовывать в летнее. angry
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 20:53
      0
      Плюс к этому, очень хочется надеяться, часть из них накрыли наши удары по их нычкам в сараях, амбарах и прочих овощехранилищах.)))
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:41
    +2
    А давайте я переведу это действие на нормальный язык? На нормальный, это тот на котором я говорю (понятный) - если бы Украина не просила, ни кто бы ей не стал посылать эти БМП и танки, но она сама просит и с большим удовольствием ими пользуется. Ладно, просит их власть... но кто пользуется? Разве это не прекрасный украинский народ с прекрасным певучим языком? Нет? А кто? Может сами испанцы ведут в бой эти машины? Опять нет... Украинцы ведут в бой эти машины. А для чего они это делают? Наверное чтобы уничтожить Россию и русских? Нет? А как же "москоляку на гиляку"? Это не хоохлы кричали? А кто? Может американцы? Нет. Может испанцы? Нет. Кричали так именно они. Я уже не знаю какие вам доказательства предоставить, что хоохлы это подленький народишко и он подлежит уничтожению. Нет, не надо всех убивать, они сами разбегутся по польшам и канадам, но многих придется уничтожить. Это как после ВОВ... выковыривать их из схронов...
    Одно жаль... я уверен, что со временем у нас опять появится нечто подобное Хрущеву и выпустит "этих" из тюрем, а затем как завершающий аккорд это нечто отдаст хоохлам Кубань или Камчатку. Да не важно, что отдаст, главное отдаст. Тьфу... аж горько становится.
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:43
    +1
    "заявила министр обороны этой страны Маргарита Роблес" Я все пониманию за уважение к слабому полу и за против сексизма... Но бабы в должностях министров обороны это что? Они уже готовы покориться русскому оружию, а это чтобы не было так стыдно гордым испанским идальго, которые окончательно переключились на любовь к мужчинам?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:48
    +1
    Фамилия такая, рагулевая)))
    Щож вони роблес laughing
    Ну что хорошо, про то, в каком состоянии эти коробки - все уже поняли. Не разваливаются только оттого, что их мухи заср*ли
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:01
      0
      Цитата: Bingo
      Фамилия такая, рагулевая)))
      Щож вони роблес laughing
      Ну что хорошо, про то, в каком состоянии эти коробки - все уже поняли. Не разваливаются только оттого, что их мухи заср*ли

      Самый финиш, это конечно что великая танковая страна неметчина хочет выкупить свою же рухлядь у Швейцарии, откапиталить и поставить бундесам. Если не врут конечно.