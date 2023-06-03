Способы и средства обнаружения артиллерийских позиций противника

Хроноскоп из состава звукометрической системы разведки Н.А. Бенуа. Фото ВИМАИВиВС
Пока на поле боя присутствует артиллерия, остается актуальной и контрбатарейная борьба. Своевременное обнаружение и подавление вражеской огневой позиции позволяет уменьшить возможный урон своим войскам, а также ослабить войска противника. Позиции противника можно выявлять при помощи разных средств и методик, часть которых давно известна, а другие получают распространение только сейчас.
Исторический опыт
В крупных конфликтах прошлого для обнаружения вражеской артиллерии использовались разные средства разведки. Так, в тылу противника могла работать разведывательная группа и/или внедренный агент. При правильной организации, такая разведка давала нужную точность данных и скорость их передачи.
Не пересекая линию фронта, можно было использовать крайне простой, но не слишком точный метод засечки позиций по вспышке и звуку. Используя бинокль или иную оптику, наблюдатель должен был замечать момент вспышки или появления облака пыли от стрельбы, а также измерять время до появления звука выстрела. Несложные расчеты позволяли определить направление на орудия противника и примерное расстояние до них.
В ходе Первой мировой войны впервые была использована разведка с воздуха. Сначала для нее использовались привязные аэростаты, на которых находились наблюдатели с оптическими приборами. Находясь на значительной высоте, наблюдатель мог следить за местностью на большом удалении. При этом возникали известные риски, а также возникали трудности с организацией передачи целеуказания.
Современный звукометрический комплекс АЗК-7М. Фото "Рособоронэкспорт"
Затем для разведки стали использовать самолеты, как любые, так и специализированные. По мере развития авиационной техники и внедрения радиосвязи, такой метод становился все более эффективным. В годы Второй мировой в некоторых странах даже разрабатывались специализированные разведчики-корректировщики, способные участвовать в т.ч. в контрбатарейной борьбе.
Звуковая разведка
Засечка позиций по звуку выстрела оказалась удобным и эффективным методом, из-за чего получила развитие. Разные проекты средств такого рода были направлены на повышение точности обнаружения, а также на снижение негативного влияния «человеческого фактора».
Так, еще до начала Первой мировой любопытную систему разведки предложил штабс-капитан русской армии Н.А. Бенуа. Он предложил разместить на поле боя несколько электрических приборов со звукоулавливающими мембранами, а на удалении развернуть автоматизированный счетчик времени, т.н. хроноскоп. Мембраны, разнесенные на местности, должны были улавливать звук выстрела, а хроноскоп засекал время прохождения звука. По этому времени можно было определить примерное местоположение орудий.
Другой вариант звукометрической разведки получил обозначение «ВЖ» («Володкевич, Желтков») и ограниченно использовался во время войны. Эта система обслуживалась расчетом из нескольких человек. Трое наблюдателей на позициях с известными координатами должны были «принимать» звук выстрела и подавать сигнал на пункт управления. Там производились необходимые расчеты, и их данные отправлялись своей артиллерии.
Изделие 1Л219 "Зоопарк"
Идея звукометрической разведки получила распространение, в результате чего появилась масса других устройств и приборов. Кроме того, по мере развития технологий, активно внедрялись современные компоненты – микрофоны и вычислительные машины. Дальность, точность и быстрота обнаружения огневых позиций постоянно росла.
Звукометрические комплексы до сих пор присутствуют на вооружении – такие как советские / российские АЗК-7(М) «Мезотрон». Эти изделия строятся с использованием современных датчиков и высокопроизводительных компьютеров. В результате достигается максимальное быстродействие и точность.
Радиолокационный метод
Развитие и широкое распространение радиолокации в свое время не обошло стороной и артиллерию. В шестидесятых-семидесятых годах появились и поступили на вооружение специализированные радиолокаторы, способные засекать и сопровождать артиллерийские снаряды, а также производить необходимые вычисления.
Принцип работы контрбатарейной РЛС достаточно прост. После развертывания на позиции станция следит за сектором и ищет воздушные цели с характерными признаками. Снаряды, мины и ракеты отличаются малой ЭПР, летят по баллистической траектории и имеют скорость в заданных пределах. РЛС берет такие цели на сопровождение и по известным точкам рассчитывает всю траекторию, в т.ч. определяет место старта. Затем эта информация преобразуется в координаты для целеуказания.
Шведская РЛС ARTHUR, переданная украинским формированиям. Фото Минобороны Украины
Контрбатарейная РЛС также может работать в режиме корректировки огня. В этом случае рассчитываются траектории и точки падения уходящих снарядов. Также современные станции способны определять разрывы снарядов и их координаты. По этим данным осуществляется корректировка.
Радиолокационные станции имеют очевидные преимущества, что привело к их быстрому и широкому распространению. Так, сейчас на вооружении российской армии состоят самоходные РЛС 1Л219М «Зоопарк», переносная система разведки 1Л271 «Аистенок» и т.д. Аналогичные средства в разных вариантах исполнения имеются и используются за рубежом.
Старые и новые принципы
В течение нескольких последних лет российская армия получает новейшие комплексы артиллерийской / контрбатарейной разведки 1Б75 «Пенициллин». В своей работе они использует как новые, так и хорошо известные, но переосмысленные принципы. При этом достигается высокая точность обнаружения и вычисления, сопоставимая со средствами разведки других классов.
В состав самоходного «Пенициллина» включена оптико-электронная станция с инфракрасным каналом на подъемной мачте и набор сейсмических датчиков. Во время работы мачта поднимает оптику на значительную высоту, а датчики устанавливаются на грунте вокруг комплекса. Тепловизор следит за сектором и фиксирует вспышки выстрелов противника. При этом сейсмодатчики принимают колебания грунта. По направлению на источник вспышки, а также по разнице во времени прохождения волн рассчитывается точное положение орудий противника. Кроме того, как и станции других классов, изделие 1Б75 способно отслеживать разрывы снарядов своей артиллерии и корректировать огонь.
Комплекс "Пенициллин" в рабочем положении. Фото Концерн "Вега"
По рабочим характеристикам и возможностям «Пенициллин» практически не отличается от РЛС аналогичного назначения. В то же время, такой комплекс работает только в пассивном режиме и не демаскирует себя излучением. Противнику будет гораздо труднее обнаружить работающий 1Б75 и помешать засечке своих собственных позиций.
Сегодня и завтра
Таким образом, известен целый ряд способов обнаружения позиций артиллерии противника для нанесения ответного удара. Кроме того, разработано большое количество специализированных средств разного рода, предназначенных для решения таких задач. Все известные методы и конкретные изделия неоднократно использовались в разных условиях и демонстрировали свой потенциал.
Актуальное поколение отечественных контрбатарейных средств прямо сейчас проходит проверку в рамках текущей Спецоперации. Артиллерия противника постоянно несет потери, что указывает в т.ч. на эффективность радиолокационных или звукотепловых средств. Очевидно, что эффективное применение существующих комплексов и станций продолжится с желаемым эффектом.
Следует отметить, что прямо сейчас испытываются и применяются и иные средства артиллерийской / контрбатарейной разведки. Так, большое значение в последнее время приобрели беспилотные летательные аппараты разных типов, от легких квадрокоптеров до полноразмерных самолетов. Кроме того, появились барражирующие боеприпасы, которые могут не только найти артиллерию противника, но и самостоятельно ее уничтожить.
Очевидно, что опыт нынешних боевых действий повлияет на процессы, способы и средства артиллерийской разведки и выявления чужих позиций. Как именно, покажет время. Но в целом уже понятно, что специализированные средства контрбатарейной борьбы, оптимизированные для решения таких задач, никуда не пропадут, и их дополнят другие комплексы и изделия.