В Киеве назвали «настоящую» причину исчезновения главкома Залужного из медийного поля

Есть проблема между Залужным и Зеленским. (...) То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях

Главком ВСУ Залужный, привыкший к вниманию прессы, выпал из медийного поля на длительное время не по причине болезни или ранения, а из-за разногласий с Зеленским. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.В Киеве назвали "настоящую причину" исчезновения главкома ВСУ. Как заявил Соскин, у Залужного большие разногласия с Зеленским по поводу Бахмута и планируемого контрнаступления, кроме того, за главкомом стоят американцы, всячески проталкивающие своего визави в медийном поле. Это очень не понравилось украинскому президенту и главкома убрали со сцены, правда временно.- заявил Соскин.Кроме того, в недавнем интервью Залужный восхитился военным талантом начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, а это не понравилось многим в Киеве. Генерала "спрятали" на время и после того, как внимание переключилось на потерянный Бахмут и на впавшего в немилость командующего СВ ВСУ Сырского, снова вернули.Ранее сообщалось, что метивший на пост главкома ВСУ генерал Сырский убедил Зеленского в необходимости обороны Бахмута с последующим контрнаступлением. Залужный был категорически против, он выступал за отвод войск из города и даже отдал соответствующий приказ Сырскому, но тот его проигнорировал, заручившись поддержкой офиса Зеленского в лице Ермака.