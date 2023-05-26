Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киеве назвали «настоящую» причину исчезновения главкома Залужного из медийного поля

6
В Киеве назвали «настоящую» причину исчезновения главкома Залужного из медийного поля

Главком ВСУ Залужный, привыкший к вниманию прессы, выпал из медийного поля на длительное время не по причине болезни или ранения, а из-за разногласий с Зеленским. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.


В Киеве назвали "настоящую причину" исчезновения главкома ВСУ. Как заявил Соскин, у Залужного большие разногласия с Зеленским по поводу Бахмута и планируемого контрнаступления, кроме того, за главкомом стоят американцы, всячески проталкивающие своего визави в медийном поле. Это очень не понравилось украинскому президенту и главкома убрали со сцены, правда временно.

Есть проблема между Залужным и Зеленским. (...) То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях

- заявил Соскин.

Кроме того, в недавнем интервью Залужный восхитился военным талантом начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, а это не понравилось многим в Киеве. Генерала "спрятали" на время и после того, как внимание переключилось на потерянный Бахмут и на впавшего в немилость командующего СВ ВСУ Сырского, снова вернули.

Ранее сообщалось, что метивший на пост главкома ВСУ генерал Сырский убедил Зеленского в необходимости обороны Бахмута с последующим контрнаступлением. Залужный был категорически против, он выступал за отвод войск из города и даже отдал соответствующий приказ Сырскому, но тот его проигнорировал, заручившись поддержкой офиса Зеленского в лице Ермака.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:50
    0
    Милые дерутся - только тешатся (С) да, копирайт - руский народ (добавлено не для глубины, а для длинны)
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:51
    +1
    Есть проблема между Залужным и Зеленским. (...) То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях
    Соскина - расстрелять. Он не выдал военную тайну. Он слил и сдал весь курятник. fool
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:52
    +2
    Всё-таки и здесь представители 404 затащили нас на свой уровень - следить за дрязгами, руганью, всяческими склоками...
    ДА КАКАЯ НАХРЕН РАЗНИЦА? Чума на оба их дома! Враг - и есть враг. Враг должен быть уничтожен. О чем тут еще можно говорить-то?
  4. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 20:54
    0
    Прям, как крысы в бочке... Или как горец Маклауд... Который должен остаться один.
  5. point
    point Сегодня, 20:54
    0
    Ну что, можно заочно поздравить г-на Сырского с успешной мясорубкой, а американцам пожелать по-больше таких туземных генералов как он. Относительно бритого ежика - мне чеснгорворя пофиг что там у него с головой, жаль только, что скорее всего сбежит от военного трибунала.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:56
    +2
    Ну да, Моника Селянски напугала Замужнего так, что он месяц ховался в сортире бункера, а интервью не давал от того, что заикание мешало да сцаться не прекращал wassat
    Селянского даже рядовые гопники в хрен посылают, он после этого бегает и орет, что он не лох, а разногласия с генералом-силовиком у клоуна... Это даже не смешно... Селянский живет на свете по доверенности, если прямо сейчас Замужний отдаст ПРИКАЗ арестовать Селянского - так с копыт сбиваясь ВСЕ выполнять побегут, ну, какие могли быть РАЗНОГЛАСИЯ?
    Тем более по какому поводу, если у обоих хозяин - один и обоим приказывает?
  7. Комментарий был удален.