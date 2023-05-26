Порошенко: Нужно сказать, чтобы в ЕС и НАТО не боялись победы Украины

Мы должны сделать посыл нашим партнёрам перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Мы должны им сказать, что не нужно бояться Путина, не нужно бояться его провоцировать. Также им нужно сказать, чтобы в НАТО и ЕС не боялись победы Украины. И нашей общей победой будет принятие Украины в НАТО.

На так называемом «киевском форуме безопасности», где в основном собрались бывшие чиновники, с речью выступил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. В последнее время медийная активность Порошенко нельзя назвать высокой. Причина заключается в том, что экс-глава киевского режима старается, как принято говорить, пробежать между каплями дождя и остаться сухим. У нынешнего президента Украины на Порошенко известный «зуб», поэтому Порошенко старается быть весьма аккуратным и в действиях, и в заявлениях.Сегодня во время своего заявления он дал понять, что Киеву не нужно отказываться от переговоров с Москвой. Однако, чтобы не оказаться в числе «зрадников», Пётр Порошенко представил следующую формулу для переговоров:По словам экс-президента Украины, в случае принятия Украины в Североатлантический альянс, можно было бы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта.Порошенко заявил, что его послание для участников саммита НАТО, который начнётся в июне, это «сначала – действия, потом – переговоры».