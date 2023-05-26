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Порошенко: Нужно сказать, чтобы в ЕС и НАТО не боялись победы Украины

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Порошенко: Нужно сказать, чтобы в ЕС и НАТО не боялись победы Украины

На так называемом «киевском форуме безопасности», где в основном собрались бывшие чиновники, с речью выступил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. В последнее время медийная активность Порошенко нельзя назвать высокой. Причина заключается в том, что экс-глава киевского режима старается, как принято говорить, пробежать между каплями дождя и остаться сухим. У нынешнего президента Украины на Порошенко известный «зуб», поэтому Порошенко старается быть весьма аккуратным и в действиях, и в заявлениях.


Сегодня во время своего заявления он дал понять, что Киеву не нужно отказываться от переговоров с Москвой. Однако, чтобы не оказаться в числе «зрадников», Пётр Порошенко представил следующую формулу для переговоров:

Мы должны сделать посыл нашим партнёрам перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Мы должны им сказать, что не нужно бояться Путина, не нужно бояться его провоцировать. Также им нужно сказать, чтобы в НАТО и ЕС не боялись победы Украины. И нашей общей победой будет принятие Украины в НАТО.

По словам экс-президента Украины, в случае принятия Украины в Североатлантический альянс, можно было бы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта.

Порошенко заявил, что его послание для участников саммита НАТО, который начнётся в июне, это «сначала – действия, потом – переговоры».
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:49
    0
    Шоколадный заяц... всех бы их в утиль, без разговоров.. wassat
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 22:01
      +1
      "смелый" он, можно не бояться живя в США и Канаде, Сенька Кролик тоже не боиться про кулю в лоб ?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:52
    0
    России надо побеждать и с победой не затягивать. Чем дольше тянется СВО тем тяжелее, будет, победить. Особенно если окраина влезет таки в НАТО. А это, чем дальше, тем более возможно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 22:04
      +1
      У меня создается впечатление, что этот вариант с влезанием НАТО на Украину специально провоцируют, видимо прав был Жириновский в свое время (СВО еще и не пахло), когда говорил, что НАТО на Украине в лице Польши и Германии будет нанесено поражение и приступят к дележу ее территории т.к. мир реально зависнет на краю ядерного не бытия.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:58
    -4
    в случае принятия Украины в Североатлантический альянс, можно было бы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта.

    Чувствую, хочет того Путин или не хочет - но в итоге нам в любом случае неизбежно придётся уничтожить Украину ядерными ударами, так угроза с её стороны только возрастает с каждым днем.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 22:05
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976

      Чувствую, хочет того Путин или не хочет - но в итоге нам в любом случае неизбежно придётся уничтожить Украину ядерными ударами, так угроза с её стороны только возрастает с каждым днем.

      Нам нет никакой угрозы от Украины. Нам угроза только от племени, ее населяющего. А на уничтожение этого похабного племени наше руководство никогда не пойдет, потому что тот народ -- братья нашего руководства, телевизионщиков и экспертов. По крайней мере так нам постоянно внушается.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 22:10
      +1
      Не будет никакого ядерного удара по Украине !!! Смысла нет, да и как потом жить когда мы встанем в один ряд с США ? НЕТ военной необходимости уничтожать ЯО Украину, про США и Британию заручаться не буду, видимо если и начнем, то с них.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:05
    0
    Ну, ладно, этого бояться не надо. А, чего надо им бояться? Бояться надо, что мы наконец-то медленно запряжем и быстро поедем? Наверное- да.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 22:16
    0
    Мы должны им сказать, что не нужно бояться Путина, не нужно бояться его провоцировать. Также им нужно сказать, чтобы в НАТО и ЕС не боялись победы Украины. И нашей общей победой будет принятие Украины в НАТО.
    Мдяяяя, сложно, очень сложно. Хотя посыл понятен. Если Украина победит, то НАТО с горшка не слезет. Германия, Польша и прочие шведы покажутся чижиками. Мдя, не бойтесь, "будем бить аккуратно", но больно.... request
  6. Аскет
    Аскет Сегодня, 22:17
    0
    Есть три пути для Украины, которые будут рассматриваться на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе – членство в ЕС и альянсе, гарантии безопасности по примеру Израиля и самый неприятный – «Афганистан». Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.
    «Первый сценарий – единый, в который верит вся Украина – это членство в ЕС и НАТО. Это означает демократия, реформы, инвестиции, послевоенное восстановление, это означает Украина интегрирована в самую большую организацию мира по безопасности.

    Есть второй сценарий, который также нам предлагают, это гарантии безопасности. Что бы вы там ни делали – это будет ксерокопия Будапештского меморандума. Она выйдет на проект, который, условно говоря, называется «Израиль». И гарантии безопасности в лучшем случае будут поставки Украине оружия, для того, чтобы ВСУ воевали, однако это означает войну, которая никогда не закончится, за которую украинцы будут платить высокую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым наибольшим ядерным государством мира. И цена, и жертвы будут другими.


    Он подчеркнул, что есть ещё третий сценарий, о котором мечтает Россия.
    «Этот сценарий называется «Афганистан». Когда на Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда нам не дают гарантий по безопасности и нам не дают оружия. И это тот сценарий, который является мечтой Путина»,
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 22:28
    0
    Также им нужно сказать, чтобы в НАТО и ЕС не боялись победы Украины

    Аж в обморок от испуга