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Глава МВФ: Если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то окажутся на неизведанной экономической территории

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Глава МВФ: Если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то окажутся на неизведанной экономической территории

Сегодня между представителями администрации Байдена и группой членов палаты представителей от Республиканской партии прошли переговоры в формате видеоконференцсвязи, посвящённые вопросу ухода от надвигающегося дефолта. Напомним, что 1 июня заканчиваются бюджетные возможности Минфина США по обслуживанию своего долга и исполнению социальных обязательств. Именно поэтому и администрация, и конгресс спешат договориться для принятия консолидированного решения о традиционном для американской экономики поднятии потолка госдолга. Напомним, что на сегодняшний день этот потолок уже превышен, а сам долг достиг отметки в 31,8 трлн долларов.


Как пишет американская пресса, Белый дом и республиканцы «приблизились к достижению соглашения».

Глава комитета палаты представителей по финансам Патрик МакГенри:

Несмотря на это, всё ещё нет уверенности в том, что компромисс может быть достигнут. При всей кажущейся близости прогресса в переговорах, остаются наиболее трудноразрешимые вопросы и проблемы. Нам нужно либо искать точки соприкосновения, либо идти другим путём.

При этом замминистра финансов США Уолли Адейемо считает, что «сделка по поднятию потолка госдолга США близка»:

Мы все понимаем, сделка нужна, потому что дефолт для США неприемлем. Так считает и президент.

А глава МВФ Кристаллина Георгиева заявила, что если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то «окажутся на неизведанной экономической территории и столкнутся с необходимостью радикально урезать расходную часть бюджета».

То есть, посыл всё тот же: будем и дальше набирать долги, увеличивать расходы, а платить по этим долгам, погашая сумму задолженности «нельзя, потому что это неизведанная для США экономическая территория».
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 22:20
    0
    Глава МВФ: Если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то окажутся на неизведанной экономической территории
    Да нет любимой! feelПро опу пошло уже. request
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:26
    +1
    ну интел в сша заводы строит шас так что без чипов и без еды сша не останутся ! и да сша поднимут гос долг но это не точно !