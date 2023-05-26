Глава МВФ: Если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то окажутся на неизведанной экономической территории

Несмотря на это, всё ещё нет уверенности в том, что компромисс может быть достигнут. При всей кажущейся близости прогресса в переговорах, остаются наиболее трудноразрешимые вопросы и проблемы. Нам нужно либо искать точки соприкосновения, либо идти другим путём.

Мы все понимаем, сделка нужна, потому что дефолт для США неприемлем. Так считает и президент.

Сегодня между представителями администрации Байдена и группой членов палаты представителей от Республиканской партии прошли переговоры в формате видеоконференцсвязи, посвящённые вопросу ухода от надвигающегося дефолта. Напомним, что 1 июня заканчиваются бюджетные возможности Минфина США по обслуживанию своего долга и исполнению социальных обязательств. Именно поэтому и администрация, и конгресс спешат договориться для принятия консолидированного решения о традиционном для американской экономики поднятии потолка госдолга. Напомним, что на сегодняшний день этот потолок уже превышен, а сам долг достиг отметки в 31,8 трлн долларов.Как пишет американская пресса, Белый дом и республиканцы «приблизились к достижению соглашения».Глава комитета палаты представителей по финансам Патрик МакГенри:При этом замминистра финансов США Уолли Адейемо считает, что «сделка по поднятию потолка госдолга США близка»:А глава МВФ Кристаллина Георгиева заявила, что если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то «окажутся на неизведанной экономической территории и столкнутся с необходимостью радикально урезать расходную часть бюджета».То есть, посыл всё тот же: будем и дальше набирать долги, увеличивать расходы, а платить по этим долгам, погашая сумму задолженности «нельзя, потому что это неизведанная для США экономическая территория».