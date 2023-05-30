Фламандец Иоганн фон Тилли, покоритель Пфальца

Иоганн фон Тилли
Родился наш герой в 1559 году в местечке Тилли на территории Испанских Нидерландов. Его семья была очень знатной, а раз все знатные господа в Нидерландах были истинными католиками, то и Иоганн тоже был католиком, всегда приверженным своей вере. В частности, особое влияние на его религиозные взгляды оказало то, что он учился в иезуитской школе, а так как иезуиты всегда верны католицизму, то и Тилли тоже был истинным католиком.
«Википедия» утверждает, что Иоганн в 15 лет поступил в армию под командованием Алессандро Фарнезе, герцога Пармского. Это не так. В 1574 году командиром армии (а также штатгальтером Испанских Нидерландов) был Луис де Рекесенс, а герцог Пармы стал командовать Фландрской армией лишь в 1578 году. Возможно, в это была опечатка, поэтому будем считать, что к Фарнезе Тилли поступил в 1578 году, а до этого он служил в армии Рекесенса и его приемника Хуана Австрийского.
Итак, поступив в армию, наш герой участвует в многочисленных битвах и сражениях Восьмидесятилетней войны (1568–1648). Иоганн сражался доблестно, с мужеством, защищая своих командиров, знамя и веру. Судя по всему, он принимал участие в осадах Маастрихта, Турне, Антверпена и кампаниях герцога в 1590-х годах против Франции.
Но в 1600 году Иоганн Тилли перешёл с испанской службы на австрийскую и отправился из Нидерландов в Венгрию – на войну с турками. В те времена Турция (точнее Османская империя) была одним из самых злейших врагов Священной Римской империи. Это был уже не первый конфликт с турками, но, впрочем, и не последний. Впервые конфликт между Турцией и Священной Римской империей возник в 1529 году из-за того, что стало непонятно, кто же будет новым королём Венгрии. Часть магнатов голосовала за Фердинанда Габсбурга, но другая часть магнатов поддержала Яноша Запольяи – крупного магната Венгрии. Турция поддержала последнего и объявила имперцам войну. В результате частью Венгрии управляли Габсбурги, другой – ставленники Порты.
Итак, перейдя на имперскую службу, Тилли принял участие в войне против турок. И здесь он начал довольно быстро продвигаться по службе – в 1605 году за его успехи император Рудольф II наградил званием фельдмаршала. Во время войны Иоганн предложил свою систему построения на основе испанских терций, которая оказалась весьма эффективной.
Однако на имперской службе долго не пробыл: из-за трений с австрийским двором ему пришлось перейти из имперской армии в баварскую к герцогу Максимилиану I, где он занялся реформой армии.
Суть реформы заключалась в следующем. Большинство армий Европы комплектовалось наёмниками. Плюс такого варианта заключался в том, что в таких армиях в основном воевали мастера своего дела, а минус – этим ребятам надо было постоянно платить
жалование деньгами, а то в противном случае взбунтуются и откажутся воевать. Плюс они ещё любят пограбить...
Поэтому Иоганн Тилли решил, что удобнее сделать так: всё взрослое мужское население герцогства, способное держать оружие, подлежит призыву в армию и распределению следующим образом: в пехоту идут горожане и крестьяне, а в кавалерию – дворяне.
Таким образом, ему удалось создать регулярную армию, и именно благодаря этому первые два этапа Тридцатилетней войны (1618–1648) с 1618 по 1630 годы баварская армия проблем с нехваткой солдат и офицеров не испытывала и одерживала ряд блестящих побед под звездой нашего героя.
Тридцатилетняя война
Итак, в 1618 году началась Тридцатилетняя война, поводом которой стала Референстрация в Праге, столице королевства Богемии, которое также принадлежало Габсбургам. Референстрация была вызвана активной Контрреформацией в Богемии. Изначально старый император Матвей хотел дать амнистию восставшим и пойти им на уступки, но герцог Фердинанд Штирийский, родственник императора, приказал арестовать советника императора Клезеля, который и советовал Матвею пойти на уступки. А дальше всё происходило лишь по воле самого Фердинанда...
Но настоящим поводом для войны на всю Европу стало то, что курфюрст Пфальца Фридрих V по призыву восставших чехов стал королём Богемии, принадлежащей Габсбургам. В это же время герцог Штирийский стал императором Священной Римской империи под именем Фердинанда II. И вдруг он узнаёт о том, что у Богемии, помимо него, есть ещё один король, да ещё протестант. Фердинанд пришёл в ярость и потребовал, чтобы курфюрст до 1 июня 1620 года покинул Богемию. Он этого не сделал.
Тем временем император получил поддержку от Баварии и Саксонии. Взамен Саксония забирала себе Силезию и Лузацию, а Бавария к себе прибавляла Пфальц и преобразовывалась из герцога в курфюршество. До этого дела у него шли плохо, чехи даже вторглись в Австрию и были неподалёку от Вены. Плюс их поддержали протестанты внутри Австрии. Но к этому времени чехи графа Турна были отозваны сеймом вместе с наёмниками Мансфельда из-за поражения при Саблате последнего к Праге.
Так как курфюрст Богемию не покинул, началась кампания по восстановлению католицизма в стране. Испанские войска Амброзио Спинолы двинулись к Богемии, но через некоторое время направились в Пфальц, вотчину Фридриха.
А тем временем войска Католической лиги (союз католических государств Германии – Баварии, Кёльна, Майнца, Трира, Пассау и др.) Максимилиана Баварского под руководством нашего героя зачистили Верхнюю и Нижнюю Австрию от войск местных протестантов. После этого он соединился с армией Карла фон Бюкуа, который до этого противостоял Мансфельду и одержал победу над ним при Саблате. Объединённые силы вступили в Богемию 26 сентября 1620 года и отогнали войска чехов к стенам Праги. А уже 8 ноября 1620 года состоялась битва на Белой горе, где протестанты были полностью разгромлены, католицизм был восстановлен.
Схема битвы при Белой горе 8 ноября 1620 года. Синими стрелками показаны католики, красными – протестанты.
Перед тем, как пойти дальше, расскажу один интересный случай, произошедший после битвы на Белой горе.
У Альбрехта фон Валленштейна состоялся разговор с пленными, среди них был француз. Указав на пленных протестантов (француз был католиком), француз сказал в упрёк Валленштейну следующие слова:
Эти люди (пленные протестанты – Прим. авт.) сражались за свою веру, я – за свою честь. Вы – за деньги.
На что Валленштейн ответил:
Что поделаешь, каждый из нас борется за то, чего у нас не хватает.
После победы при Белой горе войска Тилли опустошили Неккар и Оденвальдскую долину, а затем двинулись в Курпфальц. Противником вновь выступил Мансфельд. Соединившись с армией маркграфа Георга Фридриха Баденского, он одержал над Иоганном фон Тилли победу при Вислохе 27 апреля 1622 года, но союзники продолжили действовать разрозненно.
За это они были наказаны: соединившись с испанскими войсками, Тилли разбил Мансфельда при Вимпфене 6 мая, а 22 июня возлё Хёкста – другого союзника Мансфельда герцога Христиана Брауншвейгского. После чего 14 сентября пал Гейдельберг, столица Курпфальца, затем Мангейм, и позже вновь разбил герцога Брауншвейгского при Штадлоне и занял Нижнюю Саксонию.
Победы нашего героя принесли герцогу Максимилиану Баварскому Курпфальц и курфюршеский титул. Позже в 1626 году 27 августа при Люттере был разбит датский король Кристиан IV. Чуть погодя была занята вся Северная Германия.
В 1630 году Иоганн фон Тилли стал главкомом имперцев, заменив на этом посту герцога Фридландского (Альбрехта фон Валленштейна). В 1631 году он штурмом взял Магдебург, отдав на разграбление солдатам. Разгоревшийся пожар, уничтоживший практически весь город и свыше 20 000 жителей, принёс Иоганну славу «Палача Магдебурга». Впрочем, это не совсем так, даже совсем не так. Город подожгли по приказу коменданта Магдебурга – шведа Фалькенберга, а вот Тилли, напротив, пытался его потушить, дабы превратить в опорный пункт для дальнейших боевых действий.
К сожалению, больше побед наш герой не одерживал. 17 сентября 1631 года он потерпел поражение при Брейтенфельде, а 15 апреля 1632 года шведы вновь нанесли ему поражение при реке Лех, вблизи Дуная. Там он получил смертельный удар ядром в ногу, после чего его увезли в Ингольштадт, где 30 апреля и скончался со словами «Регенсбург! Регенсбург!». Его могила находится в городе Альтёттинг.
Памятник графу Иоганну Церкласу фон Тилли в Альтёттинге, Германия.