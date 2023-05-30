Фламандец Иоганн фон Тилли, покоритель Пфальца

Иоганн фон Тилли

Тридцатилетняя война

Схема битвы при Белой горе 8 ноября 1620 года. Синими стрелками показаны католики, красными – протестанты.

Эти люди (пленные протестанты – Прим. авт.) сражались за свою веру, я – за свою честь. Вы – за деньги.

Что поделаешь, каждый из нас борется за то, чего у нас не хватает.

Памятник графу Иоганну Церкласу фон Тилли в Альтёттинге, Германия.