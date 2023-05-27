Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы. Официальный Берлин в связи с этим оказывается перед дилеммой – помочь Киеву оружием и столкнуться с новыми витком эскалации вооружённого конфликта.

Немецкая пишет о новом запросе в поставках оружия со стороны киевского режима. Этот запрос уже вполне однозначно свидетельствует о том, что Киев, отходя от риторики «успешного весеннего контрнаступления», теперь хочет перенести войну на территорию Российской Федерации – на ту нашу территорию, которую сам таковой и признаёт.О запросе пишет издание FAZ из Франкфурта-на-Майне. Авторы сообщают, что Киев запрашивает у правительства Германии крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus воздушного базирования. Что интересно, отдельные политические деятели самой Германии, включая депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, ранее выступали за передачу «Тауруса» киевскому режиму.В FAZ пишут о том, что Зеленский сделал такой запрос в начале мая во время своего визита в Германию в рамках европейского турне. Речь о турне, которое на одном из французских телеканалов назвали поездкой Зеленского «со своим шапито», а в прессе США называют «визитом главного просителя».Немецкое издание:Немецкий обозреватель даёт понять, что если Киев такие ракеты получит, то он обязательно ими воспользуется против «старых» российских территорий. При этом в США и НАТО продолжают утверждать, что «не поощряют» использование своего оружия против указанных территорий РФ – тех, которые были таковыми и до 2014 года.Для справки: ракеты Taurus могут интегрироваться не только с истребителями европейского образца, но и с истребителями F-16.