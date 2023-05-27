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Пресса Германии пишет об украинском запросе на поставку ракет, способных достать до Москвы

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Пресса Германии пишет об украинском запросе на поставку ракет, способных достать до Москвы

Немецкая пишет о новом запросе в поставках оружия со стороны киевского режима. Этот запрос уже вполне однозначно свидетельствует о том, что Киев, отходя от риторики «успешного весеннего контрнаступления», теперь хочет перенести войну на территорию Российской Федерации – на ту нашу территорию, которую сам таковой и признаёт.


О запросе пишет издание FAZ из Франкфурта-на-Майне. Авторы сообщают, что Киев запрашивает у правительства Германии крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus воздушного базирования. Что интересно, отдельные политические деятели самой Германии, включая депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, ранее выступали за передачу «Тауруса» киевскому режиму.

В FAZ пишут о том, что Зеленский сделал такой запрос в начале мая во время своего визита в Германию в рамках европейского турне. Речь о турне, которое на одном из французских телеканалов назвали поездкой Зеленского «со своим шапито», а в прессе США называют «визитом главного просителя».

Немецкое издание:

Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы. Официальный Берлин в связи с этим оказывается перед дилеммой – помочь Киеву оружием и столкнуться с новыми витком эскалации вооружённого конфликта.

Немецкий обозреватель даёт понять, что если Киев такие ракеты получит, то он обязательно ими воспользуется против «старых» российских территорий. При этом в США и НАТО продолжают утверждать, что «не поощряют» использование своего оружия против указанных территорий РФ – тех, которые были таковыми и до 2014 года.

Для справки: ракеты Taurus могут интегрироваться не только с истребителями европейского образца, но и с истребителями F-16.
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32 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:48
    0
    Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы.

    Не страшно, во дворе Кремля место есть, можно много ПВО разместить.
    1. cornet2
      cornet2 Сегодня, 06:52
      +5
      А ребята в Кремле и не знают...

      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 07:38
        +2
        Пусть чаще на ВО заходят, авось поумнеют.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:09
      +13
      Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и........ на то как Запад вооружает Украину am Неужели не понятно, что пока они не получат тычок в зубы они не остановятся, ведь сами провоцируем их, поймите это психология коллективного гопника пока жертва их о чем то просит они смеются, надо приносить кого-то в жертву Польшу, Британию или Германию. Никогда США не дернется в ответке в случае их полной потери, а остудить их сможем. Для них важны деньги и собственная жизнь, а 5-я статья НАТО это детская разводка. Закрывать глаза и надеяться, что все само образуется глупо, получит Украина в перспективе и дальнобойные ракеты и тактическое ядерное оружие.
      1. dorz
        dorz Сегодня, 08:02
        0
        Цитата: Silver99
        получит Украина в перспективе и дальнобойные ракеты и тактическое ядерное оружие.

        А далее, в случае проигрыша не войны и потере территорий - жандармы братского народа. sad
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Аль Манах
      Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км

      Есть Договор о нераспространении ракетных технологий, согласно ему передаваться могут только ракеты с дальностью не более 300 км, если будут переданы с дальностью в 500 км, то это уже будет эскалацией не этого конфликта, а эскалацией в мировом масштабе
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:53
    +11
    Аппетит приходит во время еды.То,чего не хочем,боимся испортить имидж,партнеры(мать их ети) итд,придет.В виде позорища(переговоры),гибели воинов и мирного населения....Зато обьявляем пятилетку ударного капиталистического труда..Тьфу.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
    +16
    Уважаемый Президент России...
    я как гражданин России хотел бы чтобы вы внесли ясность в умы наших граждан...копать ли нам бункера, блиндажи и другие укрытия на случай ракетных обстрелов укронацистов населенных пунктов в глубине России?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:58
      +9
      Знаете что скажу..Президент Вам не ответит,а если и ответит то заговорит на целый час-забудете про свой вопрос.А по факту-года три назад моя супруга настоятельно просила сделать погреб пообьемнее и с прочными стенами...Наверное что то чувствовала..Сделал
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:46
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        А по факту-года три назад моя супруга настоятельно просила сделать погреб пообьемнее и с прочными стенами...Наверное что то чувствовала..Сделал

        Я еще лет пять назад писал, что здорово войной воняет. Очень интересно наблюдать, как настроения граждан меняется. Год назад с ехидством вопрошали, а Украина будет к осени существовать? Теперь и Лавров заговорил про какое то дипломатическое разрешение конфликта. Зашли в тупик, одним словом.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +10
    Учитывая дальность ракет Taurus в 500 км, стоит говорит, что она способна достать до Москвы.
    А учитывая "огромную любовь" в виде замшелой русофобии нынешних политиков Германии к России нельзя исключить, что такие ракеты со временем могут быть поставлены тихо и без огласки. Не поставят немцы, так поставят другие. Так же получилось и с английскими, которые были использованы Киевом через два дня после заявления британцев о начале поставок. Наверное Лондон и Киев разделяют какие-то сотня километров и доставит груз раз плюнуть. А вот какими будут наши ответные меры даже не загадываю, т.к. порой бывает очень странно наблюдать за реакцией России на откровенно враждебные и угрожающее нашей безопасности шаги Запада.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:40
      0
      rotmistr60 ..... порой бывает очень странно наблюдать за реакцией России на откровенно враждебные и угрожающее нашей безопасности шаги

      У нас даже приказ не могут отдать толково и грамотно. Посмотрите на учениях и тренировках, отдают приказы и ставят задачи читая по сценарию, какое позорище. Это говорит о непрофессионализме некоторых категорий комсостава. А во время реальных боевых действий представляю что творится, я не удивлюсь, что у некоторых языки в задницу провалятся.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:58
    +2
    Правительство ФРГ, если оно, там, ещё сохранило способность адекватно мыслить, должно понимать, что при попадании КР например например в Кремль, АЭС или скажем по базам носителей ЯО, ответ будет однозначным, а последствия накроют и ФРГ. Им тогда воочиюю придёться увидеться звезду Полынь из Откровения Иоанна Богослова, сказав: "...Он знал...".
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Правительство ФРГ, если оно, там, ещё сохранило способность адекватно мыслить, должно понимать, что при попадании КР например например в Кремль, АЭС или скажем по базам носителей ЯО, ответ будет однозначным, а последствия накроют и ФРГ. Им тогда воочиюю придёться увидеться звезду Полынь из Откровения Иоанна Богослова, сказав: "...Он знал...".

      Ударяли уже по аэродрому ракетоносцев, их перевели за Урал. Вон и разговоры снова зашли о переносе столицы в Сибирь. Так что они просто переедут подальше в леса , а вы тут как-нибудь сами.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:58
    +3
    При этом в США и НАТО продолжают утверждать, что «не поощряют» использование своего оружия против указанных территорий РФ – тех, которые были таковыми и до 2014 года.

    Толку то от их утверждений! Потом скажут "за действия невменяемого не отвечаем. И, вообще, он же псих, вот и справочка из мед. учреждения"
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:00
    +7
    Можно не сомневаться что такие ракеты будут поставлены. Возможно,что не немцами,возможно янки дадут ракеты с дальностью полёта свыше 1000 километров. А мы за это новым ноу-хау кремля-инфрокрасными линиями-зашугаем wassat
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:09
    +6
    Цитата: rotmistr60
    порой бывает очень странно наблюдать за реакцией России на откровенно враждебные и угрожающее нашей безопасности шаги Запада.

    Реакция наших рядовых граждан когда на них сыпятся натовские ракеты и снаряды вполне адекватная...
    Реакция кремлевского руководства в данном вопросе неадекватная... устами Пескова и МИДа такой бред несут мама не горюй.
    Закончиться это все может очень плохо для России. request
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:14
    +2
    Шольц терпила ,что бы не платить репарации полякам ,всё даст что требуют украинцы.Нарисовалось рекитёрское сообщество против Шольца и он будет крайний ,когда мы победим на Украине.Вот тут поляки возьмутся за него по настоящему ,у него ядрён батона нет,а у Лукашенко есть.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    +2
    Цитата: tralflot1832
    него ядрён батона нет,а у Лукашенко есть.

    Байден выразил свое крайнее возмущение этим фактом. smile
    Почаще бы так делать для врозумления сумашедших политиков в Вашингтоне.
  11. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 07:19
    +4
    По Кремлю конечно не приемлемо, красивейший исторический и культурный памятник, видавший и переживший на себе целые исторические эпохи, многое бы мог рассказать интересного, если мог плеваться, облевал бы нынешнюю власть с ног до головы, такого он еще не видывал, и позора не испытывал, не мог другого слова подобрать.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 07:56
      +1
      Телеграмм ВЧК-ОГПУ сообщает о случаях обнаружения БПЛА над элитной Рублевкой. Только за одни сутки (25.05 в районе 20.30) сообщалось сначала о двух, а потом ещё об одном БПЛА, которые направлялись в сторону водонапорной башни на Рублёвке и Успенского шоссе.
  12. Комментарий был удален.
  13. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:33
    +3
    Вот мы тут все разглагольствуем, чем ответить западу, а чем- долбануть, что бы весь мир в труху? Или забег к Атлантике, а кто из нас хочет встать по " ружье"? Все хотят, что вон тот, но не я. У меня в 22 году в мае была кризисная ситуация с финансами и я пошел в военкомат, тогда добровольцам обещали 190 косых в месяц. Мне отказали- мотивировав, что я бывший опре ОБЭП в звании старлея уволился и меня слишком долго пересчитать и завернули. Так то товарищи. Хз, что у них там в бошке, что у наших, что у немчуры.
  14. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 07:34
    0
    Пора по Германии нанести ядерный удар.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:37
    0
    Немцы собираются взять на себя ответственность за нарушение договора о запрете экспорта ракет с дальностью более 300 км?
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 08:14
      +2
      Я крайне извиняюсь, тёзка, но каким образом взятая ими ответственность будет нами востребована. Международное право давно и неуклонно превращается прах, и только наши диплодоки (за счёт особенностей произрастания в замкнутой среде) не видят этого. hi
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:59
    +4
    Цитата: мордвин 3
    Очень интересно наблюдать, как настроения граждан меняется. Год назад с ехидством вопрошали, а Украина будет к осени существовать?

    Мое ехидство не изменилось...изменилось мое отношение к способности решить эту задачу Кремлем.
    Возможности России на порядок выше ресурсов ВСУ...это факт.
    Но вот чего добивается Кремль не смотря на заявленные денафикацию и демилитаризацию совершенно непонятно. request
    Топчемся на месте...чего ждем?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Мое ехидство не изменилось...изменилось мое отношение к способности решить эту задачу Кремля.

      А какая разница, политическая это воля, или техническая способность? Они неразрывно связаны друг с другом. Если у нас висит на стенке арсенал оружия, но мы неспособны из него выстрелить, кабы чего не вышло, то все равно, что этого арсенала нету, а мы из рогатки пуляем и кирпичами кидаемся. При том, что арсенал этот применить обещали. Утрирую, конечно.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:44
        0
        ВСУ пуляют всем арсеналом что у них есть... request и не заморачиваются этим вопросом...было бы у них ЯО пульнули им сто процентов по России незадумываясь...уровень ненависти к нам у них зашкаливает.
        Только мы почему то добренькие...по рыцарским правилам с ними пытаемся бороться.
        Давно можно было стереть в труху укронацисткое правительство... но в Кремле не хотят этого делать...пущай типа гибнут лучше простые граждане.
  17. GULO
    GULO Сегодня, 08:17
    +2
    Всё начиналось с печенек и медаптечек,дошло до танков. Так что вскоре Украина получит и самолёты F-16 и дальнобойные ракеты. Не смотря на то,что мы высказываем западу свою ОЗАБОЧЕННОСТЬ.
  18. Fluk54
    Fluk54 Сегодня, 08:21
    +1
    Конечно, поставят. Нет сначала заявят- "да никогда, ни в коем случае". Потом посмотрят на наши очередные "красные линии" , хмыкнут и потихоньку привезут.
  19. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:22
    +2
    да да немецкая пропаганда, этот Родерих Кизеветтер - один из крупнейших поджигателей войны в Германии. Наряду с Польшей Германия является крупнейшим поджигателем войны в Европе. Немцы не боятся войны, не боятся уранового облака, но они боятся, когда у них больше нет денег в кошельках.
    Должен ли конфликт закончиться в какой-то момент, Никаких дел с Германией. Не забудьте! Немецкие пушки убивают граждан России! Германия больше не дружественная страна!

    Сейчас важно уничтожить все украинские аэропорты, аэродромы, все радиолокационные установки и многие другие военные сооружения
    Как всегда доказывали немцы и англосаксы, все, что требует новый лидер(СCеленский) , выполняется.
    Лучше иметь правильный ответ на эту новость, чем ждать, пока ракета ударит по России и убьет невинных людей.
    Не говори первым, действуй немедленно, Конфликт пока это доказал, нельзя доверять Западу и Зеленскому!
  20. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 08:36
    0
    Шторм тоже на 500км с лишним летает, по сути ничего не меняется.