Учитывая наше законодательство, законодательство международное и правила ведения войны, мы были обязаны перерезать врагу этот важный для него логистический маршрут. По этому поводу принимались определённые меры.

Украинские силовики продолжают делать признания по поводу террористической активности в отношении России, в том числе в отношении инфраструктурных объектов. Одно из таких признаний сделал руководитель СБУ Василий Малюк.Давая интервью небезызвестному украинскому репортёру Дмитрию Комарову, переквалифицировавшемуся из репортёров-путешественников в летописцы военных преступников киевского режима, Малюк прокомментировал взрыв, произошедший осенью прошлого года на Крымском мосту.Малюк заявил о том, что «мост через Керченский пролив – важный логический путь для России, который нужно было перерезать».Малюк:У главы Службы безопасности Украины поинтересовались, о каких конкретно мерах идёт речь. На этот вопрос Малюк прямо отвечать отказался.Однако его слов о том, что «меры по перерезанию» спецслужбами Украины принимались, вполне достаточно, чтобы прикрепить их к доказательной базе непосредственной причастности Киева к проведению теракта на Крымском мосту.Напомним, что взрыв прогремел в результате срабатывания взрывного устройства, которое находилось в проезжавшем на тот момент по мосту грузовике.