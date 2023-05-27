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Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту осенью прошлого года

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Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту осенью прошлого года

Украинские силовики продолжают делать признания по поводу террористической активности в отношении России, в том числе в отношении инфраструктурных объектов. Одно из таких признаний сделал руководитель СБУ Василий Малюк.


Давая интервью небезызвестному украинскому репортёру Дмитрию Комарову, переквалифицировавшемуся из репортёров-путешественников в летописцы военных преступников киевского режима, Малюк прокомментировал взрыв, произошедший осенью прошлого года на Крымском мосту.

Малюк заявил о том, что «мост через Керченский пролив – важный логический путь для России, который нужно было перерезать».

Малюк:

Учитывая наше законодательство, законодательство международное и правила ведения войны, мы были обязаны перерезать врагу этот важный для него логистический маршрут. По этому поводу принимались определённые меры.

У главы Службы безопасности Украины поинтересовались, о каких конкретно мерах идёт речь. На этот вопрос Малюк прямо отвечать отказался.

Однако его слов о том, что «меры по перерезанию» спецслужбами Украины принимались, вполне достаточно, чтобы прикрепить их к доказательной базе непосредственной причастности Киева к проведению теракта на Крымском мосту.

Напомним, что взрыв прогремел в результате срабатывания взрывного устройства, которое находилось в проезжавшем на тот момент по мосту грузовике.
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:01
    0
    Малюк заявил о том, что «мост через Керченский пролив – важный логический путь для России, который нужно было перерезать».

    Так мы и не сомневались, кто руку приложил. А вот кто готовил и помогал...ну, да, "это другое"
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:25
      +2
      Да никто и не сомневался, сомнения в другом способна Россия адекватно ответить на выходки с Украины ? Ведь те кто урожает и хвастается в содеянном живы, не говорите мне, что они живут в бункерах советской постройки способных выдержать ядерный удар am Да к ним западные гости ездят как к себе на дачу и открыто гуляют по Киеву, неужели нельзя сказать, что произошел нештатный сход ракеты или она случайно отклонилась, ну если мы такие стыдливые джетльмены давшие слово никого не трогать.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +1
    Глава СБУ фактически признал непосредственную причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту
    Мне вот интересно, а если бы не признал, то это что-то изменило бы? Давно было разъяснено кто готовил этот теракт, кто за ним стоит и кто помогал его осуществить (даже Болгария всплыла). И от того признало СБУ или ГУР, или еще кто-то легче от произошедшего не стало, а организаторы спокойно топчут землю не боясь возмездия.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:02
    +1
    Полегчало то как, а то я грешным делом думал что виноваты жители Свазеленда или Саломоновых островов...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:05
    +3
    Кремль должен выйти из спячки и перейти к более решительным методам ведения СВО: уничтожение КЦ ГУР и СБУ должно стать одним из последствий таких действий.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:09
      +2
      Они никому,ничего не должны.Должны им..
  5. Розмари
    Розмари Сегодня, 07:36
    +1
    ... вполне достаточно, чтобы прикрепить их к доказательной базе непосредственной причастности Киева к проведению теракта на Крымском мосту.

    И что? Ну поручит Бастрыкин Следственному комитету возбудить еще одно уголовное дело против Малюка, ну будет еще одна следственная бригада писать по этому уголовному делу бесполезные бумажки, и что дальше? Ждать пока Малюка в плен возьмут, или когда он в Москву приедет явку с повинной писать?