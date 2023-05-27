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Экс-генпрокурор Украины: Бахмут находится в руках противника, но дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины

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Экс-генпрокурор Украины: Бахмут находится в руках противника, но дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины

На Украине политики и чиновники различного ранга перешли к привычной в случае потери контроля над той или иной территорией риторике. Смысл этой риторики не меняется как минимум с прошлого года: если за город идут бои, то это «крепость и важнейший район, сдерживающий российскую армию». Также это «пример героизма украинских воинов» - и прочее в том же духе. Но как только российские войска город от украинских войск освобождают, следует волна заявлений о том, что город «не имел стратегического значения», город «практически перестал существовать, поэтому никакого смысла находиться в нём нет». Нужно ли понимать эти заявления представителей режима Зеленского и самого Зеленского так, что если вдруг Киев окажется хотя бы частично разрушен вследствие определённого стечения обстоятельств, то и у него «не было стратегического значения» и нахождение в нём украинских войск «нецелесообразно»?


Заявления о «нестратегичности» и «нецелесообразно» сделал несколько часов назад и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Теперь он, как сам утверждает, воюет в рядах украинской армии.

Луценко признал потерю Бахмута (Артёмовска) украинскими войсками:

Бахмут находится в руках противника. Но дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины. Там нашим подразделениям в этих руинах уже нечего было делать. Это уже не то, что было даже месяц назад.

Далее Луценко принялся говорить о том, что сдача Бахмута – это, оказывается, даже очень оправданный шаг:

За время обороны города мы выстроили к западу от него надёжную линию обороны. Там фронт теперь проходит в нескольких километрах к западу от Бахмута, и наша линия обороны серьёзно укреплена.

Обращает на себя внимание тот факт, что Луценко говорит об обороне, а не о контрнаступлении, которого от Киева ждут его западные спонсоры.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:26
    0
    Смысла не имеет сама Украина.Правда не все это понимают у нас.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:08
      +3
      Как же мы похожи с "братьями" украинцами! Стоит заменить название Бахмут на Херсон и вспомнить, что сначала говорили наши чиновники о роли Херсона, как бесценном плацдарме на правом берегу Днепра. И что стали говорить потом, о целесообразности его удерживать с большими потерями. Осталось лишь верить, что наши потери у Херсона, действительно были гораздо меньшими, но не в информационно-политическом смысле.
      Но теперь самое время вспомнить, как нас убеждали, что с падением Бахмута, оборона ВСУ посыпится до самого Днепра, мол, там чистое поле и негде зацепиться.... А теперь оказывается там выстроена ещё более крепкая линия обороны от Славянска через Краматорск до Угледара. Понимаю, у СМИ такая работа, причем с обеих сторон. request request
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:19
        +1
        -Там нашим подразделениям в этих руинах уже нечего было делать......

        Дохнуть, присылать свежее мясо и опять дохнуть. Жаль, что он сам там пулю головой не поймал.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:37
          +2
          Цитата: frruc
          Жаль, что он сам там пулю головой не поймал.

          Он, очень настойчивый yes еще поймает.
          1. Zemaan
            Zemaan Сегодня, 08:46
            +1
            Цитата: Теренин
            Цитата: frruc
            Жаль, что он сам там пулю головой не поймал.

            Он, очень настойчивый yes еще поймает.

            Обязательно поймает..Там их многих веревка ждет !
            А в Вагнерграде ,десятки тысяч укронациков и наемников покрошили ..
            Не зря Зеля затих от испуга ..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    +2
    Луценко - киборг,в Артёмовске его пуля,снаряд,ТОС ,поллитра ФАБ 500 миновали.Жаль ,очень жаль.Но для него не всё потеряно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: tralflot1832
      Луценко - киборг,в

      Неужели он, в своем компе, отметил все фотографии с пожарными гидрантами? belay
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:33
    +2
    .Теперь он, как сам утверждает, воюет в рядах украинской армии.

    Вы можете представить себе, как минимум долларового миллионера, сидящего в окопе, или подносящего мины? Я очень смутно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:38
      +1
      А на зелёном фоне, на своей вилле в Конче- Заспе?
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 07:46
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      Вы можете представить себе, как минимум долларового миллионера, сидящего в окопе, или подносящего мины? Я очень смутно.

      Луценко не сидит в окопе, и не подносит снаряды - утверждается, что он командир взвода беспилотников.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:59
        +1
        Цитата: Розмари
        Луценко не сидит в окопе, и не подносит снаряды - утверждается, что он командир взвода беспилотников.

        То-то и оно - "утверждается"...
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:14
        +1
        утверждается, что он командир взвода беспилотников.

        А что, в ВСУ тоже отменили пилотки, как форменный головной убор? И теперь Луценко командует взводом пустоголовых? Как же они честь отдают начальнику с пустой головой или уже перешли на американский манер? lol laughing
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 08:39
          0
          Там честь давно отдана и выброшена за ненадобностью. И вся окраина строится на американский манер ну и, как всё у клоуна, получается пародия на амеростан.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 08:53
      0

      Южноукраинец
      Вы можете представить себе, как минимум долларового миллионера......

      Может он всем раздает советы или в сауне занимается релаксацией с медсоставом .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:41
    +3
    он, как сам утверждает, воюет в рядах украинской армии.
    Имея справку из "дурика", как утверждали на Украине, самое место в ВСУ, там таких хватает. Но Луценко не такой уж д.урак, чтобы быть на передовой, поэтому если действительно в армии, то рядышком с кухней и хорошо укрепленным блиндажом.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но Луценко не такой уж д.урак, чтобы быть на передовой, поэтому если действительно в армии, то рядышком с кухней и хорошо укрепленным блиндажом.

      А кстате многие всуки жалуются ,что командиров своих на передовой практически не видят и не знают их в лицо даже ..))))
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:24
    0
    Украина находится в руках противника, но дальнейшая оборона не имела смысла. Там нашим подразделениям в этих руинах уже нечего было делать. Это уже не то, что было даже месяц назад.

    Если логику продолжить и возвести в абсолют, то легко выявить её абсурдность.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:25
    +2
    Ну вообще-то он прав, дальнейшая оборона не имела смысл, потому как оттуда вышибли. сложно оборонять Бахмут когда Бахмута нет, а есть Артемовск... Но с другой стороны, это же страна 404, такие мелочи никого не останавливали... Например 9 лет существуют администрации Луганской и Донецкой областей, которые 9 лет как не Украина. Даже администрация Крыма есть. С Меджлисом, ага. Или например они больше года воют, что Россия вторглась на Украину... Слушайте, а как можно вторгнутся на государство, у которого границ в природе не существует? Ну с 19991 года Украина тянула резину, отказываясь демаркировать границы. То есть их тупо нет.
    А про оборону...

    Кувейрис, Сирия. Подпись: "Когда оборонял аэропорт на 3 года дольше xoxлов - и удержал его"
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:25
    +1
    Контрам для наступления не хватает 150 Ф16,500танков,2 сухопутных линкора,3мини звезды смерти. По получению всего вышепаречисленного они дойдут кремля в течение цати суток wassat
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: Бережливый
      Контрам для наступления не хватает 150 Ф16,500танков,2 сухопутных линкора,3мини звезды смерти. По получению всего вышепаречисленного они дойдут кремля в течение цати суток wassat

      И еще мозгов им не хватает ..)))) Предателей нигде не любят ...И нет им прощения
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:35
    +1
    Луценко говорит об обороне, а не о контрнаступлении, которого от Киева ждут его западные спонсоры.

    Хоть кто-то не говорит об контрнаступе, уже достали этой "пугалкой".