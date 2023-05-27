Экс-генпрокурор Украины: Бахмут находится в руках противника, но дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины

Бахмут находится в руках противника. Но дальнейшая оборона города не имела смысла для Украины. Там нашим подразделениям в этих руинах уже нечего было делать. Это уже не то, что было даже месяц назад.

За время обороны города мы выстроили к западу от него надёжную линию обороны. Там фронт теперь проходит в нескольких километрах к западу от Бахмута, и наша линия обороны серьёзно укреплена.

На Украине политики и чиновники различного ранга перешли к привычной в случае потери контроля над той или иной территорией риторике. Смысл этой риторики не меняется как минимум с прошлого года: если за город идут бои, то это «крепость и важнейший район, сдерживающий российскую армию». Также это «пример героизма украинских воинов» - и прочее в том же духе. Но как только российские войска город от украинских войск освобождают, следует волна заявлений о том, что город «не имел стратегического значения», город «практически перестал существовать, поэтому никакого смысла находиться в нём нет». Нужно ли понимать эти заявления представителей режима Зеленского и самого Зеленского так, что если вдруг Киев окажется хотя бы частично разрушен вследствие определённого стечения обстоятельств, то и у него «не было стратегического значения» и нахождение в нём украинских войск «нецелесообразно»?Заявления о «нестратегичности» и «нецелесообразно» сделал несколько часов назад и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Теперь он, как сам утверждает, воюет в рядах украинской армии.Луценко признал потерю Бахмута (Артёмовска) украинскими войсками:Далее Луценко принялся говорить о том, что сдача Бахмута – это, оказывается, даже очень оправданный шаг:Обращает на себя внимание тот факт, что Луценко говорит об обороне, а не о контрнаступлении, которого от Киева ждут его западные спонсоры.