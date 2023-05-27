Киссинджер: Чтобы противостоять растущей мощи Китая, Япония за 3-7 лет может создать своё ядерное оружие

Празднующий сегодня 100-летний юбилей бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер стал основной фигурой для интервью многочисленным изданиям. Многие репортёры пытаются получить комментарий от Киссинджера, который в последнее время, возможно – в силу своего преклонного возраста, всё чаще меняет своё мнение по тем или иным вопросам.
Издание WSJ поинтересовалось у Генри Киссинджера вопросом о том, как «Японии и Индии противостоять растущей мощи Китая». В самом этом вопросе заложена сущность всей американской политики – непременное противостояние с тем, кто назначен или будет назначен противником.
Отвечая на вопрос американских репортёров, Киссинджер заявил о том, что Япония в конечном итоге может разработать собственное ядерное оружие.
Киссинджер:
По моим оценкам, это может произойти в течение 3-7 лет.
По словам бывшего главы Госдепа США, «Япония и Индия вынуждены считаться с тем, что Китай выходит на уровень доминирующей державы в регионе». И, почему-то, вместо того, чтобы с этой державой развивать партнёрские отношения, Киссинджер видит совершенно иной вариант. Этот вариант предельно радикален – создание ядерного оружия Японией.
И, если судить по риторике и действиям японских властей, полностью подконтрольных США, то можно предположить, что идею о том, чтобы обзавестись собственным оружием массового поражения, Токио как минимум не отвергает.