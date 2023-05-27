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Киссинджер: Чтобы противостоять растущей мощи Китая, Япония за 3-7 лет может создать своё ядерное оружие

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Киссинджер: Чтобы противостоять растущей мощи Китая, Япония за 3-7 лет может создать своё ядерное оружие

Празднующий сегодня 100-летний юбилей бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер стал основной фигурой для интервью многочисленным изданиям. Многие репортёры пытаются получить комментарий от Киссинджера, который в последнее время, возможно – в силу своего преклонного возраста, всё чаще меняет своё мнение по тем или иным вопросам.


Издание WSJ поинтересовалось у Генри Киссинджера вопросом о том, как «Японии и Индии противостоять растущей мощи Китая». В самом этом вопросе заложена сущность всей американской политики – непременное противостояние с тем, кто назначен или будет назначен противником.

Отвечая на вопрос американских репортёров, Киссинджер заявил о том, что Япония в конечном итоге может разработать собственное ядерное оружие.

Киссинджер:

По моим оценкам, это может произойти в течение 3-7 лет.

По словам бывшего главы Госдепа США, «Япония и Индия вынуждены считаться с тем, что Китай выходит на уровень доминирующей державы в регионе». И, почему-то, вместо того, чтобы с этой державой развивать партнёрские отношения, Киссинджер видит совершенно иной вариант. Этот вариант предельно радикален – создание ядерного оружия Японией.

И, если судить по риторике и действиям японских властей, полностью подконтрольных США, то можно предположить, что идею о том, чтобы обзавестись собственным оружием массового поражения, Токио как минимум не отвергает.
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39 комментариев
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  1. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 07:55
    +9
    Так же Куба и Венесуэлла могут создать ядерное оружие совершенно случайно.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:07
      +1
      ........ сущность всей американской политики – непременное противостояние

      По моему, это ключевое во внешней политике и выгоде США , изображение таковой внутри страны. Старый маразматик, последователь политики "холодной войны" и напряженности и нестабильности во всем мире, видно хочет ядерного апокалипса.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:27
        +1
        Так ему уже все равно. А после хоть потот. Резкое изменение с появлением яо у стран подконтрольных сша это попытка удержать над ними контроль. Япония сделает и дальше что? Попросит американцев убрать свои военные базы? Да кто же им разрешит.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:45
          0
          И, почему-то, вместо того, чтобы с этой державой развивать партнёрские отношения, Киссинджер видит совершенно иной вариант.

          Горбатого исправит только - могила.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:29
      0
      Тогда вопрос "создания "Северной Кореей своего ядерного и термоядерного оружия это вообще не вопрос-завтра они его и "создадут "!
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:34
        0
        Оно у них уже есть если что.
        Но главное не это.
        Японцы как показывает история абсолютно отморожение и по скольку по ним уже применяли яо то для них применить оное против другой страны, это как два пальца об асфальт
        Думаю амеры именно на это и рассчитывают .
        Эту собаку долго держали на цепи и теперь хотят отпустить
        1. стар
          стар Сегодня, 08:42
          0
          В ответ на каждый долетевший боевой блок они получат 5, а то и 10. Китай, в отличие от Японии, свою историю не переписывал и ему есть, что вспомнить этим недосамураям.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:41
      0
      Старый иудей ответил Израилю, с целью противостояния Иран "для партнерских взаимоотношений" может и обязан иметь ядерное оружие.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: Vrotkompot
      Так же Куба и Венесуэлла могут создать ядерное оружие совершенно случайно

      А с ними Никарагуа и Мексика... США замучаются СВО проводить... А пока этот "старый.... лис" похоже решил Китай подтолкнуть на СВО, против Японии
  2. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 07:57
    +3
    Киссинджер заявил о том, что Япония в конечном итоге может разработать собственное ядерное оружие.

    Значит Китаю в союзе с Россией необходимо демилитаризовать, денацифицировать и оккупировать Японию, упреждая негативное развитие событий.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:19
      0
      Виктор Ленинградец hi, угу, конечно-конечно прям Пекин кинется помогать России.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:39
        0
        Вообще то еще не известно, кого это больше касается , Китай или Россия
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          Вообще то еще не известно, кого это больше касается , Китай или Россия

          Де-факто, с Россией они все в состоянии войны. Хочется, не хочется а принимать меры и с островами (Англия, Япония...) придется.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    +1
    Добрый дедушка Киссинджер показал свои волчьи клыки.
    За этой личиной добропорядочного политика скрывается злейший русофоб и ненавистник России, опаснейший враг Русского народа...в этом я уверен абсолютно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:16
      +1
      Лёха с Андроида hi, а я голову ломал чего это его из сундучка достали и отряхнули а оказывается сто лет организму.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        Добрый дедушка Киссинджер показал свои волчьи клыки.
        За этой личиной добропорядочного политика скрывается злейший русофоб и ненавистник России, опаснейший враг Русского народа...в этом я уверен абсолютно.

        Цитата: Ропот 55
        го из сундучка достали и отряхнули а оказывается сто лет организму.

        Да, уж, старое говно опять всплыло.
  4. Maluck
    Maluck Сегодня, 08:04
    0
    Вот интересно, а где Япония будет его испытывать???? Или может просто купят готовый образец, не буду показывать у кого?
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Maluck
      Вот интересно, а где Япония будет его испытывать???? Или может просто купят готовый образец, не буду показывать у кого?

      Мало кто сомневается, что Израиль обладает ядерным оружием, однако неизвестно, чтобы он когда-либо его испытывал. С 1998 года (Пакистан) единственная страна в мире, которая все еще испытывает ядерное оружие - это Северная Корея (первое ядерное испытание в 2006 году, последнее в 2017).
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:40
      0
      В тихом океане полно места для испытаний чего угодно.
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:04
    0
    Китай ни на кого не собирается нападать, он решает вопросы другими методами - экономическими, политическими... Чем в данной ситуации может помочь ЯО? Похоже пенсионный возраст для политиков не только цифры.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:08
      +1
      ИВЗ hi, спорно, Китай хотел Мотор Сич и даже денежки отслюнявил и??? И теперь тишина, даже и не слышно как там дела с иском.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:29
        0
        Китай не понимал, видимо с каким менталитетом он дело имеет.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:05
    0
    Сценарий при котором Imperium Japan становиться обладателем ЯО не являётся приемлемым для России, так как они aponii могут использовать его для решения Северного вопооса.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:11
      +1
      Иезекиль 25-17 hi, и??? Что предпримет Москва чтоб не допустить? С Украиной уже год решаем и никак не решим а тут ещё и с Токио решать???
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:05
    +3
    Даёшь ядерную бонбу не только Японии ,а Кубе например.Раз пошла такая пьянка ,режь последний огурец.Про Иран вообще не говорю .Старик из ума выжил,задержался на этом свете.Котёл в аду уже под парми для него и капает неустойка ,за простой оборудования за режим ожидания технологического процесса. lol
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:12
      +2
      tralflot1832 hi, а самой Кубе нужно то оружие??? Или как с базами? Ну у нас предлогают восстановить базы на Кубе и во Вьетнаме построить в Венесуэле только вот сами то эти страны хотят ли эти базы, поэтому я и спросил а нужно ли им такое оружие.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 08:32
        -1
        Цитата: Ропот 55
        tralflot1832 hi, а самой Кубе нужно то оружие??? Или как с базами? Ну у нас предлогают восстановить базы на Кубе и во Вьетнаме построить в Венесуэле только вот сами то эти страны хотят ли эти базы, поэтому я и спросил а нужно ли им такое оружие.

        И не просто хотят ,а даже требуют А Россия как всегда ,как бы кого не обидеть ..Нас уже окружают огненным кольцом ,а мы все мнемся Авось пронесет ..
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:36
          0
          Zemaan hi, это когда указанные Куба, Венесуэла, Вьетнам ТРЕБОВАЛИ у Москвы разместить или передать им ядерное оружие??? Извините не препоминаю.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:34
        0
        Киссенджер поставил вопрос о распространении ядерного оружия.Кроме Японии есть страны которые могут сказать ,а чем хуже Японии мы тоже хотим бонбу,и поставят Каддафи ,Саддама и Милошевича в пример отрицательный, а Ким Чен ына положительный.Старик рушит международную безопасность под корень.Суверинитет государства будет обеспечиваться только наличием у него ядерного оружия.Кто захочет тот и сделает ядерную бонбу и МАГАТЭ пойдёт лесом ,вместе с ООН.Иран же делает бонбу без помощи России.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:17
    +1
    Цитата: Ропот 55
    нужно ли им такое оружие.

    Если поймут что к ним может прийти американская демократия со всеми ее прелестями...конечно скажут что нужно. smile
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:23
      0
      Лёха с Андроида, ну Куба за столько лет санкций наверное этого и не поняла?! Венесуэла после Гуайдо тоже??? А у Вьетнама проблемы с памятью? Все эти страны все прекрасно понимают всё про американскую демократию но в объятия России не спешат совсем.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Ропот 55
      нужно ли им такое оружие.

      Если поймут что к ним может прийти американская демократия со всеми ее прелестями...конечно скажут что нужно. smile

      Они уже кричат об этом ..!!! Если Россия смирится перед англосаксами ,то эти страны первыми удавят США и очень кроваво .
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 08:21
    0
    По моим оценкам, это может произойти в течение 3-7 лет.

    Какие "3-7 лет"? По оценкам специалистов, Япония (так же как и Южная Корея) способна создать ядерное оружие в течение нескольких месяцев - ядерно-энергетическая инфраструктура этих стран содержит все необходимые для этого ядерные материалы и технологии.
    А в феврале этого года Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2023 году Япония планирует закупить у США от 400 до 500 крылатых ракет Tomahawk с радиусом действия более 1600 км, способных нести ядерные заряды. Tomahawk планируется разместить на боевых кораблях ВМС Японии.
  10. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:23
    0
    И, почему-то, вместо того, чтобы с этой державой развивать партнёрские отношения, Киссинджер видит совершенно иной вариант. Этот вариант предельно радикален – создание ядерного оружия Японией.


    Исключительно с разрешения США. Не факт, что разрешат.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 08:41
      0
      Исключительно с разрешения США. Не факт, что разрешат.
      Еще как разрешат. Будет как с мелкобритами. Ракеты формально вроде как у них. Но управлять ими будут исключительно США. А в случае чего, скажут, так ракеты же ихние, по ним и пуляйте. А мы тут непричем. Мы вообще им не рекомендовали на кого то их направлять.
  11. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:29
    0
    Матерый русофоб ....Надеюсь все поняли на что он намекает и что хотят устроить англосаксы на востоке России ?
    Например просто выстрелить в сторону КНДР из ЮК Или в сторону Китая запустить ракету из Японии ..И такая бойня начнется !
    Когда же Россия спровоцирует что нибудь на Американском континенте ..А то они там все такие запуганные ,а претензий много у них к США
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:37
      0
      Zemaan, не начнется, даже и не надейтесь, и подрывной деятельность на территории США никто вести не будет.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:36
    0
    Стоит ли воспринимать это высказывание как свидетельство перспективы постовок ядерного оружия США и для Украины? ИМХО, стоит. Япония-то нас не касается. У нас другие дела тут.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    0
    Япония в конечном итоге может разработать собственное ядерное оружие.
    А в этом случае не грех вспомнить опыт Израиля при поддержке Сша по противодействию появлению ЯО у Ирана - удары по научным центрам, предприятиям участвующим в данной программе и уничтожение иранских физиков-ядерщиков. Если Китаю с Россией это по каким-то причинам не желательно делать своими руками, то есть общий друг КНДР, у которой к Японии свои давние счеты. И в этом им стоит помочь.