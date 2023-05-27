«Финт» Минфина США: Дата возможного дефолта искусственно перенесена

В американских финансово-политических кругах началась игра с цифрами. Не подписав на данный момент соглашения с республиканцами по повышению планки государственного долга, администрация Байдена решила просто-напросто сдвинуть сроки для такой возможности. Если ранее сообщалось, что средства на обслуживание долга и на социальные выплаты у Минфина США будут полностью исчерпаны к 1 июня, то теперь сроки сдвигаются. Об заявила глава ведомства Джаннет Йеллен.
По её словам, средства у правительства закончатся не 1 июня, а 5-го. Хотя именно она всё последнее время больше всех твердила именно о 1 июня как о дате «Икс» для экономики США.
Почему соглашение между республиканцами и демократами до сих пор не подписано?
Дело в том, что в конгрессмены от Республиканской партии требуют от Байдена сокращения расходов по целому ряду бюджетных направлений. Одно их таких направлений - для США настоящая «священная корова» - военный бюджет. К настоящему времени в абсолютных величинах он превышает 800 млрд долларов, являясь рекордным за всю историю не только США, но и мира. Республиканцы предлагают Байдену сократить военную казну как минимум на 7%. В администрации Байдена пока не готовы идти на серьёзные бюджетные сокращения, так как придётся призывать американское общество «затянуть пояса», а ввиду того, что десятки миллионов американцев к этому не привыкли, это может вызвать дополнительную потерю рейтинговых очков у действующего президента.
Соответственно, администрации приходится идти на всевозможные хитрости – вплоть до искусственного переноса времени выплат, то есть сроков возможного дефолта. Обращает на себя внимание тот факт, что так называемые международные рейтинговые агентства такого «финта» Минфина США предпочли не заметить и кредитный рейтинг американской экономики не понизили.