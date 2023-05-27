В Белграде тысячи сербов вышли на митинг за суверенную и сильную страну

Только сильная и единая Сербия может справиться со многими проблемами

Они (Запад) нападают на нас, потому что мы отстаиваем себя и свои национальные интересы

Вчера вечером улицы Белграда были переполнены сербами, которые стекались в столицу изо всех уголков страны, включая Косово и Метохию, где начались столкновения силовых структур самопровозглашенного Косово с сербами.По некоторым данным, в сербской столице собралось до 200 тысяч человек для поддержки нынешнего президента страны Александра Вучича и его политики, направленной, как он сам говорит, на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сербии.Люди собирались в Белграде под официальным лозунгом «Сербия надежды». Президент Вучич отметил, что обращается к сербам не как лидер Сербской прогрессивной партии, а как президент всех сербов. По его словам, страна столкнулась со многими проблемами, не в последнюю очередь из-за политики Запада.- сказал президент.Напомним, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась поддерживать антироссийскую политику Запада, за что на власти страны оказывает колоссальное давление.На митинге выступил также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – ещё одной страны ЕС, также не желающей проводить откровенно антироссийскую политику Запада, но всё же поддерживающей ряд антироссийских санкций.- отметил глава МИД Венгрии.Напомним, что накануне косовские силовики убрали сербский флаг с объекта в населённом пункте Зубин-Поток, который является сербским анклавом в Косово и Метохии. Это вызвало гнев сербского населения, как и попытки косовской полиции разобрать ранее созданные на севере края сербами баррикады.