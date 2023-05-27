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В Белграде тысячи сербов вышли на митинг за суверенную и сильную страну

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В Белграде тысячи сербов вышли на митинг за суверенную и сильную страну

Вчера вечером улицы Белграда были переполнены сербами, которые стекались в столицу изо всех уголков страны, включая Косово и Метохию, где начались столкновения силовых структур самопровозглашенного Косово с сербами.


По некоторым данным, в сербской столице собралось до 200 тысяч человек для поддержки нынешнего президента страны Александра Вучича и его политики, направленной, как он сам говорит, на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Люди собирались в Белграде под официальным лозунгом «Сербия надежды». Президент Вучич отметил, что обращается к сербам не как лидер Сербской прогрессивной партии, а как президент всех сербов. По его словам, страна столкнулась со многими проблемами, не в последнюю очередь из-за политики Запада.

Только сильная и единая Сербия может справиться со многими проблемами

- сказал президент.

Напомним, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась поддерживать антироссийскую политику Запада, за что на власти страны оказывает колоссальное давление.

На митинге выступил также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – ещё одной страны ЕС, также не желающей проводить откровенно антироссийскую политику Запада, но всё же поддерживающей ряд антироссийских санкций.

Они (Запад) нападают на нас, потому что мы отстаиваем себя и свои национальные интересы

- отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, что накануне косовские силовики убрали сербский флаг с объекта в населённом пункте Зубин-Поток, который является сербским анклавом в Косово и Метохии. Это вызвало гнев сербского населения, как и попытки косовской полиции разобрать ранее созданные на севере края сербами баррикады.
Использованы фотографии:
informer.rs
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15 комментариев
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  1. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 09:11
    +4
    Братья сербы давим украину и всё что с ней связано
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:15
      +7
      Цитата: Родился_в_России
      Братья сербы давим украину и всё что с ней связано

      Уточнение: давим политический бандеровский режим нынешней Украины.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:12
    +5
    100 % ,что у Сербии нет выхода к морю ,работа англосаксов по развалу Югославии.Радует что венгры не останавливаются ,отстаивает свои интересы за счёт денег ЕС и своей экономики.Интересно Франция и Германия, долго продержатся в роли дойных коров в ЕС?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
      0

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:12
      НОВЫЙ
      +4
      100 % ,что у Сербии нет выхода к морю ,работа англосаксов по развалу Югославии.Радует что венгры не останавливаются ,отстаивает свои интересы за счёт денег ЕС и своей экономики.Интересно Франция и Германия, долго продержатся в роли дойных коров в ЕС?
      В немчурии уже началась рецессия. Правда всего 0,3%, но как говорят - главное начать! Посмотрим по концу года. hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +8
    Митинг в поддержку Вучича даже очень понятен - большинство сербов за дружбу с Россией и против введения санкций. А тут еще новый всплеск напряженности в Косово. Порадовали в который раз венгры
    На митинге выступил также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
    Открыто выступить на митинге в Белграде и заявить о национальных интересах - это прямой вызов чиновничеству ЕС в лице Борреля, Урсулы и др европеоидов с американской закваской.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:19
    +1
    Ну в ближайшее время увидим что предпримет Вучич, что предпримут сербы, а что сделают те кто им противостоит.
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 09:20
    0
    Эх Сербия ,поддержать бы вас сейчас военным путем и политическим ..Но нас англосаксы давят черти !!!! Держитесь Россия с вами ..
    А может и придем к вам на помощь !!!!
    Чем черт не шутит .. soldier

    Вот настоящие БРАТЬЯ по вере и душе
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:24
    +4
    КОСОВО-есть СЕРБИЯ,
    Держитесь братья сербы,
    Мы с вами сердцем и душой!!!!
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:30
    +3
    чисто теоретически у них есть шанс, запад увяз на укрине и вторую югославскую компанию не потянет
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:33
      0
      Шансов нет. Сербские политические элиты скуплены на корню. Даже их взбрыки против НАТО и ЕС - всего лишь имитация для электората.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      запад увяз на укрине и вторую югославскую компанию не потянет

      увяз то увяз, но разве тысячи самолетов и крылатых ракет НАТО - как то привязаны к Украине? а для компании то типу Югославской именно они и нужны.. да и не стоит забывать, что англосаксы больше любят купить, чем воевать.. нет у них шансов и сил нет и у нас нет сил помочь им сегодня.. так что грустная ситуация для них.. sad
  8. Динго
    Динго Сегодня, 09:46
    +3
    Напомним, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась поддерживать антироссийскую политику Запада, за что на власти страны оказывает колоссальное давление.

    ...И единственная страна в Европе, которая НИКОГДА не воевала с Россией!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
      +1

      Динго (Виктор)
      Сегодня, 09:46
      НОВЫЙ
      +1
      Напомним, что Сербия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась поддерживать антироссийскую политику Запада, за что на власти страны оказывает колоссальное давление.

      ...И единственная страна в Европе, которая НИКОГДА не воевала с Россией!
      Совершенно верно. Не тех мы называли "братушками" в свое время, не тех. А вот к сербам, полагаю, это подходит!!!
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:52
      -1
      Не воевала? - Не беда, дело наживное. Будет воевать вместе со всем ЕC, в который она жаждет вступить. Без вариантов. Сев играть в карты с дьяволом...
      1. Волк
        Волк Сегодня, 11:26
        0
        Не будет по цене гражданские войне , Серби такой народ не предательски по духу , а если корумпировани политики попробуют, будет резня внутренняя. Так что с стороне Сербов не будет проблем для Русии и руски народ ! wink