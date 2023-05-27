В американской прессе: участь ЗРК Patriot в Киеве говорит о беззащитности баз США на Тихом океане

Северокорейские KN-23, весьма вероятно, могут сделать то же самое против Patriot, THAAD и других западных систем, развернутых в Южной Корее и Японии

Участь ЗРК Patriot, размещенной в Киеве и уничтоженной российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», говорит о беззащитности баз США на Тихом океане. Дело в том, что основу противовоздушной обороны данных объектов составляют именно «Пэтриоты».Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на мнение эксперта по безопасности в Восточной Азии А. Б. Абрамса.Он отмечает, что в арсенале северокорейских Вооруженных сил имеются средства поражения, чьи характеристики схожи с российскими «Кинжалами». Выходит, что с их помощью базы США могут быть относительно легко уничтожены, несмотря на мощную защиту средствами ПВО.Это означает, что для военных КНДР удар ВС России по системам ПВО в Киеве является очень хорошей новостью , ведь это первый удачный прецедент подавления западных средств ПВО большой дальности.В американской прессе отмечается, что Киев атаковали истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту. Абрамс считает, что системы Patriot могут быть уязвимы не только перед ними, но и перед ракетными комплексами класса «земля-земля»»Искандер», на основе которой создавались «Кинжалы», а также, возможно, перед их предшественником – советским ОТР «Ока».А северокорейская система KN-23 очень похожа по своим характеристикам на российский «Искандер-М» и даже обладает перед ним некоторыми преимуществами – большей дальностью и разнообразием носителей. Она может устанавливаться на колесные, гусеничные, железнодорожные и даже подводные платформы.- предполагает Абрамс, говоря о российской атаке на американскую систему ПВО в Киеве.