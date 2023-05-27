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В американской прессе: участь ЗРК Patriot в Киеве говорит о беззащитности баз США на Тихом океане

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В американской прессе: участь ЗРК Patriot в Киеве говорит о беззащитности баз США на Тихом океане

Участь ЗРК Patriot, размещенной в Киеве и уничтоженной российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», говорит о беззащитности баз США на Тихом океане. Дело в том, что основу противовоздушной обороны данных объектов составляют именно «Пэтриоты».


Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на мнение эксперта по безопасности в Восточной Азии А. Б. Абрамса.

Он отмечает, что в арсенале северокорейских Вооруженных сил имеются средства поражения, чьи характеристики схожи с российскими «Кинжалами». Выходит, что с их помощью базы США могут быть относительно легко уничтожены, несмотря на мощную защиту средствами ПВО.

Это означает, что для военных КНДР удар ВС России по системам ПВО в Киеве является очень хорошей новостью, ведь это первый удачный прецедент подавления западных средств ПВО большой дальности.

В американской прессе отмечается, что Киев атаковали истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту. Абрамс считает, что системы Patriot могут быть уязвимы не только перед ними, но и перед ракетными комплексами класса «земля-земля»»Искандер», на основе которой создавались «Кинжалы», а также, возможно, перед их предшественником – советским ОТР «Ока».

А северокорейская система KN-23 очень похожа по своим характеристикам на российский «Искандер-М» и даже обладает перед ним некоторыми преимуществами – большей дальностью и разнообразием носителей. Она может устанавливаться на колесные, гусеничные, железнодорожные и даже подводные платформы.

Северокорейские KN-23, весьма вероятно, могут сделать то же самое против Patriot, THAAD и других западных систем, развернутых в Южной Корее и Японии

- предполагает Абрамс, говоря о российской атаке на американскую систему ПВО в Киеве.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Минобороны США
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23 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:35
    -4
    Я писал л про "сша и 320 ракет потратят для определения защиты от китай гиперзвук". Мы не интересны амцам
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:43
      0
      Ну теперь стоит и ЖК Израиля проверить хе хе .Пусть поставляют ,мы ждем ! wassat
      Скоро Армия России станет самой мощной и опытной в мире !!!
      И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг .. soldier
      Работаем мужики .
      1. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 09:53
        +3
        Спокойнее мужики. Не нужно нам быть самыми сильными в мире. А то опять надорвем экономику как в СССР. И на рожон нам лезть тоже не очень то интересно. Хватит с нас и ВОВ. А вот надежно защищать свои интересы, в первую очередь экономические - вот это достойная и достижимая цель.
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 09:59
          +2
          Цитата: Павел_Свешников
          Спокойнее мужики. Не нужно нам быть самыми сильными в мире. А то опять надорвем экономику как в СССР. И на рожон нам лезть тоже не очень то интересно. Хватит с нас и ВОВ. А вот надежно защищать свои интересы, в первую очередь экономические - вот это достойная и достижимая цель.

          Ох как вы правы Павел ..Не стоит России сейчас особо хвастаться и лучше помолчать целее будем Пусть англосаксы думают ,что Россия ослабла и не на что не претендует ..хе хе
          А мы потихоньку ,полегоньку удавим их рано или поздно ..И визжать уже поздно будет !
          России нужен мир ,но на наших условиях . hi
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
        -2
        Zemaan (Z)
        Сегодня, 09:43
        НОВЫЙ

        +3
        Ну теперь стоит и ЖК Израиля проверить хе хе .Пусть поставляют ,мы ждем ! wassat
        Скоро Армия России станет самой мощной и опытной в мире !!!
        И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг .. soldier
        Работаем мужики .
        голливуд, мощнейшая реклама, а кто не хочет тому навяжут под любым предлогом - вот что движет ВПК мерикатосии. А как доходит до дела, пустышка всплывает. Привет, Zemaan hi !
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 10:12
      -2
      Внимание вопрос: "Что быстрее произвести 320 ракет к Патриоту или один Кинжал?".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:36
    +2
    То что разрекламированный Пэтриот ,без эшелонированной ПВО для его прекрытия ,довольно не проблемная для нас цель это было ясно изначально.У всех комплексов ПВО такого класса ,такие же проблемы.Их самих прикрывать надо на всех уровнях.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      То что разрекламированный Пэтриот ,без эшелонированной ПВО для его прекрытия ,довольно не проблемная для нас цель это было ясно изначально.У всех комплексов ПВО такого класса ,такие же проблемы.Их самих прикрывать надо на всех уровнях.

      Все верно написали согласен с вами hi Россия сейчас выступает ,как в той передачи "Разрушение мифов" ..Да у нас много проблем ,но решаем их по ходу событий
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      без эшелонированной ПВО для его прекрытия

      Так в том и проблема. Вы вообще вспомните. где у матрасов эшелонированное ПВО ЕСТЬ?! Я вот хрен его знает. Еще перед ПЕРВОЙ атакой на Арамко я читал в американской прессе байки, как они там регион многослойно прикрыли. Там вся байда из мультиков Диснея по заказу Пятистенка пикчерз - и два эсминца в заливе с непробиваемой Эгидой, и ДРЛО в воздухе, и Ф-35 с Линк-16 в Сирии, тоже ПВО, и Пэтриоты поставили, и стратегические беспилотники все-все видят. А потом хренак - лопаткой по хлебальничку...
      В Ираке то же самое, ну допустим сначала ПВО не было(кстати почему?) Но после 3го-5го налета-то точно появилось? Ну и какое оно там появилось, если раздолбали посольство в Багдаде и штаб-квартиру ЦРУ? Какое многослойное? Какое вообще ПВО?!!!
      1. papik09
        papik09 Сегодня, 10:15
        0
        Да, уж, ПВО у них уже было обсератушки, когда типа "прикрывали" нефтепререрабтвтывающий завод. Хе-хе :)
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: tralflot1832
      То что разрекламированный Пэтриот ,без эшелонированной ПВО для его прекрытия ,довольно не проблемная для нас цель это было ясно изначально.

      Так то дивизион ПВО это отдельно стоящее подразделение в составе эшелонированной обороны. Он обязан работать как отдельно, так в составе. Скажем Дивизион С-400, усиленный Панцирем и Рычагом достаточно сильно укомплектован, но хотелось бы получить еще и Вербы
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    -1
    В американской прессе: участь ЗРК Patriot в Киеве говорит о беззащитности баз США на Тихом океане
    Хорошо полелось на мельницу)) ВПК мерикатосии! laughing
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      В американской прессе: участь ЗРК Patriot в Киеве говорит о беззащитности баз США на Тихом океане
      Хорошо полелось на мельницу)) ВПК мерикатосии! laughing

      Здоров Шериф !!! fellow Вдарили англосаксам между глаз ,сейчас у них паника и кнутами гонят хоохло на восточный фронт в мясорубку ..хе хе
      А нам это и надо ,чем больше ,тем потом лекгче защищать окраину и не бегать за нми по лесам и схронам .
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
        0
        Привет, Zemaan hi !
        А тут ещё у мерикатосов проблемка вырисовывается с госдолгом! good Нехай laughing теперь кружатся в темпе вальса!)) wink
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 10:22
          0
          Цитата: a.s.zzz888
          Привет, Zemaan hi !
          А тут ещё у мерикатосов проблемка вырисовывается с госдолгом! good Нехай laughing теперь кружатся в темпе вальса!)) wink

          Есть Бог на свете и России помогает ! Главное методично идти ,как бы не было трудно Нас провоцируют постоянно .
          Такие дела Шериф в танковых дивизиях Урала soldier
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:56
    -2
    Все относительно. И, лучше исходить из того, что эти грустные для америкосов и приятные для нас речи о их ПВО- деза. Что вполне вероятно- "прибедняются". По этому, очень бы хотелось надеяться, что темпы совершенствования нашего вооружения наращиваются, как и само производство и освоение войсками. Важно не забывать- враг силен и коварен, а кое кто ещё и хитро...нный.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:00
      -1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      хотелось надеяться, что совершенствование нашегоивоооу

      Этот робот сломался, несите следующего...
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:10
        -1
        Да нет- все проще . Отвлекли, в самый не подходящий момент.
  5. boriz
    boriz Сегодня, 10:10
    -1
    Дело даже не в базах. Хвалёные АУГ - с голой задницей.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: boriz
      Дело даже не в базах. Хвалёные АУГ - с голой задницей.

      Верно подметили !!! Помните раньше ,чуть что не по их, они АУГи свои подгоняли к берегам непокорных стран ..Сейчас молчат !!!!!!!
      А серийное производство ракет "Кинжалов" в России увеличили в пять раз по последним данным .
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 10:32
    0
    ципсо банда зашла ..минусы чпокают от злобы хе хе Мелочевка ,но злобная
  7. HAM
    HAM Сегодня, 10:37
    0
    Это чистое признание того "чего не может быть".....а янки говорили,что "патриота" уже "починили",только колёса пробили осколками "Кинжала" laughing ...потихоньку признаются что не всё так радужно,как в рекламе... crying
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    0
    Участь ЗРК Patriot, размещенной в Киеве и уничтоженной российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», говорит о беззащитности баз США на Тихом океане.
    Military Watch Magazine: "Меня терзают смутные сомнения...". И сразу вспомнили про КНДР, которой считали в свое время достаточно погрозить двумя АУГ. Но тогда не вышло, а сейчас новая озабоченность появилась. Так, как унас говорят - "не все коту масленица".