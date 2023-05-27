Замглавы МИД РФ: Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом

Участившиеся атаки украинских беспилотников на объекты в российских регионах особый резонанс имели 3 мая, когда был атакован Кремль. При этом ни всегда действия Киева согласуются с западными партнёрами, считают в МИД России.
По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, атака на Кремль была осуществлена без уведомления западных патронов Киева. Несмотря на это, на Западе не стали осуждать эту акцию, а просто отмолчались, отметил дипломат в интервью агентству ТАСС.
Галузин заявил, что атака беспилотников на Кремль 3 мая – это теракт организованный киевским режимом, это покушение на главу Российского государства, это нападение на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
В отличие от Запада, который своим молчанием фактически поддержал атаку Киева, Китай, по словам Галузина, «фактически осудил террористическую атаку на Кремль». Представители многих стран неофициально также дали понять, что осуждают подобные акции, хотя официально и боятся заявить свою позицию, добавил замглавы МИД России.
Напомним, что в ночь на 3 мая текущего года два беспилотника атаковали московский Кремль, взорвавшись над куполом Сенатского дворца. В Москве ответственность за это возложили на Киев, где официально заявили о непричастности к инциденту.