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Замглавы МИД РФ: Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом

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Замглавы МИД РФ: Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом

Участившиеся атаки украинских беспилотников на объекты в российских регионах особый резонанс имели 3 мая, когда был атакован Кремль. При этом ни всегда действия Киева согласуются с западными партнёрами, считают в МИД России.


По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, атака на Кремль была осуществлена без уведомления западных патронов Киева. Несмотря на это, на Западе не стали осуждать эту акцию, а просто отмолчались, отметил дипломат в интервью агентству ТАСС.

Галузин заявил, что атака беспилотников на Кремль 3 мая – это теракт организованный киевским режимом, это покушение на главу Российского государства, это нападение на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В отличие от Запада, который своим молчанием фактически поддержал атаку Киева, Китай, по словам Галузина, «фактически осудил террористическую атаку на Кремль». Представители многих стран неофициально также дали понять, что осуждают подобные акции, хотя официально и боятся заявить свою позицию, добавил замглавы МИД России.

Напомним, что в ночь на 3 мая текущего года два беспилотника атаковали московский Кремль, взорвавшись над куполом Сенатского дворца. В Москве ответственность за это возложили на Киев, где официально заявили о непричастности к инциденту.
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26 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    +4
    Представители многих стран неофициально также дали понять, что осуждают подобные акции, хотя официально и боятся заявить свою позицию, добавил замглавы МИД России.
    Ночью. Под одеялом. Сам себе, чтобы никто на слышал. bully
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:30
      +4
      По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина......

      Это бла-бла-бла.
      По словам г-на Галузина некоторые страны Запада ничего не знали, обстановкой не владели, куев поэтому за руку не одернули. Это, как мне сдается, заигрывание с врагом.
      В следующий раз что-нибудь прилетит в здание МИДа.
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 10:51
        +1
        Да Да, кто бы сомневался! На западе святые люди, они вообще не в курсе что происходит.Только почему то их ракеты прилетают по нашей стране.
        1. krot
          krot Сегодня, 10:54
          +1
          Это кто в Кремле такой умный? Или он запад решил полизать в сладкое место?
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:42
        0
        Цитата: frruc
        По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина......

        Это бла-бла-бла.
        По словам г-на Галузина некоторые страны Запада ничего не знали, обстановкой не владели, куев поэтому за руку не одернули. Это, как мне сдается, заигрывание с врагом.
        В следующий раз что-нибудь прилетит в здание МИДа.

        Меня гложут смутные сомнения. На чьей стороне играет этот представитель МИД? Что то он уж как то усиленно отмазывает эти "страны Запада" request
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:19
    +3
    Это к чему намёк, Запад друг, а Киев нет?
    Как это инфа влияет на обстановку на фронтах СВО?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:31
      0
      Аркадий 007 hi, ну типа того))) Раз Киев не поставил в известность Запад то это не считово, а значит и отвечать вроде как бы и не надо.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:38
        +4
        Очередное лизание задницы США от нашей "эллиты".
        Прямо во время войны !
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:46
      +1
      С 25 ноября 2022 года г-н Галузин -заместитель министра иностранных дел России. Курирует отношения со странами СНГ. Вот и пусть курирует свое направление, где и без того не все так просто.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:19
    +5
    По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, атака на Кремль была осуществлена без уведомления западных патронов
    Это Галузину западные партнёры рассказали или это домыслы?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:56
      +2
      Дети/жены дипломатов позвонили из своих вил в США, сказали к ним пришли какие то дяденьки в черных костюмах и доходчиво попросили рассказать папе что США ничего не знали об ударе, так же как не знают ничего про этих самых детей/жен с имуществом в США, но в один прекрасный час могут узнать)Когда у тебя в воюющей стране большая часть чиновников агенты влияния а первый живёт в стране Зазеркалья, вот такие заявления и делаються hi
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:21
    +7
    Ой, правда штоль? Прям вообще без согласования и одобрения? Ну да, счас лапшу сниму с ушей и поверю!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:23
    +5
    Какое кому дело: по согласованию или без такового, а вот то, что мы не отвечаем адекватно...
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:24
    +3
    Сторговали вывод бабла из багамы, джерси, кайманы в гонконг?
    Личные, а не 330 звр россии.
    Враждебные заявления опять принимаем за "жесткую переговорные позиции", а переговоров нет и не будет.
    Ждем-с.жестов доброй воли.
    Мы готовы показать танцы с бубнами для привлечения "здоровых сил западп" для переговоров?
    Сша денги нужны, не жесты
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:33
    +2
    Замглавы МИД РФ: Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом

    Какая интересная позиция МИДа... А путь, трассу полета беспилотников - координатную привязку трассы укропы, укробандеровцы тоже сами делали без спутниковой привязки НАТО и США!?
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:40
    +2
    Ай яй яй,какая не хорошая Украина,подставила страны Запада,и по словам замглавы МИД РФ вина Запада только в том что не было осуждения этих атак,а поставка оружия которым убивают наших граждан это вообще ерунда...
  9. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 10:48
    0
    А у нас же со времен Горбачева принято верить западным "партнерам" на слово ? Сказали ,что без согласования, значит - без согласования. Не успели наверно согласовать. Там , говорят , ЦРУ и Пентагон последнее время часто забывают согласовать с другими ведомствами США свои операции.
  10. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:48
    0
    Ясен красен что пацаны не в курсе были )))они тень шторма передали спецом чтобы взводные опорники ковырять на передке
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:51
    +1
    Замглавы МИД РФ: Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом

    Это признание невиновности Запада в спонсировании укронацизма, в убийстве (до того) граждан России посредством участия граждан ЕС и оказания материальной и военной помощи Зеленскому или завуалированное помахивание хвостом?
    Я вам скажу со всей определённостью: Адольф Гитлер лично не убил ни одного человека...
    * * *
    Ох уж, этот несчастным Запад! Сколько раз он был напрасно обвинён! crying
  12. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:54
    0
    Это многое объясняет.., бг-г-г. Заява в унисон с западными чертями и их геббельс-медиа, согласовано на высшем уровне. Настала пора отдохнуть, накопить сил и в едином порыве угробить еще пару сотен тысяч во славу капитала. Большого и совместного, несмотря на публичные терки.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:55
    +3
    Конечно. Так легче. Не придётся принимать меры в отношении запада.
    Нашему МИДу осталось только заявить, что Россия тоже получила убедительные доказательства, что в Белгородком инциденте запад тоже не замешан. Да, честно говоря, и Северные Потоки действительно взорвала неизвестная проукраинская группа диверсантов, не имеющая отношения ни к западу, ни к правительству Украины.
  14. mark1
    mark1 Сегодня, 10:57
    +1
    Кремль был атакован украинскими беспилотниками без согласования с Западом
    Ну дак это ж совсем другое дело!
  15. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:57
    0
    Да уж, теперь вот заявление что запад одобрял или нет, вообще не должны быть подобных от нас разговоров, не важно кто там одобрил или нет, нужна жёсткая ответка.
  16. al3x
    al3x Сегодня, 10:58
    +1
    Вообще, очень странная "атака". По кадрам разобрали, вопросов появилось больше, чем ответов.
  17. ЕVPATIY878
    ЕVPATIY878 Сегодня, 11:04
    0
    Ну так пускай наш МИД расцелует Запад в задницу.
  18. Сергей Хомяков
    Сергей Хомяков Сегодня, 11:42
    0
    Это ложь. Одна маленькая ложь из всеминого потопа большой лжи. от своих. тем более от врагов.