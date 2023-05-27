Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

На этой неделе в российском парламенте была озвучена весьма спорная инициатива, которая предполагает исключение из списка иноагентов российских граждан, которые «раскаялись» в содеянном.Так, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил процедуру, по которой «осознавшее свою вину» лицо может избавиться от «неудобного» статуса. Со слов политика, для этого россиянам, ранее осудившим и высказавшимся в негативном ключе нашу СВО, необходимо признать свою ошибку и выделить деньги на помощь для участников спецоперации.Стоит отметить, что все это выглядит весьма сомнительным, так как, по факту, депутат попросту предлагает дать иноагентам возможность «откупиться». В свою очередь едва ли эти люди изменят свое мировоззрение и позицию относительно СВО. При этом они избавятся от ограничений, которые предполагает статус иноагента и смогут продолжать свою деструктивную деятельность.Впрочем, если говорить об ограничениях, то они весьма условны. Так, в России лицо, признанное иноагентом, не может занимать государственные должности, осуществлять финансирование и организацию массовых мероприятий, вести просветительскую деятельность для лиц младше 18 лет, пользоваться упрощенной системой налогообложения, получать государственное финансирование плюс еще несколько несущественных для людей, занявших антироссийскую позицию, запретов.