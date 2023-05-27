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Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

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Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

На этой неделе в российском парламенте была озвучена весьма спорная инициатива, которая предполагает исключение из списка иноагентов российских граждан, которые «раскаялись» в содеянном.


Так, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил процедуру, по которой «осознавшее свою вину» лицо может избавиться от «неудобного» статуса. Со слов политика, для этого россиянам, ранее осудившим и высказавшимся в негативном ключе нашу СВО, необходимо признать свою ошибку и выделить деньги на помощь для участников спецоперации.

Стоит отметить, что все это выглядит весьма сомнительным, так как, по факту, депутат попросту предлагает дать иноагентам возможность «откупиться». В свою очередь едва ли эти люди изменят свое мировоззрение и позицию относительно СВО. При этом они избавятся от ограничений, которые предполагает статус иноагента и смогут продолжать свою деструктивную деятельность.

Впрочем, если говорить об ограничениях, то они весьма условны. Так, в России лицо, признанное иноагентом, не может занимать государственные должности, осуществлять финансирование и организацию массовых мероприятий, вести просветительскую деятельность для лиц младше 18 лет, пользоваться упрощенной системой налогообложения, получать государственное финансирование плюс еще несколько несущественных для людей, занявших антироссийскую позицию, запретов.
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56 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:53
    -20
    Милосердный Бог говорит: Я тебя прощаю, кто ты такой чтобы не прощать?
    Если человек просто высказал своё мнение, он не нуждается в прощении. Каждый в праве высказать своё мнение по поводу данной войны. Тем более в России кого не тыкни или родню имеет в Украине или друзей. По этому я их понимаю. А если есть факты гос измены, таких прощать нельзя.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 09:59
      +23
      Цитата: Azerbaijan2023
      в России кого не тыкни или родню имеет в Украине или друзей.

      Иноагент, получает финансирование из за рубежа именно на цели направленные против государства. На счет Бога, тут наверное соглашусь, туда их, а там праведники в рай, грешники по этапу, там знают кто где.
      Выступать против войны и поливать дерьмом государство уже разные вещи.
      Предавший раз, предаст еще. Искупить и только искупить вину, а прощать это поощрять безнаказанность.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:39
        +2
        Цитата: НИКНН
        Выступать против войны и поливать дерьмом государство уже разные вещи.

        Лихо закручен сюжет...
        В нашем случае нельзя прощать публичную моральную и материальную поддержку нацистов и лиц, требующих уничтожения Русского мира. Словоблудие по поводу и без непосредственных участников СВО, любое оскорбление людей, выполняющих свой долг и остающихся верными Присяге - преступление!
        Каяться за уголовную вину нужно посредством суда.
        Использование иностранных денег для нанесения вреда России и очернение её исторической правды и заслуг - преступление!
        Указывание государству (чиновникам и даже первым лицам государства) на ошибки в деятельности, постановка вопросов по поводу деятельности, приносящей откровенный вред стране и российскому народу, - право и обязанность всякого гражданина России. Не нужно забывать, что носителем власти в стране является народ и он вправе спрашивать с представителей, которым делегировал полномочия, за бездействие, откровенное безделье и почивание на лаврах, инертность и безынициативность в любых государственных делах.
        А ещё он вправе строго спрашивать с любого руководителя, который подменяет государственные интересы неподдающимися объяснениям телодвижениями...Большего осуждения заслуживает тот, кто работает в интересах группы малочисленных спекулянтов и стяжателей, или смешивает государственные дела с приятельскими отношениями, несущими вред обществу.
        А ещё:
        Статья 17
        1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
        2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
        3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

        Именно поэтому издавая свои законы и директивы государство в первую очередь должно задаваться вопросом:
        «А не нарушаем ли мы права и свободы граждан России, которым, в отличие от наших полномочий, те же права и свободы даны от рождения, а не по непонятным назначениям?»
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 10:49
          0
          Тактически вроде правильно - финансирование нужно.
          Стратегически - чудовищная ошибка.
          Эти, ценящие лишь деньги, готовые продаться любому, будут продолжать оказывать влияние на Россию. Могут и во власть пролезть, сами или финансировать своих "ручных" депутатов. Разлагая своей гнилью других.
          Очень хорошо, что удалось так отсортировать и отсечь эту гниль.
          Нельзя их прощать, ни в коем случае.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:52
        +1
        член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил процедуру, по которой «осознавшее свою вину» лицо может избавиться от «неудобного» статуса.

        А почему бы этому члену комитета по обороне не возглавить в таком случае "пятую колонну" из бывших. Они другого не умеют, их на это учили и за это получают деньги.
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:04
      +9
      Вопрос не в мнении, а в получении финансирования из-за рубежа. Если деятельность российского журналиста оплачивает BBC, то это иноагент. А как иначе? Закон США об иноагентах суров, но это закон. Чем мы хуже?
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:11
      +11
      Цитата: Azerbaijan2023
      Милосердный Бог говорит: Я тебя прощаю, кто ты такой чтобы не прощать?


      Хотят прощенья? От Бога - ну так хай чешут в монахи
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:26
        +1
        Bingo hi, а что лет 10 служения в дальних церквях с восстановлением оных и глядишь мнение народа поменяется, и то не для всех.
        1. Zhan
          Zhan Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: Ропот 55
          Bingo hi, а что лет 10 служения в дальних церквях с восстановлением оных и глядишь мнение народа поменяется, и то не для всех.

          hi Церквей у нас слава богу хватает. А вот заставить всю эту тусовку заработанные средства пускать на развитие и строительство для простых граждан. Школы, Дошкольные учреждения, финансирование образования и уход от болонской системы образования, выпуск учебников советской школы образования, финансовая помощь ветеранам ВОВ, их у нас очень мало осталось. И эти деньги должны быть целевые без участия в тендерах. И жестоко карать за не целевое расходование средств. Они не обеднеют, у них и так хватает и не только на икру.
          И это должно быть пожизненно, без права на реабилитацию !
          Согласятся на эти условия, милости просим. Эта жёлтая тусовка, она не изменится и как только выполнит свои обязательства, возьмётся за старое. А там глядишь и власть поменяется, это они так думать будут или постараются всегда жировать на пятой колонне, как в своё время пели и плясали для Горбачёва, Ельцина.... hi
    4. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 10:25
      +1
      Я тебя прощаю, кто ты такой чтобы не прощать?

      Да, Господь заповедовал нам прощение: прощение нас, прощение нам, прощение им. Но от не имел ввиду прощение предателям. ПОЭТОМУ ИУДА, ПРЕДАВШИЙ ХРИСТА, остается в веках предателем, которому нет прощения... Такое же отношение и к современным иудам, предавшим свой народ, свою Родину, Отечество. Им нет прощения, и их раскаяние это - раскаяние Иуды... Те 2 сребреника, которые получали и получают эти от наших врагов, пусть застрянут у них в глотке, и пусть они ими подавятся и с ними уйдут в ад...
      Имя иуда - нарицательное и полностью определяет гадов, предавших и предающих свой народ, Отечество, Родину. Нем этим современным иудам, гадам прощения в веках...
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Милосердный Бог говорит: Я тебя прощаю, кто ты такой чтобы не прощать?

      Это однобоко. Вопрос не в прощении, а в том, что кто ты такой, чтобы вершить промысле Божий? Иными словами - кто ты такой, чтобы прощать или НЕ прощать? Этим Бог занимается - оставим его компетенции ему самому.
      А если Россия сейчас по своему обыкновению начнет вилять хвостом перед теми, кто ей откровенно плюет в лицо - то они все очень быстренько скажут:"Был неправ, каюсь, слишком предвзято судил..." Их быстренько реабилитируют, снова разрешат чёсы по стране, гранты, фонды и пр... они снова наберут на безбедное существование - и снова разинут рты, извергающие грязь про Россию.
    6. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:09
      0
      Все равно правильно говорить Арцах, а не Карпбах. Мое мнение.
  2. N3onMiami
    N3onMiami Сегодня, 09:57
    -11
    Зависит от того, за что они получили статус иногагента. Если что-то не серьёзное, то хорошая сумма в пользу наших Вооружённых Сил может помочь получить амнистию.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 09:58
    +20
    Чем дальше - тем страннее и страннее: то есть теперь можно "покупать индульгенцию на иноагенцию":?)
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:23
      -1
      Цитата: БМП-2
      Чем дальше - тем страннее и страннее: то есть теперь можно "покупать индульгенцию на иноагенцию":?)

      Не ну. статус Инагента можно снять за очень большую мзду, с переводом в статус налогового не резидента пока не исправиться. А это 30% с дохода в казну между прочим ежемесячно. Ну разумеется заморозить счета, откуда поступает сумма на подрывную деятельность.
      Вот таких я буду прощать
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 10:53
        0
        Тогда уж лучше национализация всех активов - как свидетельство полного раскаяния hi
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:19
      -1
      А чему вы удивляетесь, эта тенденция впервые начала проявляться лет 15 назад. Тогда тоже призывали, не сажать за экономические преступления, а откупаться. Идеология Торговой Федерации асе продается. Хотите стать начальником полиции или налоговой инспекции, несколько лимончиков и командуйте.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:58
    +14
    Приезд Пугачевой якобы на похороны, потом поток исков от ин. агентов о снятии статуса, теперь этот депутат, это звенья одной цепи???
    1. Million
      Million Сегодня, 10:45
      +1
      Песков ей еще руку целовал.
      Любов к Родине за деньги ни к чему хорошему не приведет.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:59
    +9
    Очень странная позиция у Дмитрия Кузнецова ,хотя в плохом ранее замечен не был.Может стоить его отправить в командировку в СВО? Вариант прощения иноагентов должен быть только один ,через - отправку добровольцем ,до первой крови.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:06
      +4
      ну так то - быть иноагентом у нас вроде не преступление по закону-чтобы "смывать кровью"... но интересен сам посыл.. иноагент-брал деньги из-за границы-возможно у ЦРУ, получил статус.. попросил прощения и всё что ли? а в чем тогда наказание - быть иноагентом, если так легко "соскочить"? интересная идея, нужно к автору присмотреться- кому положено..
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:00
    +8
    Не долго депутаты терпели надругательства над своими друганами, проживающими за бугром.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:21
      -3
      Аркадий 007 hi, тут НЕКОТОРЫЕ так рады были видеть Пугачеву, что прям аж не терпелось.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
    +6
    Так, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил процедуру, по которой «осознавшее свою вину» лицо может избавиться от «неудобного» статуса.
    А его самого за сколько купили эти самые "иноагенты"? angry
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:01
    +6
    О! Кто-то уже лоббирует прощение предателей. Или ветерок на верхах власти поменялся и этот думец уже что-то почуял и начал "работу"? Как это омерзительно.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:02
    +6
    Лишить мандата, надавать пинков под зад и выгнать из Думы. Вроде всё.
    Можно до кучи проверить на полиграфе на коррупционную составляющую. По ходу дела иноагенты "благодарность" пообещали за лоббирование их интересов. Нафиг народу такие депутаты. yes
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:11
      +2
      Цитата: Ныробский
      Лишить мандата, надавать пинков под зад и выгнать из Думы.

      Точно !!! Подкупили падлу и начал удочки закидывать типо "Понять и простить" Нет уж этих сволочей не пускать в Россию и лишить гражданства ..
      ДЕНЬГИ у них закончились и никому они там нафиг не нужны И нам тоже обрыгли эти рожи в глазах которых доллары и пиар ..
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: Ныробский
      Лишить мандата, надавать пинков под зад и выгнать из Думы. Вроде всё.

      Предварительно нужно выяснить, как такие депутаты получают мандаты: в ходе выборов или в соответствии со списком от известной партии...
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: Ныробский
      Лишить мандата, надавать пинков под зад и выгнать из Думы. Вроде всё.
      Можно до кучи проверить на полиграфе на коррупционную составляющую. По ходу дела иноагенты "благодарность" пообещали за лоббирование их интересов. Нафиг народу такие депутаты. yes

      Во-первых депутатом в ГД от фракции "Справедливая Россия - За правду" он (Дмитрий Кузнецов) стал благодаря передаче "мандата" на место депутата от Захара Прилепина, который отказался от места депутата ГД. А ведь избиратели выбирали Прилепина, ему отдавали свои голоса.
      Во-вторых, понятно что он личность творческая и приближенная к З. Прилепину, но, как он мог быть включен в состав комитета Госдумы по обороне? Он в армии служил, являлся работником/сотрудником одного из предприятий ВПК?
      В третьих, если члены партийных фракций как правило соблюдают "внутрипартийную/корпоративную дисциплину", тогда он всего-лишь "говорящая голова" от партии, к руководству которой скорее всего обратились "раскаявшиеся иноагенты".
      А Захару Прилепину хорошо бы было спросить с своего протеже: кто, почем и почему... yes
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:24
        0
        Видители Спразапра филиал Едра. А это уже другая песня.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:03
    +1
    Совершенно согласен! С одной оговоркой- сначала надолго,надежно изолировать, а затем простить. И, пусть прощенным трудится на благо простившей его Родины где-нибудь в местах не столь отдаленных.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:05
    -2
    Вот поэтому партия " За справедливость - за правду " имеет такой низкий рейтинг в госдуме.Хорошо своё мнение выразил- долго думал?
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:07
    +3
    Может быть просто начинать за такие тупые предложения отбирать мандаты у таких вот татупедов?
  13. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 10:07
    0
    Я один, только прочитав "Депутат Госдумы предложил...", априори ожидаю что-то несуразное?
  14. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 10:08
    +5
    предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

    Знамо от куда ветер дует ..)))
    Если один раз предал свою Родину ,то и второй раз предаст ..Привет Алке и К
    Ненужны они нам в России ,без них как то легче дышать стало ..Согласны со мной мужики ? wink
    Или кто то соскучился по урганту и т.д по вечерам с его ехидной улыбочкой ? negative
  15. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:10
    +4
    Дядечку не проплатили ли, что бы он похлопотал за бедняжек, лишившихся от наших российских возможностей подзаработать бабла? Просто поняв, что нигде и никому они и нахрен не нужны.
    Пы.Сы. Чего с окном для комментария?
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:12
    +1
    Конечно. Давайте прощать людей, которые публично, вытирали и вытирают ноги о россиян. А ещё можно расширить такой закон. Своровал, но поддержал рублём армию, прощён! Убил, но поддержал рублём армию, прощён! Попался на коррупции, но поддержал рублём армию, прощён! Вариантов множество. Побольше бы таких умных людей как Дмитрий Кузнецов. fool
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:18
    +2
    Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов
    . Это, даже, не смешно soldier
    Так то само определение иноагентов... странное!
    Есть понятные всем, чёткие, конкретные определения - ПРЕДАТЕЛЬ, ВРАГ!!! А так, размазывают кашу по тарелке и больше ничего, что стоит признать как ПРАВИЛЬНО.
    Ещё, как бы верхним, "слугам народа" не заиграется в свои "странные игры*!!!
  18. VicVic
    VicVic Сегодня, 10:18
    +1
    Для того, чтобы возник, просто повод решать простить кого-то или нет, такой человек дрлжен сначала публично изменить свою позицию и в дальнейшем должен быть не просто нейтральным, а занимать активную пророссийскую позицию.
    Например, как в своё время, журналист Бабицкий ...
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:19
    +2
    Прощать иногентов предложил депутат госдумы.Ну тут скорее или сей депутат неплохо получал за крышу или получали те кто этого депутата поставил в думе их интересы решать. Очень уж некой субстанцией на г пованивает данное предложение депутата
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:20
    0
    Насчёт Бога, сказано: "...Мне отомщение и аз воздам..." Но деньги Иуды, они плохо пахнут. Депутат Государственной Думы г-н Дмитрий Кузнецов предлагает простить предателям, чтобы они поделились своими тридцатью серебренниками во имя будущих барышей. " ...O tempora o mores..." P.S. "... Предательство нельзя прощать, хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит будут всегда опасны - и предадут ещё..." Крестный отец.
  21. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:25
    +1
    Это закон для своих. У них же куча детишек за рубежом, да и у самих паспорта.
  22. hhurik
    hhurik Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: Ныробский
    Лишить мандата, надавать пинков под зад и выгнать из Думы. Вроде всё.
    Можно до кучи проверить на полиграфе на коррупционную составляющую. По ходу дела иноагенты "благодарность" пообещали за лоббирование их интересов. Нафиг народу такие депутаты. yes

    Полиграф - это же что-то из шаманизма и гаданий на костях. Во всяком случае такова позиция Верховного Суда России. Зачем пользоваться этой современной пародией на старые проверенный ритуалы? Есть же методы исследования вроде Божьего Суда - ну там в кипяток окунуть, раскаленным железом прижечь, на крайняк притопить слегка. Источники утверждали - очень эффективные, прям к гадалке не надо было ходить.
  23. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 10:36
    +2
    Занесли? Или уважаемые люди попросили? А может этого депутата на иноагенство проверить?
  24. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:36
    +2
    Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

    Пожалуйста, выложите в сеть имя и данные депутата Госдумы РФ, округ, от которого он избирался, или партию, которая его продвинула в Дума, предложившего прощать иноагентов.
    Страна должна знать своего героя!!!
  25. Joker62
    Joker62 Сегодня, 10:37
    -1
    Депутат Госдумы РФ предложил прощать «раскаявшихся» иноагентов

    Люди, которые предали свою страну в самом трудном моменте как война или что-то подобное - останутся всегда предателями. И будут предавать своих, сколько бы не раскаивали за свои поступки, в этом и вся сущность их предательства.
    А самого депутата, который выдвинул свой опус - лишить мандата и отправить с волчьим билетом на вольные хлеба!
  26. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:43
    +1
    А бывают бывшие иноагенты и революционеры и диссиденты ???...история России показла что нет. Лучше они пусть живут зарубежом спокойно и мирно.
  27. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:45
    +1
    Можно и снимать статус иновгента. Но не за слова, а за дела. От 10% имущества на нужды сво в жоброыольном порядке, например. Концерты дончанам и бойцам ы прифронтовой полосе, а также по госптталям в течение года или полутора, например. Почещение кладбищ, семей погибших и инвалидов. В общем, продумать меры исправительные. А не только на словах.
    1. танк66
      танк66 Сегодня, 11:02
      +2
      Согласен.Но для начала -этого Кузнецова-Овертонова на полиграф.Если пройдет ,создать ему комитет /инициатива обязана иметь инициатора/ и пусть индульгенции выдает опосля Дембельского / то есть Индульгентского/Аккорда с носилками битого кирпича в Мариуполе.И смотрящим к нему -Вассермана ,с еженедельной тв-программой-отчетом. Чтоб страна видела кому и скока .... what
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:27
        0
        а Вассерману - кнут хороший... с включением и этих данных в отчёт.
  28. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:52
    -1
    Ну, видимо, это очень удачный ход нашей пропагандистской системы. С присвоением почетного звания "иноагент". Похоже, работает, и неплохо. Раз враги засуетились.
  29. zontov79
    zontov79 Сегодня, 11:11
    +1
    Теперь надеюсь всем понятно почему до сих пор мы воюем . ?
  30. Andchevh
    Andchevh Сегодня, 11:21
    0
    В обще этого депутата надо бы самого проверить на связь с предателями!
  31. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:24
    +1
    Azerbaijan2023 (Карфаген должен быть разрушен)
    Милосердный Бог говорит: Я тебя прощаю, кто ты такой чтобы не прощать?

    Немного статистики о милосердии еврейского бога Яхве из Ветхого Завета:
  32. james
    james Сегодня, 11:36
    0
    от 3 до 6 месяцев в окопах на ЛБС и можно говорить о прощении по итогам действи
  33. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:39
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    Кто такие иноагенты? Я это к тому спрашиваю, что некоторые без всякого иноагентства, столько яда выплюнули на Россию.
    И еще вопрос по одному из телеканалов идет сериал сваты, а Zеленскому за него деньги перечисляют?