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Секретарь СНБО Украины: У ВСУ при контрнаступлении нет права на ошибку

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Секретарь СНБО Украины: У ВСУ при контрнаступлении нет права на ошибку

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что анонсированное ранее широкомасштабное контрнаступление украинской армии может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".


В ходе интервью британскому телеканалу Данилов отметил, что Украина не имеет права на ошибку, потому что успех контрнаступления является "исторической возможностью", которую нельзя упустить.

Секретарь СНБО Украины также добавил, что по известным причинам не может называть точные даты тех или иных событий, однако уверен, что перед Украиной стоит ответственная задача, при реализации которой украинская армия не имеет права на ошибку.

ПО словам Данилова, украинская армия перейдет в наступление, когда военное руководство решит, что настал момент, когда существует возможность добиться "наилучшего результата".

Ранее сообщалось, что Данилов совместно с советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком призывали власти Грузии к открытию "второго антироссийского фронта". Об этом сообщил глава правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, Данилов и Подоляк прямо выступали за открытие Грузией второго фронта. Грузинский политик считает важным проинформировать международное сообщество о выдвигаемых украинскими высокопоставленными чиновниками требованиях к Грузии.

Кроме того, Данилов ранее призывал украинские спецслужбы к совершению многочисленных терактов и диверсий в приграничных российских регионах.
Использованы фотографии:
СНБО Украины
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11 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:27
    +2
    Еще один кандидат на свидание с Хароном: куда только смотрят " ...Там наверху..."
  2. monetam
    monetam Сегодня, 10:29
    +4
    Эх... Ну это в качестве развлечения , наверное - рассказывать что там вражеский чиновник рассказывает британскому телеканалу про войну с Россией? Что там враги про Россию говорят - заранее понятно. Непонятно, зачем в Росcии про это всё рассказывать ?
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 10:42
      +2
      Заметьте, каждым пуком с той стороны забиты все СМИ.... Да и ВО грешит, ветки обсуждения забиты ботами и укротроллями..ципсо тут как у себя дома...
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:29
    +1
    . Ранее сообщалось, что Данилов совместно с советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком призывали власти Грузии к открытию "второго антироссийского фронта"

    Это называется: совершить самоубийство ради наркоманов с Украины. И, да, Грузия это уже проходила.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 11:26
      0
      hi Да Грузия выучила урок. Остановились мы тогда не стали входить в Тбилиси. Ну наверное правильно сделали.
      Как я мечтаю о том дне, когда вот тот фронт в Окраине, развернёт свои штыки вместе с нашими в сторону Киева. Они же гады славян специально в топку войны как дрова закидывают.
      Когда наши молодые пацаны и с той и с той стороны перестанут гибнуть за барыг, мошенников,шантажистов и идиотов всея Европы ! Вместе нам нужно очищать землю Русскую.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:35
    0
    Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что анонсированное ранее широкомасштабное контрнаступление украинской армии может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

    Разве Подоляк из ОП Украины не сообщал, что "контрнаступ" уже идет несколько дней?! Он (контрнаступ) откуда идет, с нашего тыла, с Чукотки, с обозом? belay
    С Грузией не прошло, решили "второй фронт" с тыла открыть?
    Это уже не дезинформация, а "побрехушки" от "брехливой старушки". yes
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:35
    +1
    Чую, воздушные тревоги не спроста. Как только они подумают о дате "контрнаступа" так сразу наноситься удар и дата сдвигается вправо
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 10:39
    0
    Транслировать надо не угрозы в сторону России и интервью врагов.
    А ликвидацию данной ситуации как угрозы и проблемы.
    Способов полно ,самый долгий это военный трибунал Донецка, а остальные очень простые и быстрые.
    А этого и других пиарить не надо.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:55
    0
    А тем временем, весна уже прошла. Чего ждут? Нового "вундерваффе"? Или осознают риски и хотят вообще откосить?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    контрнаступление украинской армии может начаться "завтра, послезавтра или через неделю"... успех контрнаступления является "исторической возможностью"
    В очередной раз гнилая вырусь бьет себя пяткой в грудь перед британскими журналюгами. А ведь Данилов, Подоляк, Буданов и иже с ними по законам войны должны были быть уничтожены еще в первые часы СВО. Большую оплошность допустили, но надеюсь, что со временем исправим.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:36
    0
    Собсвенно как и многие догадывались, у шумером больше не будет возможности хоть как то значимо противостоять нам. Нет банально шумеров и финансы под осередное суперпупер чтото там урежут как и поставки. А захват села в брянской области погоды никак не сделает если в ту степь попрутся, наоборот очень быстро паралели с рейдами басаева много кто сделает из колеблющихся. Возможно еще и ожидают что там с дефолтом сша решит, от этого их поддержка сильно зависит.