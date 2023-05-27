Секретарь СНБО Украины: У ВСУ при контрнаступлении нет права на ошибку

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что анонсированное ранее широкомасштабное контрнаступление украинской армии может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".
В ходе интервью британскому телеканалу Данилов отметил, что Украина не имеет права на ошибку, потому что успех контрнаступления является "исторической возможностью", которую нельзя упустить.
Секретарь СНБО Украины также добавил, что по известным причинам не может называть точные даты тех или иных событий, однако уверен, что перед Украиной стоит ответственная задача, при реализации которой украинская армия не имеет права на ошибку.
ПО словам Данилова, украинская армия перейдет в наступление, когда военное руководство решит, что настал момент, когда существует возможность добиться "наилучшего результата".
Ранее сообщалось, что Данилов совместно с советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком призывали власти Грузии к открытию "второго антироссийского фронта". Об этом сообщил глава правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, Данилов и Подоляк прямо выступали за открытие Грузией второго фронта. Грузинский политик считает важным проинформировать международное сообщество о выдвигаемых украинскими высокопоставленными чиновниками требованиях к Грузии.
Кроме того, Данилов ранее призывал украинские спецслужбы к совершению многочисленных терактов и диверсий в приграничных российских регионах.