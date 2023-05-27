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Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

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Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

Заместитель председателя Совбеза России продолжает активно комментировать происходящее на Украине. Накануне Дмитрий Медведев много размышлял о том, как поступит Россия, если НАТО вдруг решится на поставки киевскому режиму ядерного оружия. Теперь экс-премьер опубликовал в Телеграме карикатуру о том, что Украине обещал Запад и какими могут оказаться реальные перспективы этого государства.


Зампред Совбеза России публикует графику, состоящую из двух частей. Верхняя часть – обещания стран Запада (США, ЕС, других членов НАТО) с таким текстом: «Ты скоро будешь одним из нас». Обращение адресовано «человечку», который изображает Украину.

Нижняя картинка – то же обещание, только от других стран. Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен.



Медведев считает, что первая графика – это вариант того, что было, а вторая – того, что Украина имеет на данный момент.

Если говорить об уровне экономической деградации, вызванного западным вмешательством, то тут с Медведевым не поспоришь. Украина стала не только самой бедной страной Европейского континента, но и одной из беднейших стран мира. Если верить анализу, не так давно опубликованного в одном из крупных западных экономических журналов, Украина входит в число тех стран мира, где наиболее высокая бедность населения.

Сегодня фактически на 80% экономика Украины – это кредитные транши и прочие финансовые подачки от различных зарубежных стран, в первую очередь от США, Британии и ЕС. В таком формате собственная экономика развиваться не может по определению.
Использованы фотографии:
ТГ/Медведев
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13 комментариев
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  1. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 10:58
    +5
    Что то в последнее время "зампред совбеза" - дерзким стал, просто не подходи. Наверное "озверин" принимает как кот Леопольд из мультика.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:59
      +6
      Цитата: Владимир-78
      Что то в последнее время "зампред совбеза" - дерзким стал, просто не подходи. Наверное "озверин" принимает как кот Леопольд из мультика.

      Просто у него тяжёлая стадия ломки после отказа от Айфона
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:06
        +2
        Это он так разошёлся после от отказа от Айфона.А что будет на утро если он вечером поллитра примет на грудь и пивком отпалирует?Хана НАТО,когда трубы горят и на душе паршиво. wassat
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:28
          -2
          Прям такое впечатление, что готовится составить конкуренцию Путину на следующих выборах.
          Годами молчал и вдруг как прорвало.
          Лучше бы молчал - уровень высказываний как у малолетнего гопника.
          Причём поленился даже художника нанять оригинальную картинку нарисовать. Взял из интернета.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 11:05
      +1
      На "грудь" он принимает а не озверин. Плюс он так любил в свое время запад что у него начался синдром "ушедшей любимой жены".Вот теперь бухает и всякие гадости возле подъезда местным про бывшую рассказывает, но в душе желает к ней вернуться) Этот любитель айфонов "всех" продаст если будет шанс так сказать вернуть прекрасное.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:19
      0
      Выборы через год.
      ..............................
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:00
    +2
    Все равно ни за Медведева, ни за Мишустина голосовать не буду.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:02
      +3
      Цитата: Гардамир
      Все равно ни за Медведева, ни за Мишустина голосовать не буду.

      А уже поступали предложения? laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:27
        0
        Володин.В сми Англии вытащили из ящика с нафталином и молью Грудинина! Может товарищ по ночам ВВС слушает? bully
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:02
    +2
    Я вам скажу честно - до Пикассо вам, Дмитрий Анатольевич, - далековато...
    Кроме того, большинство граждан России (и новых тоже) больше интересуют обещания, данные руководством России своему населению, ибо фразами типа:

    СЫТЫ ПО ГОРЛО!!!
    Что касается Запада...С врагами не торгуют и не торгуются суверенитетом...А ещё врагам не отдают российские земли (и воды)...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +2
    Сегодня карикатур по данному поводу с лихвой:

    И вот пришли:
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:25
    -2
    позорище то какое !на такой должности пугать картинками и вербально. сказал бы лучше своему патрону послушать свой народ, спросить у толковых умов как быть, что то делать срочно, на яву и в жизни действовать быстро нелинейно
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36
    0
    Дмитрий Анатольевич ,можно было и плагиатом заняться,тогда точно карикатура была на первых полосах ,особенно в Норвегии.Мунк у них величайший художник,хотя карикатуры рисовал lol
    Украина це Европа.простенько и со вкусом,а норги как будут рады.