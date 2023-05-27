Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

Заместитель председателя Совбеза России продолжает активно комментировать происходящее на Украине. Накануне Дмитрий Медведев много размышлял о том, как поступит Россия, если НАТО вдруг решится на поставки киевскому режиму ядерного оружия. Теперь экс-премьер опубликовал в Телеграме карикатуру о том, что Украине обещал Запад и какими могут оказаться реальные перспективы этого государства.
Зампред Совбеза России публикует графику, состоящую из двух частей. Верхняя часть – обещания стран Запада (США, ЕС, других членов НАТО) с таким текстом: «Ты скоро будешь одним из нас». Обращение адресовано «человечку», который изображает Украину.
Нижняя картинка – то же обещание, только от других стран. Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен.
Медведев считает, что первая графика – это вариант того, что было, а вторая – того, что Украина имеет на данный момент.
Если говорить об уровне экономической деградации, вызванного западным вмешательством, то тут с Медведевым не поспоришь. Украина стала не только самой бедной страной Европейского континента, но и одной из беднейших стран мира. Если верить анализу, не так давно опубликованного в одном из крупных западных экономических журналов, Украина входит в число тех стран мира, где наиболее высокая бедность населения.
Сегодня фактически на 80% экономика Украины – это кредитные транши и прочие финансовые подачки от различных зарубежных стран, в первую очередь от США, Британии и ЕС. В таком формате собственная экономика развиваться не может по определению.