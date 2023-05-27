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Украинская журналистка: Решение Киева отложить контрнаступление встревожило граждан страны

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Украинская журналистка: Решение Киева отложить контрнаступление встревожило граждан страны

Судя по всему, шумиха, раздутая киевскими властями вокруг анонсированного весеннего контрнаступления, начинает давать обратный эффект. Если изначально ставка делалась на моральный подъем украинского общества в преддверии «крупного успеха», то сейчас, когда операция постоянно откладывается, у многих начали возникать вполне обоснованные обеспокоенность и сомнения.


Так, украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского еженедельника The Spectator пишет, что решение об отсрочке анонсированного контрнаступления встревожило некоторых граждан страны.

Кроме того, по мнению обозревателя, «пиар-эффект» предстоящей операции ввел в заблуждение и союзников киевских властей, чрезмерно «раздув» их ожидания.

Стоит отметить, что затягивание с обещанным контрнаступлением уже действительно начало вызывать некоторый скепсис у западных экспертов и политиков по поводу вероятности успеха ВСУ в данной операции. Кроме того, наблюдается и некоторая «нервозность» среди «бенефициаров» войны на Украине, которые уже готовы передать ВСУ даже западные истребители, лишь бы те быстрее пошли в обещанное контрнаступление. Ведь с конца прошлого года все на Украине и на Западе твердили о так называемом весеннем контрнаступлении и о том, что, дескать, к маю 2023 года уже будут «принимать капитуляцию России в Ялте».

Теперь украинские власти постоянно говорят о высоких рисках и недопустимости совершения ошибок в ходе предстоящей операции. Якобы поэтому ее и откладывают, чтобы лучше подготовиться, параллельно заявляя, что поставленного оружия «для достижения полного успеха недостаточно».
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6 комментариев
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 11:09
    +4
    Украинская журналистка: Решение Киева отложить контрнаступление встревожило граждан страны

    Это каких именно ? С западной окраины которые чес делают по странас ЕС ..?
    Эти падлы уже весь восток окраины в мясорубку пустили гребут всех подрят ..А западненцы потом из ЕС рванут на Донбасс опять получать пособия и орать ,что их нацисты притесняли и т.д.
    Падлы !!!!! Донбассу нужно СМЕРШ организовать по Судоплатовски ! Они их знают в лицо и чуют нутром предателей ..
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:28
      +1
      Zemaan..... встревожило некоторых граждан страны. Это каких именно ?

      Понятно каких. Прихлебателей от государственной кормушки, нацистов, обладателей активов на украине и получателей финансирования из-за рубежа.
  2. solar
    solar Сегодня, 11:11
    +1
    встревожило граждан страны

    всего одно слово, а как меняет смысл заголовка.
    встревожило некоторых граждан страны

    Чего не сделаешь для кликбейта:))
  3. Комментарий был удален.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:22
    0
    Весеннее контрнаступление уже будет летним, если не поторопятся.Продолжайте разрушать украинскую инфраструктуру.
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 11:23
    +1
    Судя по общению со знакомыми жителями страны-404, ничего их не встревожило. Оболванивание настолько сильнО, что они верят каждому слову своих СМИ.
    На бумаге у них уже давно перемога переможная, "Россия фсё" и т.п.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    0
    Так сегодня бот Залужный написал у себя в сети: Пора отвоёвывать потерянное!Мог бы гад написать: Над всей Украиной безоблачное небо!Ждёмс.