Судя по всему, шумиха, раздутая киевскими властями вокруг анонсированного весеннего контрнаступления, начинает давать обратный эффект. Если изначально ставка делалась на моральный подъем украинского общества в преддверии «крупного успеха», то сейчас, когда операция постоянно откладывается, у многих начали возникать вполне обоснованные обеспокоенность и сомнения.
Так, украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского еженедельника The Spectator пишет, что решение об отсрочке анонсированного контрнаступления встревожило некоторых граждан страны.
Кроме того, по мнению обозревателя, «пиар-эффект» предстоящей операции ввел в заблуждение и союзников киевских властей, чрезмерно «раздув» их ожидания.
Стоит отметить, что затягивание с обещанным контрнаступлением уже действительно начало вызывать некоторый скепсис у западных экспертов и политиков по поводу вероятности успеха ВСУ в данной операции. Кроме того, наблюдается и некоторая «нервозность» среди «бенефициаров» войны на Украине, которые уже готовы передать ВСУ даже западные истребители, лишь бы те быстрее пошли в обещанное контрнаступление. Ведь с конца прошлого года все на Украине и на Западе твердили о так называемом весеннем контрнаступлении и о том, что, дескать, к маю 2023 года уже будут «принимать капитуляцию России в Ялте».
Теперь украинские власти постоянно говорят о высоких рисках и недопустимости совершения ошибок в ходе предстоящей операции. Якобы поэтому ее и откладывают, чтобы лучше подготовиться, параллельно заявляя, что поставленного оружия «для достижения полного успеха недостаточно».