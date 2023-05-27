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Замглавы МИД: Российская армия отреагирует в случае провокации Киева в Приднестровье

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Замглавы МИД: Российская армия отреагирует в случае провокации Киева в Приднестровье

О возможных провокациях со стороны Украины в Приднестровье говорилось уже давно. Тем более что российские военные здесь зажаты между Молдавией и Украиной. А местным жителям постоянно приходят в мессенджерах сообщения с призывами совершать диверсии против российских военных.


Как отметил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, любая провокация Киева в Приднестровье не останется без ответа, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, российские военные пресекут угрозы жителям региона, российским миротворцам и военнослужащим ОГРВ, а также защитят военные склады.

Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию

— подчеркнул Галузин.

Замглавы МИД России заявил о наличии у российской стороны данных о сосредоточении украинских сил близ границ Приднестровья. При этом дипломат добавил, что на данный момент о вероятном прямом военном столкновении речи не идёт. Несмотря на это, киевский режим в угоду своим западным покровителям может пойти на что угодно и поэтому нужно быть готовыми ко всему, считает Галузин.

Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявлял об отсутствии на границе скоплений живой силы и техники ВСУ.
Использованы фотографии:
novostipmr.com
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6 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 11:14
    +8
    Как отметил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, любая провокация Киева в Приднестровье не останется без ответа

    После заявлений деятелей нашего МИДа, жителям Приднестровья и группировке войск надеяться не на что, только на себя.
    1. Владимир-78
      Владимир-78 Сегодня, 11:23
      +9
      Я думаю есть два "страшных ответа" с нашей стороны: это новые красные линии, но ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ жирные и "глубокая обеспокоенность".
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 11:23
      +1
      в случае провокации Киева в Приднестровье

      Это не Киев ,а англосаксы ..Они сейчас все вокруг России начнут поджигать ..Вон и сербов начали ..Готовимся мужики ,будет трудно
      США загнаны в угол (дефолт у них и их доллары уже никто не хочет покупать) и очень опасны .
      Россию им растоптать не удалось !!! Работаем мужики
      P.S. нытики всех мастей начали контнаступ в инете ..
      Держим строй ! soldier
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:17
    -1
    Замглавы МИД: Российская армия отреагирует в случае провокации Киева в Приднестровье

    Не могу сказать, почему, но первой была мысль:
    При исполнении Государственного гимна СССР и гимнов союзных республик военнослужащие обязаны принять положение "смирно", а если надет головной убор, приложить к нему руку (при нахождении вне строя). Правила и порядок отдания воинской чести военнослужащими определяются Строевым уставом Вооруженных Сил СССР.
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:19
    +2
    Предлагаю границы Приднестровья очертить красной краской.
  4. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:24
    +6
    Ну если ответ будет как на атаку на Кремль и Белгородскую область то жаль жителей Приднестровья request Да этих "ответов" уже ни кто и не боится. Уже все знают -"ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ"! negative