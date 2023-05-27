Замглавы МИД: Российская армия отреагирует в случае провокации Киева в Приднестровье

О возможных провокациях со стороны Украины в Приднестровье говорилось уже давно. Тем более что российские военные здесь зажаты между Молдавией и Украиной. А местным жителям постоянно приходят в мессенджерах сообщения с призывами совершать диверсии против российских военных.
Как отметил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, любая провокация Киева в Приднестровье не останется без ответа, передаёт ТАСС.
По словам дипломата, российские военные пресекут угрозы жителям региона, российским миротворцам и военнослужащим ОГРВ, а также защитят военные склады.
Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию
— подчеркнул Галузин.
Замглавы МИД России заявил о наличии у российской стороны данных о сосредоточении украинских сил близ границ Приднестровья. При этом дипломат добавил, что на данный момент о вероятном прямом военном столкновении речи не идёт. Несмотря на это, киевский режим в угоду своим западным покровителям может пойти на что угодно и поэтому нужно быть готовыми ко всему, считает Галузин.
Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявлял об отсутствии на границе скоплений живой силы и техники ВСУ.