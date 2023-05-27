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СМИ: раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших корабль «Иван Хурс» ВМФ России

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СМИ: раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших корабль «Иван Хурс» ВМФ России

Раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших недалеко от пролива Босфор корабль «Иван Хурс» Черноморского флота ВМФ России. Атака была осуществлена украинскими военными, применившими беспилотные катера западного производства.

Об этом агентству РИА Новости рассказал компетентный источник.

Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году

- утверждает собеседник журналистов.

В катерах, атаковавших корабль, были вмонтированы системы управления при помощи спутникового интернета от американской компании Starlink, которые она поставляла Украине. Источник сказал, что дроны получали целеуказание от американских систем разведки. Он уверен, что и сами беспилотники не были изготовлены на Украине.

Эксперт добавил, что в Незалежной действительно собирают морские дроны «Мыкола» из комплектующих, произведенных на Западе, но их внешний вид отличается от аппаратов, атаковавших «Иван Хурс».

Источник считает, что выбор места атаки на корабль, осуществлявшего наблюдение за трубопроводами «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также участвующего в обеспечении безопасности «зерновой сделки» в турецких водах, является тревожным сигналом.

Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии российско-украинского конфликта

- заявил источник.
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:00
    +7
    И опять сопли наматывают на винт! am Это конечно не про моряков! hi
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:00
    +9
    СМИ: раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших корабль «Иван Хурс» ВМФ России

    Ну и где блин характеристики?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:15
      +3
      Походу там же, где и суслик.
      ................................................
  3. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 11:01
    +5
    Крссные карандаши прислать или свои есть. . Словесного поноса много. А бездействие как раз и приводит к таким результатам!
  4. al3x
    al3x Сегодня, 11:01
    +5
    Турки так и не прокомментировали происшествие. В их зоне нападение на наш корабль и молчок. При этом с нашей стороны даже озабоченности не было заявлено. negative
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:03
      +5
      У турок все хорошо, зарубежные партнёры ведь!!!!
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: al3x
      Турки так и не прокомментировали происшествие.

      А зачем? Они на прошедшей неделе объявили всякого проамерикански настроенного публичного деятеля предателем интересов Родины. Вам этого мало?
      Цитата: al3x
      При этом с нашей стороны даже озабоченности не было заявлено.

      Совсем необязательно, чтобы все, что планируется сделать в ответ, было публично анонсировано. Иногда связывать "резкие движения" с произошедшим выпадом противника неуместно, и даже вредно. В международных отношениях многие вещи, в том числе и не совсем пристойные, делаются втихаря. И если вы не генерал от ГРУ, не зам. министра иностранных дел и не секретарь Совбеза РФ, то вам об этом могут и не доложить... laughing
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:29
        0
        Хотелось бы верить, что Россия всё же имеет силы и возможности отвечать публично и громко на такие выпады, а не втихаря шкодить, как вы предлагаете, но пока такой реакции мы, к сожалению, не видим.
  5. KelWin
    KelWin Сегодня, 11:03
    +1
    Надо бы десяток масковских КА снять с орбиты, ну так, в рамках "симметричного ответа". И не говорить чем, ну сняли и сняли... очень уж вредная система, че-то с ней делать все равно придется.
  6. frruc
    frruc Сегодня, 11:04
    +2
    Атака была осуществлена украинскими военными

    Спасибо дежурной смене, кто в это время (05.00) стоял на вахте. Когда будет ответ или опять все сойдет им с рук ?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:05
    +11
    Украина должна быть лишена ЛЮБОГО МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ с ЗАПАДОМ!!!
    Ибо - нехрен!!!
  8. ЕVPATIY878
    ЕVPATIY878 Сегодня, 11:06
    +3
    А в кремле опять занялись рисованием красной линии и проявлением глуууубокой озобоченности.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:38
      0
      Глубже марианской впадины у них бллллииин озабоченности negative
  9. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 11:13
    +4
    ...Раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших недалеко от пролива Босфор корабль «Иван Хурс» ...

    Единственное, что можно понять, это то, что эти дроны не похожи на "Мыколы". Немножко прикинул, и получилось что от Очакова до "Ивана Хурса" дрон прошёл не менее 470 км. Ну и где раскрытые характеристики?
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:17
    +2
    В партнёрских водах атаковали партнёрские беспилотники. Нет причин даже для беспокойства, ни о какой озабоченности даже вспоминать не стоит.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    +1
    Фамилию компетентного источника?Или его вообще не было!Локоть по карте ,от Очакова до Ивана Хурса.Зачем такую ерунду писать ,я не верю от слова совсем.
    Претензия не к автору статьи на ВО ,а к первоисточнику, кто такую дребедень написал.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    То, что англосаксы (американцы и британцы) помогают Киеву осуществлять такие нападения и сопровождают их разведданными ни для кого не секрет. От того, что атаковавшие дроны не похожи на "Мыколу" легче не стало. В этот раз благодаря выучки экипажа все обошлось. А где и когда будет предпринята следующая атака предугадать не возможно (но нужно пытаться), а значит необходимо быть готовой к ней постоянно. В Очаков уже сколько раз прилетало, но очевидно не добили.