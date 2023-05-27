Генштаб ВСУ: В ночное время ВС РФ нанесли удары по объектам в Днепре, Авдеевке и Нью-Йорке, а также в Мерефе и Изюме Харьковской области

Российские войска значительно активизировали активность огневого поражения позиций ВСУ сразу на нескольких направлениях. Одним из основных стало Краснолиманское, что подтверждают оперативные сводки пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ, отвечающей за этот участок фронта. Российская авиация и артиллерия не только срывает планы врага по подготовке контрнаступления, но и создает условия для продвижения наших штурмовых групп. В свою очередь, попытки вылазок врага жестко пресекаются.
На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии 81-я аэромобильная бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ и 5-я бригада нацгвардии Украины понесли значительные потери в личном составе и технике. Авиация ВКС РФ отработала сразу по нескольким опорникам и местам дислокации противника, в том числе в районе Кременной и села Серебрянка.
В районе села Червонопоповка к северо-западу от Кременной противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Штурмовая группа 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ выдвинулась к нашим позициям на бронемашинах, был задействован один танк. Встречным огнем артиллерии вылазка остановлена, танк уничтожен корректируемым снарядом «Краснополь».
Генштаб ВСУ в утренней сводке подтверждает активные наступательные действия российских штурмовиков в районе села Масютовка к северу от Купянска и от Белогоровки в направлении Северска. По данным украинского командования, российские войска за истекшие сутки предприняли не менее 25 атак.
Продолжаются бои на западе Марьинки, ситуация для украинской обороны становится все более тяжелой, противник медленно отходит на окраины города с малоэтажной застройкой. Наши атаковали с территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ «Агроресурс», был занят один опорный пункт ВСУ.
В ночное время ВС РФ вновь массированно атаковали с воздуха военные цели на территории Украины, сигналы тревоги звучали во всех областях. ГШ ВСУ сообщает о двадцати ракетных ударах, включая пуски из установок «Искандер», и 68 авиационных атаках, в том числе с использованием дронов-камикадзе «Герань-2» (украинцы упорно называют эти БПЛА «Шахедами») и корректируемых авиабомб. Под ударами Авдеевка и поселок Нью-Йорк в ДНР, города Мерефа и Изюм в Харьковской области, есть ракетные прилеты по Днепру (Днепропетровску). Предыдущей ночью в Мерефе ударом БПЛА был уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Украинское командование также сообщает о 89 обстрелах из РСЗО позиций ВСУ и прифронтовых объектов.
Украинская пропаганда активно разгоняет медийны вброс о «подготовке Россией масштабной провокации» на Запорожской АЭС. Москве это нужно якобы для приостановки боевых действий. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что провокацию на ЗАЭС, в которой обвинят ВС РФ, готовит как раз украинская сторона. Одна из целей диверсии на станции — прекращение работы инспекторов МАГАТЭ.
Вслед за киевскими пропагандистами американский Институт изучения войны вещает, что вопреки заявлениям Евгения Пригожина бойцы ЧВК «Вагнер», скорее всего, полностью из Артемовска (Бахмута) выведены не будут. Объясняют это «успехами» ВСУ на так называемых флангах к югу и северу от города и снижением активности российских войск на этом направлении. В Киеве начали привычно заявлять, что оставленный Бахмут «не имел стратегического значения». Зачем тогда нужно было так упорно удерживать город, не считаясь с колоссальными потерями, естественно, объяснений нет.
Тем временем даже у лояльной киевскому режиму части украинского населения нарастает раздражение, связанное с постоянными переносами сроков так называемого контрнаступления. В то время как пропаганда в круглосуточном режиме вещает по всем инфоканалам о «мощи ВСУ и слабости российской армии», новости с фронта приходят не самые оптимистичные. Совсем не добавило оптимизма оставление Бахмута, оборона которого несколько месяцев преподносилась как чуть ли не решающая битва во всей военной кампании.