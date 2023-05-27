Последствия прилета по казарме ВСУ в Харьковской области попали в кадр

В сети появились кадры последствий удачного поражения российскими БПЛА "Герань-2" расположения личного состава украинской армии в городе Изюм Харьковской области. На видео видно, что огнем охвачено все здание, использовавшееся боевиками киевского режима в качестве казармы. В кадре слышны звуки разрывов патронов из-за пожара.В Изюме были поражены несколько импровизированных казарм ВСУ, оборудованных преимущественно в образовательных и медицинских учреждениях. Сообщается, что только в результате прилета по одной из школ, было уничтожено до взвода боевиков киевского режима.Согласно информации, полученной от местных жителей, подтверждено поражение расположений личного состава и складов боеприпасов украинских боевиков, оборудованных в лицее №6, школе №11, музыкальной школе (в помещении был оборудован штаб полиции и военкомат) и медицинском колледже. Также были оперативно поражены казармы ВСУ, оборудованные на территории промышленных зданий дистрибьюторской фирмы WICOM, в которых буквально накануне атаки было размещено подразделение украинской армии. Атаки были проведены филигранно, в результате чего удалось избежать повреждений гражданской инфраструктуры, за исключением нескольких разбитых стекол в окрестных домах.Стоит отметить, что информация о размещении боевиков в зданиях учебных заведений была получена от местных жителей, ждущих освобождения своего города от украинской оккупации.