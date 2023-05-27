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Последствия прилета по казарме ВСУ в Харьковской области попали в кадр

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Последствия прилета по казарме ВСУ в Харьковской области попали в кадр

В сети появились кадры последствий удачного поражения российскими БПЛА "Герань-2" расположения личного состава украинской армии в городе Изюм Харьковской области. На видео видно, что огнем охвачено все здание, использовавшееся боевиками киевского режима в качестве казармы. В кадре слышны звуки разрывов патронов из-за пожара.


В Изюме были поражены несколько импровизированных казарм ВСУ, оборудованных преимущественно в образовательных и медицинских учреждениях. Сообщается, что только в результате прилета по одной из школ, было уничтожено до взвода боевиков киевского режима.

Согласно информации, полученной от местных жителей, подтверждено поражение расположений личного состава и складов боеприпасов украинских боевиков, оборудованных в лицее №6, школе №11, музыкальной школе (в помещении был оборудован штаб полиции и военкомат) и медицинском колледже. Также были оперативно поражены казармы ВСУ, оборудованные на территории промышленных зданий дистрибьюторской фирмы WICOM, в которых буквально накануне атаки было размещено подразделение украинской армии. Атаки были проведены филигранно, в результате чего удалось избежать повреждений гражданской инфраструктуры, за исключением нескольких разбитых стекол в окрестных домах.

Стоит отметить, что информация о размещении боевиков в зданиях учебных заведений была получена от местных жителей, ждущих освобождения своего города от украинской оккупации.



Использованы фотографии:
Прокуратура Харьковской области
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13 комментариев
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  1. МДП
    МДП Сегодня, 11:54
    0
    Скорее всего во время воздушной тревоги личный состав успевает покинуть казармы. Все таки для этого у них будет минимум минут десять. По крайней мере логично было бы так поступать
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:02
      +1
      МДП ...... личный состав успевает покинуть казармы.

      Думаю, основная масса нацистов успела покинуть казармы. Надо было напомнить про Хатынь и зажарить тварей. Подошли бы вакуумные заряды и крупные боеприпасы с напалмом.
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 12:54
        -1
        Цитата: frruc
        Думаю, основная масса нацистов успела покинуть казармы. Надо было напомнить про Хатынь и зажарить тварей. Подошли бы вакуумные заряды и крупные боеприпасы с напалмом.

        Если покинуто место нанесения удара, то кроме ядрён-батона все остальные средства поражения практически бесполезны. request
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 12:07
      +6
      Все таки для этого у них будет минимум минут десять.
      А что, прилёт "Гераней" диагностируется за 10 минут до прилёта? Это же не Калибры", носители которых видны.
    3. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 12:09
      +5
      Это если воздушную тревогу обьявляют до , а не во время и даже после налета. По методичкам ЦИПСО ПВО бандерлогов должно стрелять даже после налета, если проспало. Иначе как обьявлять о успешной работе, если ее вообще не было. Лупят из зениток в воздух, так дешевле и громче, чем ракетами.
  2. divan
    divan Сегодня, 11:54
    +2
    в этом случае здесь можно добавить только направив туда же ещё паре Гараний!
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:55
    +8
    была получена от местных жителей
    Видимо надоели им нацики до химической отрыжки !
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:56
    +3
    Могу показаться кровожадным, но жаль, если ЛС из этой казармы успел свинтить... Очень жаль....
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:58
    +2
    Интересно, эти бывшие полицаи, погранцы, служащие военкоматов, понимают куда их послали? Сидели бы по отделам, пьянь всякую бы отлавливали, погранцы бы голые попы белорусам показывали, военкомы бы громадян прессовали. Ан нет, захотелось им гвардионцами стать. Ну нехай теперь хлебают.))))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    +1
    Для казармы с л/с одной "Герани" конечно маловато. Ну как минимум две и в оба крыла казармы для перекрытия возможности ее покинуть.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:50
    0
    Поактивнее нужно действовать. На китайский манер,запустить аэростат высотный с хорошей оптикой,он засёк позиции всушников,их тут же навернули,он летит дальше и передаёт информацию о позициях всушников которыетут же м накрываются .
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:48
    0
    О, многострадальный Изюм! В первый раз тебя брали с упорными боями и очень долго. Теперь приходится тебя бомбить и разрушать. Потом опять будем освобождать. Похоже от тебя не останется камня на камне. Придется тебя заново отстраивать. Будешь еще лучше прежнего! Смерть врагам!
  9. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 13:59
    0
    "Стоит отметить, что информация о размещении боевиков в зданиях учебных заведений была получена от местных жителей, ждущих освобождения своего города от украинской оккупации." Зачем такое писать? Даже если это не правда, это дает повод карателям для "чистки" в результате чего могут пострадать невинные люди. Это от большого ума делается?