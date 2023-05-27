В Бердянске прогремел взрыв: местные медиа сообщают о ракетном ударе

С появлением на вооружении у ВСУ британских дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow участились удары по тыловым населенным пунктам на новых российских территориях.
Так, в середине текущего месяца ракетной атаке подвергся Луганск (ЛНР), который долгое время считался «зеленой зоной» ввиду недосягаемости для вражеской артиллерии. Кроме того, вчера сообщалось об ударе двумя ракетами Storm Shadow по Мариуполю в районе «Азовстали».
В то же время в местных изданиях и соцсетях Запорожской области появляются сообщения о двух взрывах в Бердянске. По предварительной версии ракетному удару подверглась база отдыха. Официальной информации пока не поступало.
Между тем, ТГ-канал Readovka публикует видео, на котором запечатлен столб черного дыма.
О возможных жертвах и пострадавших, а также о разрушениях инфраструктуры пока никакой информации нет.
Напомним, что обстрелам со стороны ВСУ подвергаются не только новые территории России. Так, вчера вечером украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов в Белгородской области. Сегодня стало известно об ударе беспилотниками вглубь нашей страны. Дроны нанесли повреждение административному зданию рядом с нефтепроводом, расположенным близ деревни Литвиново Невельского района Псковской области.