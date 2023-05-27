Военное обозрение
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В Бердянске прогремел взрыв: местные медиа сообщают о ракетном ударе

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В Бердянске прогремел взрыв: местные медиа сообщают о ракетном ударе

С появлением на вооружении у ВСУ британских дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow участились удары по тыловым населенным пунктам на новых российских территориях.


Так, в середине текущего месяца ракетной атаке подвергся Луганск (ЛНР), который долгое время считался «зеленой зоной» ввиду недосягаемости для вражеской артиллерии. Кроме того, вчера сообщалось об ударе двумя ракетами Storm Shadow по Мариуполю в районе «Азовстали».

В то же время в местных изданиях и соцсетях Запорожской области появляются сообщения о двух взрывах в Бердянске. По предварительной версии ракетному удару подверглась база отдыха. Официальной информации пока не поступало.

Между тем, ТГ-канал Readovka публикует видео, на котором запечатлен столб черного дыма.

О возможных жертвах и пострадавших, а также о разрушениях инфраструктуры пока никакой информации нет.

Напомним, что обстрелам со стороны ВСУ подвергаются не только новые территории России. Так, вчера вечером украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов в Белгородской области. Сегодня стало известно об ударе беспилотниками вглубь нашей страны. Дроны нанесли повреждение административному зданию рядом с нефтепроводом, расположенным близ деревни Литвиново Невельского района Псковской области.
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8 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 12:15
    +2
    собссна, применение дальнобойных ракет должно привести к выводу о максимальной степени удаления от российской территории того, откуда ведутся обстрелы, и называется Украиной, вплоть до полного поглощения.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:20
      +4
      Цитата: monetam
      вплоть до полного поглощения.

      Не поглощения, а воссоединения, как говорил т. Сталин.
    2. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 14:06
      0
      собссна, применение дальнобойных ракет должно привести к выводу о максимальной степени удаления...

      собссна, такой вывод и без ракетных ударов очевиден. Во только VOZ и ныне там.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:18
    +6
    С 2014 года постепенно обыденностью стали обстрелы Донбасса. К сожалению начинаем привыкать к обстрелу Российской территории.
  3. frruc
    frruc Сегодня, 12:21
    +4
    Мне это напоминает новогодний удар ракетами РСЗО HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке . Выводов до сих пор не сделано, я вижу.
  4. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 12:42
    -1
    У нас нет разведки, каждый взлёт должен перехвативаться я слышал, что для пуска ракет надо набрать высоту, где С-400 или Р-37 ?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:45
    +1
    Похоже что кому-то легче констатировать факты ракетных ударов по России,чем усилить обстрелы мест хранения боеприпасов и топлива,производства,позиций армии всу.
  6. cmax
    cmax Сегодня, 13:22
    0
    Ладно, не перехватили носитель, но выпущенные ракеты ПВО должно же сбивать, местность равнинная. Да и перед этим Мелитополь получил 4 штуки, вроде надо бы насторожиться. Ракеты старые, а что будет когда новые американские ракеты подьедут?