Военное обозрение
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В Псковской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание нефтепровода

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В Псковской области в результате атаки БПЛА повреждено административное здание нефтепровода

На территории Псковской области была совершена атака беспилотников на инфраструктуру нефтепровода, в результате чего повреждения получило административное здание. Согласно предварительной информации, повреждения были нанесены двумя БПЛА.


Как сообщает губернатор региона Михаил Ведерников, повредивший здание взрыв произошел около населенного пункта Литвиново в Невельском районе. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Окончательные выводы будут представлены по итогам работы прибывшей на место происшествия оперативной группы.

Боевики киевского режима регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают расположенные в пределах досягаемости российские регионы, в некоторых из которых введен желтый уровень террористической опасности.

Также сообщается о взрывах в Шебекино Белгородской области и Бердянске Запорожской области. В Бердянске был нанесен удар, по всей видимости, при помощи поставленных Киеву из Британии дальнобойных ракет. Взрыв прогремел, предположительно, в районе морского порта.

В приграничном Шебекино, практически ежедневно подвергающемся обстрелам со стороны украинской армии, один из выпущенных из системы РСЗО боеприпасов упал рядом с ледовым дворцом, в результате чего несколько человек получили ранения.

Резкая активизация атак украинских боевиков на Запорожском направлении, а также участившиеся атаки приграничных населенных пунктов с большой долей вероятности могут быть признаками готовящегося масштабного контрнаступления противника.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 12:45
    +3
    Ну хоть для заголовков, найдите корректора
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 13:40
      0
      Да какие тут корректоры... Лишь бы новость выпустить да лайки накрутить...
  2. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 12:49
    +6
    Прочитал заголовок статьи. Открыл статью. Вспомнил, где находится Псков. Открыл карту России. Убедился, что я прав. Ещё раз почитал статью. Не померещилось. Закрыл статью.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:02
    +3
    Вопрос о защите таких объектов видимо из разряда нерешаемых?Всё больше убеждаюсь что компенсация на местах как и слаженность действий никакая. Вопросов миллион,только задавать их бессмысленно потому что некому!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:07
    +2
    Это может продолжаться до бесконечности если не наносить удары по административным, служебным (полиция, СБУ, ГУР) зданиям в украинских городах, лишить их электричества, воды, ТВ, радио... Нам стараются нанести как можно больший ущерб, а мы бьем выборочно, как однажды сказали с "хирургической точностью". Если воевать, то значит воевать.
  5. cmax
    cmax Сегодня, 13:10
    +1
    Хорошо, что до Мурманска, Воркуты и Чукотки достаточно далеко. Пару месяцев можно не волноваться за объекты инфраструктуры страны , находящиеся там.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: cmax
      Хорошо, что до Мурманска, Воркуты и Чукотки достаточно далеко. Пару месяцев можно не волноваться за объекты инфраструктуры страны , находящиеся там.

      До этого Литвиново тоже далеко. Километров 700 от Украины.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: мордвин 3
        До этого Литвиново тоже далеко. Километров 700 от Украины.

        Потому интересно узнать из какой страны был прилёт.
        Той и отвечать.
        Есть надежда, что ПВО хотя бы видело.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:10
    +4
    повреждено административное здание нефтепровода

    РЕДАКЦИЯ АУУУУ!!!!
    это на каком языке написано?!!!
    следующий вариант административное здание дороги?!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      следующий вариант административное здание дороги?!

      Избушка лесника подойдет.