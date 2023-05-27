На территории Псковской области была совершена атака беспилотников на инфраструктуру нефтепровода, в результате чего повреждения получило административное здание. Согласно предварительной информации, повреждения были нанесены двумя БПЛА.
Как сообщает губернатор региона Михаил Ведерников, повредивший здание взрыв произошел около населенного пункта Литвиново в Невельском районе. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Окончательные выводы будут представлены по итогам работы прибывшей на место происшествия оперативной группы.
Боевики киевского режима регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают расположенные в пределах досягаемости российские регионы, в некоторых из которых введен желтый уровень террористической опасности.
Также сообщается о взрывах в Шебекино Белгородской области и Бердянске Запорожской области. В Бердянске был нанесен удар, по всей видимости, при помощи поставленных Киеву из Британии дальнобойных ракет. Взрыв прогремел, предположительно, в районе морского порта.
В приграничном Шебекино, практически ежедневно подвергающемся обстрелам со стороны украинской армии, один из выпущенных из системы РСЗО боеприпасов упал рядом с ледовым дворцом, в результате чего несколько человек получили ранения.
Резкая активизация атак украинских боевиков на Запорожском направлении, а также участившиеся атаки приграничных населенных пунктов с большой долей вероятности могут быть признаками готовящегося масштабного контрнаступления противника.