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МИД России: для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу

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МИД России: для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу

Киевские власти должна юридически закрепить на государственном уровне статус русского языка. Кроме того, для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу, который был зафиксирован Киевом в декларации и государственном суверенитете, принятой в 1990 году.

Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он отметил, что одним из важнейших условий достижения мира на Украине является ее отказ от планов вступления в ЕС и Североатлантический альянс.

Чиновник обратил внимание на то, что позиция России в вопросе мирного урегулирования остается неизменной. Москва стремится провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, защитить население Донбасса от агрессии киевского режима и обеспечить безопасность своей стране, нейтрализовав внешние угрозы.

Представитель МИД России утверждает, что мир на Украине может наступить лишь при условии отказа Киева от военных действий, а также прекращения поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ западными странами.

Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение

- заявил дипломат.

Крымский полуостров вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. А в 2022 году частью РФ стали Донецкая и Луганская Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Украинские власти считают эти российские регионы оккупированными территориями.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mid
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    +1
    Ни чего нового Галузин не сказал, то же самое он и 30 марта 2023 г говорил.Сейчас ,чуть короче ,уже человеку надоело одно и тоже говорить.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:55
      0
      Укры на крючке у запада, им никто не разрешит заключать какие-либо договора, а тем более исполнять их. Опять бла-бла-бла чиновника от МИДа.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:39
    +1
    К чему это?Нам дают понять что кто-то желает свои сбережения не профукать,а для этого готовят а ля Минск3?Похоже что не толькоОдессе но и Славянску не быть снова Русскими городами в составе России???Иначе как расценивать постоянное жужжание наших политиков о переговорах,о мире с ук-роиной?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 12:46
      0
      Воевать готовы пойти, али за 50 уже или как Картаполов? Реалии таковы, какие есть, нам с ними жить. Выиграть войну невозможно, без наведения порядка в доме, в его управлении, тут основная проблема России.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:49
    -1
    А как же демилитаризация и денацификация? Ужо забыли.Теперь только внеблочный статус.Так Киев еще встречно потребует "свои" территории обратно.Эту войну так закончить нельзя.Все решается на фронте.Без громких побед НИЧЕГО НИКТО НЕ ПОДПИШЕТ .А дела на фронте-боюсь сказать---,забанят hi
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:51
    0
    Ну сегодня они опять скажут, сто они не будут вступать ни в какие военные альянсы, а втихушку будут делать всё для этого этого.
    Нам нужно на Украине марионеточное правительство
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:53
    0
    +к этому передать России всё полученное от НАТО оружие, выдать преступников, разыскиваемых правосудием РФ, согласиться с вхождением в РФ новых территорий на момент подписания договора. Принять обязательство не иметь армии, уничтожить военную промышленность и промышленность двойного назначения, выплатить России репарации на сумму $ 300 млрд, отказаться от территориальных претензий к России, не иметь дипломатических и иных отношений со странами НАТО, Евросоюза, а также иными указанными в договоре.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    +1
    Наверное пора чиновникам МИДа и др. министерств запретить давать интервью направо и налево, а тем более о переговорах с Украиной. Когда Киевом война переносится на территорию России говорить о переговорах не время и не к месту.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:58
    +2
    Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
    А он что, сегодня дежурный от МИДа? request А ненужная так и кинулась исполнять! laughing
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 13:50
    0
    Для урегулирования конфликта Украина должна вернутся к своему первоначальному состоянию - окраинных земель Российской Империи!