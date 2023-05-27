МИД России: для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу

Киевские власти должна юридически закрепить на государственном уровне статус русского языка. Кроме того, для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу, который был зафиксирован Киевом в декларации и государственном суверенитете, принятой в 1990 году.
Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Он отметил, что одним из важнейших условий достижения мира на Украине является ее отказ от планов вступления в ЕС и Североатлантический альянс.
Чиновник обратил внимание на то, что позиция России в вопросе мирного урегулирования остается неизменной. Москва стремится провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, защитить население Донбасса от агрессии киевского режима и обеспечить безопасность своей стране, нейтрализовав внешние угрозы.
Представитель МИД России утверждает, что мир на Украине может наступить лишь при условии отказа Киева от военных действий, а также прекращения поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ западными странами.
Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение
- заявил дипломат.
Крымский полуостров вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. А в 2022 году частью РФ стали Донецкая и Луганская Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Украинские власти считают эти российские регионы оккупированными территориями.