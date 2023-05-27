Отразивших атаку морских дронов членов экипажа корабля «Иван Хурс» представили к боевым госнаградам

По команде командира корабля капитана 3-го ранга Игоря Тарана огнём из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова.

Стало известно о том, что военнослужащих из личного состава экипажа корабля «Иван Хурс» представили к государственным наградам. Напомним, что корабль ЧФ РФ, находясь на боевом дежурстве в акватории Чёрного моря, причём за несколько сотен миль от побережья Украины, подвергся атаке морских дронов . Украинская сторона начала публиковать видео, на котором демонстрировалось приближение одного их дронов к кормовой части «Ивана Хурса». Потом видео обрывается. Это стало поводом для заявлений украинской стороны о якобы взрыве и серьёзном повреждении российского боевого корабля. Однако потом появились кадры с «Иваном Хурсом», который без видимых повреждений возвращается после выполнения поставленной задачи к месту базирования в Севастополе.Попытка атаки российского корабля была осуществлена примерно в 130-140 морских милях от пролива Босфор.Сегодня в Минобороны России подтвердили информацию об уничтожении морских беспилотников членами экипажа разведывательного корабля «Иван Хурс». Сообщается, что военнослужащие, осуществившие уничтожение, представлены к боевым госнаградам.Отмечено, что на момент попытки атаки корабля дронами ВСУ вахту на «Иване Хурсе» несли мичман Е.Щерба (старшина артиллерийской команды), сержант Максим Панежин (бортовой химик), старший матрос (ефрейтор) Д.Нестеров, старший матрос В.Нейман (сигнальщик).Из сообщения: