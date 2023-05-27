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Отразивших атаку морских дронов членов экипажа корабля «Иван Хурс» представили к боевым госнаградам

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Отразивших атаку морских дронов членов экипажа корабля «Иван Хурс» представили к боевым госнаградам

Стало известно о том, что военнослужащих из личного состава экипажа корабля «Иван Хурс» представили к государственным наградам. Напомним, что корабль ЧФ РФ, находясь на боевом дежурстве в акватории Чёрного моря, причём за несколько сотен миль от побережья Украины, подвергся атаке морских дронов. Украинская сторона начала публиковать видео, на котором демонстрировалось приближение одного их дронов к кормовой части «Ивана Хурса». Потом видео обрывается. Это стало поводом для заявлений украинской стороны о якобы взрыве и серьёзном повреждении российского боевого корабля. Однако потом появились кадры с «Иваном Хурсом», который без видимых повреждений возвращается после выполнения поставленной задачи к месту базирования в Севастополе.


Попытка атаки российского корабля была осуществлена примерно в 130-140 морских милях от пролива Босфор.

Сегодня в Минобороны России подтвердили информацию об уничтожении морских беспилотников членами экипажа разведывательного корабля «Иван Хурс». Сообщается, что военнослужащие, осуществившие уничтожение, представлены к боевым госнаградам.

Отмечено, что на момент попытки атаки корабля дронами ВСУ вахту на «Иване Хурсе» несли мичман Е.Щерба (старшина артиллерийской команды), сержант Максим Панежин (бортовой химик), старший матрос (ефрейтор) Д.Нестеров, старший матрос В.Нейман (сигнальщик).

Из сообщения:

По команде командира корабля капитана 3-го ранга Игоря Тарана огнём из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова.
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:42
    +4
    Это отлично,заслужили!Ещё бы корабль дополнительно вооружить парой орудий калибра 57мм.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
      +1

      Бережливый
      Сегодня, 12:42
      НОВЫЙ
      0
      Это отлично,заслужили!Ещё бы корабль дополнительно вооружить парой орудий калибра 57мм.
      По крайней мер, пару-тройку "Кортиков" не помешали бы.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:42
    +2
    Молодцы парни: так держать! Россия аплодирует Вам.
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:44
    +1
    старший матрос (ефрейтор) Д.Нестеров,
    Ефрейтор- это такая должность у старшего матроса Д.Нестерова?
    старший матрос В.Нейман (сигнальщик).
    Здесь старший матрос в должности сигнальщика
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:48
      +2
      Цитата: Fitter65
      старший матрос (ефрейтор) Д.Нестеров,
      Ефрейтор- это такая должность у старшего матроса Д.Нестерова?
      старший матрос В.Нейман (сигнальщик).
      Здесь старший матрос в должности сигнальщика

      А что делать request последствия ЕГЭ
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
    +2
    Сообщается, что военнослужащие, осуществившие уничтожение, представлены к боевым госнаградам.
    Однозначно, и без вариантов! good Молодцы, моряки! soldier
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +1
    Ребята заслужили по праву. Поздравления!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    +1
    Это уже второй российский корабль поражённый надводным беспилотником ВСУ на просторах интернета.Что у нас за краска такая на корпусах кораблей- раньше была " шаровая" .А сейчас противодроновая - шаровая.На просторах интерната разгорается залипательная игра ,найди тень Залужного,на фото где он с побратимами у броненсца или линкора. bully
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:09
    0
    Экипаж молодцы! Можно сказать чудом выжили благодаря своей бдительности и вопреки "критинизму" человеку который его туда отправил.Как уже говорил Стрелков, и я в этом полностью согласен.Как можно было отправить дорогущий корабль разведчик с 4!!!!пулеметами на вооружении без сопровождения одного, в то время как у нас на дне лежит Москва и базы черноморского флота атакуют дроны?Этого человека тоже к награде наверное представили?
    Не удивлюсь
  8. Eug
    Eug Сегодня, 13:11
    +2
    Если не секрет - какая командная голова решила отправить практически безоружный корабль (вооружение - 2х 14.5 мм.пулемета) на БОЕВОЕ патрулирование, хотя он наверняка постоянно под плотным колпаком развед.средств экс-"партнеров"?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:35
      0
      Если не секрет - какая командная голова решила отправить практически безоружный корабль (вооружение - 2х 14.5 мм.пулемета) на БОЕВОЕ патрулирование, хотя он наверняка постоянно под плотным колпаком развед.средств экс-"партнеров"?
      Наверное, больше отправить было нечего.
  9. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:13
    0
    Красавцы, что и говорить! А уж казалось бы, идеальная цель аж для трёх Дронов: слабовооружённый разведкорабль, без прикрытия, в типа дружественных водах... А вот выкуси, сссс...!
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 13:26
    0
    Тут, в первую очередь, командира корабля надо награждать. Именно от командира зависит боевая готовность корабля и подготовка экипажа. По ТВ был репортаж, командир, на вид далеко не юный, капитан 3 ранга И.А. Таран. На груди, как я увидел, только две планки медали за "песок" 2-й и 3-й степени. В советское время за этот бой не меньше чем "Красное знамя" заслужил бы. Надеюсь, командира наградят.